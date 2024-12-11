Yıl sonu yaklaşırken altın hareketlendi: Gram altın ne kadar oldu?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Netanyahu: Golan Tepeler sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’nin bölgesel eşitsizlik karnesi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2025 yılında asgari ücret ne olacak?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış denince akla gelenler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının analizleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücret ne kadar olacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail’in bu süreçten çok büyük fayda sağlamak için harekete geçeceğini öngörmek gerekirdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rötar yapan havayolu şirketi yolculara tazminat ödeyecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gerçek işsizlik yüzde 27,6'ya yükseldi
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Tip 1 diyabet hastası çocuklar geleceğe umutla daha güvenli bir şekilde yürüyecek'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yeni yıl, yeni başlangıçlar ve umutlarla geliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Hep güldürdü, ancak kendi hiç gülemedi'
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/yil-sonu-yaklasirken-altin-hareketlendi-gram-altin-ne-kadar-1091400944.html
Yıl sonu yaklaşırken altın hareketlendi: Gram altın ne kadar oldu?
Yıl sonu yaklaşırken altın hareketlendi: Gram altın ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 18 liradan satılıyor. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T13:14+0300
2024-12-11T13:14+0300
ekonomi
yarım gram altın
gram altın
gram fiyatı
dolar
türk lirası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/12/1042672716_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a4a9bd5c34fe0981004f235711f149e3.jpg
Gram altın uzun bir süredir, 3 bin liranın altında seyrediyordu. Yıl sonu tahminleri 3 bin 500 lira olarak gösterilen gram altın, bugün yükselişle güne başladı. Gram altın şu sıralarda 3 bin 18 liradan işlem görüyor.Gram altın yükseldiDün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 3 bin 15 liradan tamamladı.Gram altın ne kadar?Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazanarak 3 bin 18 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın fiyatıAynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 990 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 890 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yatay seyirle 2 bin 691 dolardan işlem görüyor.Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.Analistler, ABD'de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve kritik veri gündem öncesinde temkinli bir seyrin öne çıktığını belirtirken, bugün gözlerin ülkede açıklanacak enflasyon verilerinde olduğunu kaydetti.Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,24 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 106,4'ten güne başladı.Güvenli liman altınÖte yandan, Asya ve Orta Doğu'daki jeopolitik riskler güvenli liman olarak görülen altına olan talebi desteklemeye devam ediyor.Asya tarafında Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar 53 askeri hava aracının Ada çevresinde görüldüğü, bunlardan 23'ünün Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği sahanın kuzey, güneybatı ve doğu bölümlerinde uçtuğu belirtildi.Analistler, bugün yurt içinde veri gündemi sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/bitcoinde-rekor-100-bin-dolari-asti-1091182269.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/12/1042672716_166:0:915:562_1920x0_80_0_0_4ef0483326481c749ecbeb9be376740f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gram altın fiyatları, gram altın 2024, güncel gram altın, altın fiyatları gram, gram altın analiz, gram altın yükselir mi, gram altın düşer mi, gram altın haberleri, gram altın bugün, canlı gram altın, gram altın alış satış, gram altın fiyat grafiği, gram altın ne kadar, gram altın yorumları, gram altın tahminleri,
gram altın fiyatları, gram altın 2024, güncel gram altın, altın fiyatları gram, gram altın analiz, gram altın yükselir mi, gram altın düşer mi, gram altın haberleri, gram altın bugün, canlı gram altın, gram altın alış satış, gram altın fiyat grafiği, gram altın ne kadar, gram altın yorumları, gram altın tahminleri,

Yıl sonu yaklaşırken altın hareketlendi: Gram altın ne kadar oldu?

13:14 11.12.2024
© AAGram altın, çeyrek altın, altın
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AA
Abone ol
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 18 liradan satılıyor.
Gram altın uzun bir süredir, 3 bin liranın altında seyrediyordu. Yıl sonu tahminleri 3 bin 500 lira olarak gösterilen gram altın, bugün yükselişle güne başladı. Gram altın şu sıralarda 3 bin 18 liradan işlem görüyor.

Gram altın yükseldi

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 3 bin 15 liradan tamamladı.

Gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazanarak 3 bin 18 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın fiyatı

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 990 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 890 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yatay seyirle 2 bin 691 dolardan işlem görüyor.
Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.
Analistler, ABD'de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve kritik veri gündem öncesinde temkinli bir seyrin öne çıktığını belirtirken, bugün gözlerin ülkede açıklanacak enflasyon verilerinde olduğunu kaydetti.
Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,24 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 106,4'ten güne başladı.

Güvenli liman altın

Öte yandan, Asya ve Orta Doğu'daki jeopolitik riskler güvenli liman olarak görülen altına olan talebi desteklemeye devam ediyor.
Asya tarafında Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar 53 askeri hava aracının Ada çevresinde görüldüğü, bunlardan 23'ünün Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği sahanın kuzey, güneybatı ve doğu bölümlerinde uçtuğu belirtildi.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündemi sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
EKONOMİ
Bitcoin'de rekor: 100 bin doları aştı
5 Aralık, 05:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала