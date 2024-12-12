https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/ahmet-hakandan-suriyeliler-yorumu-geldiler-diye-de-gidiyorlar-diye-de-sinirleniyorsunuz-ne-1091441553.html
Ahmet Hakan'dan Suriyeliler yorumu: Geldiler diye de 'gidiyorlar' diye de sinirleniyorsunuz. Ne istiyorsunuz arkadaş?
Ahmet Hakan'dan Suriyeliler yorumu: Geldiler diye de 'gidiyorlar' diye de sinirleniyorsunuz. Ne istiyorsunuz arkadaş?
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Ahmet Hakan, Suriyelilerin ülkelerine dönme sürecine ilişkin "Geldiler diye de 'gidiyorlar' diye de sinirleniyorsunuz. Ne istiyorsunuz arkadaş?" diyerek... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T11:40+0300
2024-12-12T11:40+0300
2024-12-12T11:40+0300
türkiye
suriye
ahmet hakan
mülteci
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönme sürecinin başlamasına ilişkin "Yıllardır istediğiniz şey oluyor. Sığınmacılar gidiyor. Siz niye bir türlü yatışmıyorsunuz." dedi.Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında Suriyelilerin dönüşüne de tepki gösterenleri eleştirdi ve şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/erdogan-suriyenin-kahraman-ve-fedakar-halkina-selamlarimi-iletiyorum-1091405776.html
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suriyeliler, türkiyedeki suriyeliler, suriyeliler dönüyor mu
suriyeliler, türkiyedeki suriyeliler, suriyeliler dönüyor mu
Ahmet Hakan'dan Suriyeliler yorumu: Geldiler diye de 'gidiyorlar' diye de sinirleniyorsunuz. Ne istiyorsunuz arkadaş?
Ahmet Hakan, Suriyelilerin ülkelerine dönme sürecine ilişkin "Geldiler diye de 'gidiyorlar' diye de sinirleniyorsunuz. Ne istiyorsunuz arkadaş?" diyerek serzenişte bulundu.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönme sürecinin başlamasına ilişkin "Yıllardır istediğiniz şey oluyor. Sığınmacılar gidiyor. Siz niye bir türlü yatışmıyorsunuz." dedi.
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında Suriyelilerin dönüşüne de tepki gösterenleri eleştirdi ve şunları yazdı:
“Geldiler” diye sinirlendiniz. “Gidiyorlar” diye de sinirleniyorsunuz. Siz ne istiyorsunuz arkadaş? Dün bir, bugün iki... Ülkelerindeki yapı azıcık otursun, adamlar gidecekler. Niye üzerine üzerine gitmeye çalışıyorsunuz? Mikrofona her konuşan sığınmacı, “Memleketimize gideceğiz, teşekkürler Türkiye” diyor. Siz hâlâ “misafirlik de bir yere kadar” falan diye çirkinleşmekle meşgulsünüz. Siz niye böyle nefret dolusunuz arkadaş? “Sığınmacı nefretimiz bir işe yaramadı” diye mi böyle küstahsınız? “Sığınmacı kargaşası çıkaramadık” diye mi böyle mutsuzsunuz? Nedir sizin derdiniz?