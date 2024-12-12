https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/altinda-yukselis-basladi-2025-beklentileri-sekillendi-altinda-alim-firsati-donemi-bitti-mi-1091435572.html

Altında yükseliş başladı, 2025 beklentileri şekillendi: Alım fırsatı dönemi bitti mi?

Altında yükseliş başladı, 2025 beklentileri şekillendi: Alım fırsatı dönemi bitti mi?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları yeni haftada önemli bir çıkış yakalarken, son zamanların yükselen yıldızı borsada yön aşağı dönmeye başladı. uzmanlar gram altın için 2025... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T10:17+0300

2024-12-12T10:17+0300

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi. Gram altın fiyatı geçen hafta cuma günü 2920 liralara kadar geriledikten sonra kalan günlerde toparlanma gösterdi. Gram altın fiyatı 3 bin TL olan kritik eşiği de aştı. Peki altın fiyatları neden yükseliyor?Altın için alım fırsatı bitti mi?BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş Milliyet'e konuştu ve “Altın fiyatları yeniden hareketlendi. Gram altın geçen hafta 2920 liralara gerilemişti, bu bir alım fırsatıydı. Yeni haftaya başladığımızda yaklaşık olarak iki günlük performansta ons altında yükseliş içeride de toparlanmayı beraberinde getirdi. Gram altında yıl sonu için 3 bin TL hedefim gerçekleşmiş oldu." dedi.Altın 2025'te ne kadar olacak?Peki 2025 için altın beklentileri ne?Borsa neden geri harekette?Borsa 11 bin puan olur mu?Maviş, borsa için tahminlerini şu şekilde sıraladı:Altın bugün ne kadar?Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 3 bin 47 liradan satılıyor.Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 3 bin 46 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 3 bin 47 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 20 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 990 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yatay seyirle 2 bin 716 dolardan işlem görüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/yil-sonu-yaklasirken-altin-hareketlendi-gram-altin-ne-kadar-1091400944.html

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