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Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde tarihi gün: Birinci reaktörün türbin şaftı başarıyla döndürüldü
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/akkuyu-nukleer-guc-santralinde-tarihi-gun-birinci-reaktorun-turbin-safti-basariyla-donduruldu-1091458675.html
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde tarihi gün: Birinci reaktörün türbin şaftı başarıyla döndürüldü
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde tarihi gün: Birinci reaktörün türbin şaftı başarıyla döndürüldü
Sputnik Türkiye
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) ilk olarak devreye alınması planlanan birinci reaktörün türbin şaftı başarıyla döndürüldü. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T16:23+0300
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aleksey lihaçev
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Akkuyu NGS 1. Güç Ünitesi Türbin Tesisi montajının tamamlanması nedeniyle bir tören düzenlendi. Akkuyu NGS’de düzenlenen törene Bakan Bayraktar’ın yanı sıra Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile santralde görev yapan çalışanlar katıldı.Törende bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, Akkuyu’da tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek “Zira bugün ilk ünitenin türbin şaftını döndürüyoruz. Bu, Türkiye nükleer tarihinin önemli adımlarından, önemli kilometre taşlarından bir tanesidir” dedi.'Erdoğan ile Putin'in ortaya koyduğu yüksek iradenin yansıması'Türkiye’nin 1950’lerden beri uluslararası nükleer camianın içinde olduğunu ve bu alanda birçok çalışma yaptığını söyleyen Bayraktar, “2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Sayın Putin'le birlikte ortaya koyduğu yüksek iradenin yansıması olan bir hükümetler arası anlaşmayla içinde bulunduğumuz santral projesinin ilk adımı atıldı” diye konuştu.'Nükleer enerjiyi, enerji politikamızın en temel unsurlarından biri haline getirdik'Bayraktar, Türkiye’nin büyüyen ekonomisine bağlı olarak elektrik talebinin artmaya devam ettiğini kaydederek “Türkiye olarak bu artan talebi kesintisiz, çevreyle uyumlu, emisyonu düşük, temiz bir şekilde karşılamak için nükleer enerjiyi, enerji politikamızın en temel unsurlarından biri haline getirdik” dedi.'Enerjinin yüzde 10’unu nükleerden sağlamış olacağız'Türkiye’nin net sıfır karbonsuz bir ekonomiye dönmesi için de mutlaka nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğunun altını çizen Bayraktar, “2050 yılında Türkiye, Akkuyu'nun yanına Sinop'u ve Trakya'yı bütün bunların yanına da yaklaşık 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörleri koymak zorunda. 20 bin megavat hedefimize ulaştığımızda enerjinin yüzde 10’unu nükleerden sağlamış olacağız” diye konuştu.'Nihai Karar 2025’te'Bayraktar, Birleşmiş Milletler Taraftar Konferansı'nda “2050’ye kadar nükleerde mevcut kurulu gücü 3 katına çıkarma” deklarasyonuna birçok gelişmiş batı ülkesi gibi Türkiye’nin de imza attığını anımsatarak “Dünya küresel ısınmayla mücadele edecekse nükleersiz bunu başarmak mümkün değil. Dolayısıyla biz bu yola zaten bu anlayışla çıktık. Ve inşallah burada gördüğünüz ilk reaktörü, ilk üniteyi 2025 yılında artık deneme üretimine alacağız. İlk elektriği buradan üretmeyi hedefliyoruz. 2028 yılına kadar dört reaktörün tamamını da devreye almamız lazım” dedi. Bayraktar, 2025 yılında Sinop ve Trakya projeleriyle alakalı da nihai kararı vermeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bakan-bayraktar-ulkemizin-70-yillik-nukleer-enerji-hayalini-akkuyu-nukleer-guc-santrali-ile-gercegi-1091426930.html
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akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), aleksey lihaçev, alparslan bayraktar, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri
akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), aleksey lihaçev, alparslan bayraktar, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde tarihi gün: Birinci reaktörün türbin şaftı başarıyla döndürüldü

16:23 12.12.2024
Akkuyu NGS'de tarihi gün: Birinci reaktörün türbin şaftı başarıyla döndürüldü
Akkuyu NGS'de tarihi gün: Birinci reaktörün türbin şaftı başarıyla döndürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) ilk olarak devreye alınması planlanan birinci reaktörün türbin şaftı başarıyla döndürüldü.
Akkuyu NGS 1. Güç Ünitesi Türbin Tesisi montajının tamamlanması nedeniyle bir tören düzenlendi.
Akkuyu NGS’de düzenlenen törene Bakan Bayraktar’ın yanı sıra Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile santralde görev yapan çalışanlar katıldı.
Törende bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, Akkuyu’da tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek “Zira bugün ilk ünitenin türbin şaftını döndürüyoruz. Bu, Türkiye nükleer tarihinin önemli adımlarından, önemli kilometre taşlarından bir tanesidir” dedi.

'Erdoğan ile Putin'in ortaya koyduğu yüksek iradenin yansıması'

Türkiye’nin 1950’lerden beri uluslararası nükleer camianın içinde olduğunu ve bu alanda birçok çalışma yaptığını söyleyen Bayraktar, “2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Sayın Putin'le birlikte ortaya koyduğu yüksek iradenin yansıması olan bir hükümetler arası anlaşmayla içinde bulunduğumuz santral projesinin ilk adımı atıldı” diye konuştu.

'Nükleer enerjiyi, enerji politikamızın en temel unsurlarından biri haline getirdik'

Bayraktar, Türkiye’nin büyüyen ekonomisine bağlı olarak elektrik talebinin artmaya devam ettiğini kaydederek “Türkiye olarak bu artan talebi kesintisiz, çevreyle uyumlu, emisyonu düşük, temiz bir şekilde karşılamak için nükleer enerjiyi, enerji politikamızın en temel unsurlarından biri haline getirdik” dedi.

'Enerjinin yüzde 10’unu nükleerden sağlamış olacağız'

Türkiye’nin net sıfır karbonsuz bir ekonomiye dönmesi için de mutlaka nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğunun altını çizen Bayraktar, “2050 yılında Türkiye, Akkuyu'nun yanına Sinop'u ve Trakya'yı bütün bunların yanına da yaklaşık 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörleri koymak zorunda. 20 bin megavat hedefimize ulaştığımızda enerjinin yüzde 10’unu nükleerden sağlamış olacağız” diye konuştu.

'Nihai Karar 2025’te'

Bayraktar, Birleşmiş Milletler Taraftar Konferansı'nda “2050’ye kadar nükleerde mevcut kurulu gücü 3 katına çıkarma” deklarasyonuna birçok gelişmiş batı ülkesi gibi Türkiye’nin de imza attığını anımsatarak “Dünya küresel ısınmayla mücadele edecekse nükleersiz bunu başarmak mümkün değil. Dolayısıyla biz bu yola zaten bu anlayışla çıktık. Ve inşallah burada gördüğünüz ilk reaktörü, ilk üniteyi 2025 yılında artık deneme üretimine alacağız. İlk elektriği buradan üretmeyi hedefliyoruz. 2028 yılına kadar dört reaktörün tamamını da devreye almamız lazım” dedi.
Bayraktar, 2025 yılında Sinop ve Trakya projeleriyle alakalı da nihai kararı vermeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü güç ünitesinde, reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
POLİTİKA
Bakan Bayraktar: Ülkemizin 70 yıllık nükleer enerji hayalini Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile gerçeği dönüştürüyoruz
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