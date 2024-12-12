https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/bakan-simsek-duyurdu-turkiyeye-77-milyar-dolarlik-dis-finansman-1091455246.html

Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'ye 7.7 milyar dolarlık dış finansman

Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'ye 7.7 milyar dolarlık dış finansman

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın bu ay Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1,2 milyar dolarlık dış finansmanı onayladığını belirtti. Bakan... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T15:22+0300

2024-12-12T15:22+0300

2024-12-12T15:22+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

kaynak

dünya bankası

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmede bulundu. Uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin sonuçlarını dış finansmana erişimde güçlü şekilde hissettiklerini vurgulayan Şimşek, "Kalkınma odaklı projelerimize uygun koşullu, uzun vadeli dış finansman sağlamaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, Dünya Bankası tarafından bu ay Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1,2 milyar dolar tutarında dış finansman onaylandı." diye konuştu.Bakan Şimşek: 660 milyon dolar kaynak sağlanacakBakan Şimşek, uygulaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Doğu Türkiye Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme Projesi kapsamında yaklaşık 660 milyon dolar kaynak sağlanacağını söyledi.Uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek yaklaşık 250 milyon dolarlık Halk Sağlığı Hizmetlerinin Acil Durumlara Hazırlığının Artırılması Projesi'nin de gerçekleştirileceği dile getiren Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanacak Türkiye'de Deprem Bölgesinde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi'nin finansmanında da yaklaşık 250 milyon dolarlık dış kaynak kullanılacağını bildirdi.Şimşek, Türkiye'nin Dünya Bankası ile ortaklığının güçlü şekilde sürdürüldüğüne dikkati çekerek, "Söz konusu finansman ulaşım sektörünün karbonsuzlaştırılmasını hızlandırmak, demir yolu yük taşımacılığının kullanımını artırmak, sağlık acil durumlarına ilişkin hazırlığı güçlendirmek ve tarımsal gıda sektöründe dayanıklılığı geliştirmek için kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.5 milyar dolarlık finansmanTürkiye'nin kalkınma odaklı projelerine Dünya Bankası kaynaklarından sağlanan finansman tutarının bu yıl içinde 5 milyar dolara ulaşacağını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, kaynak, dünya bankası