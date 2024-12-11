https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/yil-sonu-yaklasirken-altin-hareketlendi-gram-altin-ne-kadar-1091400944.html

Yıl sonu yaklaşırken altın hareketlendi: Gram altın ne kadar oldu?

Yıl sonu yaklaşırken altın hareketlendi: Gram altın ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 18 liradan satılıyor. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T13:14+0300

2024-12-11T13:14+0300

2024-12-11T13:14+0300

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Gram altın uzun bir süredir, 3 bin liranın altında seyrediyordu. Yıl sonu tahminleri 3 bin 500 lira olarak gösterilen gram altın, bugün yükselişle güne başladı. Gram altın şu sıralarda 3 bin 18 liradan işlem görüyor.Gram altın yükseldiDün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 3 bin 15 liradan tamamladı.Gram altın ne kadar?Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazanarak 3 bin 18 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın fiyatıAynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 990 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 890 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yatay seyirle 2 bin 691 dolardan işlem görüyor.Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.Analistler, ABD'de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve kritik veri gündem öncesinde temkinli bir seyrin öne çıktığını belirtirken, bugün gözlerin ülkede açıklanacak enflasyon verilerinde olduğunu kaydetti.Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,24 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 106,4'ten güne başladı.Güvenli liman altınÖte yandan, Asya ve Orta Doğu'daki jeopolitik riskler güvenli liman olarak görülen altına olan talebi desteklemeye devam ediyor.Asya tarafında Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar 53 askeri hava aracının Ada çevresinde görüldüğü, bunlardan 23'ünün Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği sahanın kuzey, güneybatı ve doğu bölümlerinde uçtuğu belirtildi.Analistler, bugün yurt içinde veri gündemi sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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