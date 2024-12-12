Altında yükseliş başladı, 2025 beklentileri şekillendi: Alım fırsatı dönemi bitti mi?
10:17 12.12.2024 (güncellendi: 10:27 12.12.2024)
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© İHA
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Altın fiyatları yeni haftada önemli bir çıkış yakalarken, son zamanların yükselen yıldızı borsada yön aşağı dönmeye başladı. uzmanlar gram altın için 2025 tahminlerini yeniledi.
Altın fiyatları yeniden hareketlendi. Gram altın fiyatı geçen hafta cuma günü 2920 liralara kadar geriledikten sonra kalan günlerde toparlanma gösterdi. Gram altın fiyatı 3 bin TL olan kritik eşiği de aştı. Peki altın fiyatları neden yükseliyor?
Altın için alım fırsatı bitti mi?
BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş Milliyet'e konuştu ve “Altın fiyatları yeniden hareketlendi. Gram altın geçen hafta 2920 liralara gerilemişti, bu bir alım fırsatıydı. Yeni haftaya başladığımızda yaklaşık olarak iki günlük performansta ons altında yükseliş içeride de toparlanmayı beraberinde getirdi. Gram altında yıl sonu için 3 bin TL hedefim gerçekleşmiş oldu." dedi.
Altın 2025'te ne kadar olacak?
Peki 2025 için altın beklentileri ne?
3 bin TL’nin üzerindeki fiyatlamalarda altının bundan sonraki süreç içerisinde 3200-3500 TL bandına doğru hareketleri 2025 yılı içerisinde görmemiz mümkün. 2025 yılı jeopolitik riskler anlamında yeni açılımları beraberinde getirebilir.
Borsa neden geri harekette?
Borsada ise realizasyonların geldiğini gördük. 10 bin puan psikolojik eşiğinin üzerine geçilmesi teknik olarak düzeltmeyi beraberinde getirecekti. 10 bin puanın üzerindeki duruş için yeni bir hikaye gerekiyordu. O hikaye henüz ortaya konmuş değil. Özellikle JP Morgan’ın gıda perakende sektörü ile ilgili yaptığı yeni analiz ve brüt kar konusuna dikkat çekmesi, istikrarlı kar marjını ortaya koyabilecek hisselerle ilgili yaptığı hedef fiyatlamaları yeniden paranın perakende sektörü ve çimento sektörü gibi sektörlere doğru bir değişim için nefes alma olarak değerlendirebiliriz. 10 bin 50 puanın üzerindeki her kapanış olumlu olacaktır. 10 bin 50’nin altındaki kapanışlar biraz zamana ihtiyaç olduğunu gösterecektir. 10 bin puanın altına sarkmalarda 9 bin 800 puan seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu hatırlatalım.
Borsa 11 bin puan olur mu?
Maviş, borsa için tahminlerini şu şekilde sıraladı:
"Bunun için yeni bir hikayenin oluşması gerekir. 17-18 Aralık’taki Fed faiz kararı piyasaların yönünü belirleyecektir. Piyasa küresel riskleri çok fazla fiyatlamıyormuş gibi gözüküyor. Aralık ayının ikinci yarısı için küresel piyasalarda ralli görebiliriz. Bunun Borsa İstanbul cephesine yansıması perakende sektörü başta olmak üzere, beyaz eşya, holding sektörü, otomotiv sektöründeki bazı hisselerin performansı ile endeksin 10.500-10.800 bandına doğru hareketlenmelerini görebiliriz. Ancak 11 bin puan için henüz erken."
Altın bugün ne kadar?
Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 3 bin 47 liradan satılıyor.
Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 3 bin 46 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 3 bin 47 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 20 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 990 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yatay seyirle 2 bin 716 dolardan işlem görüyor.