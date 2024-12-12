https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/avukat-ve-katibi-dolandiriciliktan-tutuklandi-1091447051.html
Avukat ve katibi dolandırıcılıktan tutuklandı
Avukat ve katibi dolandırıcılıktan tutuklandı
Sputnik Türkiye
Konya'da yargılanan kişiyi cezadan kurtarabileceğini söyleyerek yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat ile katibi tutuklandı. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T12:49+0300
2024-12-12T12:49+0300
2024-12-12T12:49+0300
türkiye
avukat
katip
dolandırıcılık
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Konya'da avukat M.D. ağır ceza mahkemesinde yargılanan sanığı, alacağı cezadan kurtarabileceğini söyleyerek yakınlarından 100 bin lira aldı.Bir süre sonra dolandırıldıklarını düşünen kişiler, polise şikayette bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılık talimatıyla avukat M.D. ve katip S.B'yi gözaltına aldı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/hiv-oldugunu-karisindan-sakladi-kasten-oldurmeye-tesebbusten-20-yil-hapis-istemiyle-yargilanacak-1091445014.html
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avukat, katip, dolandırıcılık
avukat, katip, dolandırıcılık
Avukat ve katibi dolandırıcılıktan tutuklandı
Konya'da yargılanan kişiyi cezadan kurtarabileceğini söyleyerek yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat ile katibi tutuklandı.
Konya'da avukat M.D. ağır ceza mahkemesinde yargılanan sanığı, alacağı cezadan kurtarabileceğini söyleyerek yakınlarından 100 bin lira aldı.
Bir süre sonra dolandırıldıklarını düşünen kişiler, polise şikayette bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılık talimatıyla avukat M.D. ve katip S.B'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.