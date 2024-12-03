https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/blinken-abd-ukraynaya-725-milyon-dolarlik-yeni-yardim-paketi-tahsis-etti---1091086876.html

Blinken: ABD Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık yeni yardım paketi tahsis etti

Blinken: ABD Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık yeni yardım paketi tahsis etti

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya yeni yardım paketi tahsis ettiğini söyledi 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T03:36+0300

2024-12-03T03:36+0300

2024-12-03T03:36+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

dışişleri bakanlığı

nato

anthony blinken

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi tahsis ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Başkan'ın Savunma Bakanlığı stoklarını kullanımdan kaldırma yetkisi kapsamında sağlanan bu ek yardımın 725 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor” denildi. Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/pentagon-biden-doneminde-ukraynaya-yapilan-askeri-yardimi-acikladi-1091086721.html

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abd, ukrayna, dışişleri bakanlığı, nato, anthony blinken