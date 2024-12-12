https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/avukat-ve-katibi-dolandiriciliktan-tutuklandi-1091447051.html

Avukat ve katibi dolandırıcılıktan tutuklandı

Avukat ve katibi dolandırıcılıktan tutuklandı

Sputnik Türkiye

Konya'da yargılanan kişiyi cezadan kurtarabileceğini söyleyerek yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat ile katibi tutuklandı. 12.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

avukat

katip

dolandırıcılık

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Konya'da avukat M.D. ağır ceza mahkemesinde yargılanan sanığı, alacağı cezadan kurtarabileceğini söyleyerek yakınlarından 100 bin lira aldı.Bir süre sonra dolandırıldıklarını düşünen kişiler, polise şikayette bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılık talimatıyla avukat M.D. ve katip S.B'yi gözaltına aldı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

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avukat, katip, dolandırıcılık