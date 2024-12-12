https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/ahmet-hakandan-suriyeliler-yorumu-geldiler-diye-de-gidiyorlar-diye-de-sinirleniyorsunuz-ne-1091441553.html

Ahmet Hakan'dan Suriyeliler yorumu: Geldiler diye de 'gidiyorlar' diye de sinirleniyorsunuz. Ne istiyorsunuz arkadaş?

Ahmet Hakan'dan Suriyeliler yorumu: Geldiler diye de 'gidiyorlar' diye de sinirleniyorsunuz. Ne istiyorsunuz arkadaş?

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan, Suriyelilerin ülkelerine dönme sürecine ilişkin "Geldiler diye de 'gidiyorlar' diye de sinirleniyorsunuz. Ne istiyorsunuz arkadaş?" diyerek... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T11:40+0300

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türkiye

suriye

ahmet hakan

mülteci

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönme sürecinin başlamasına ilişkin "Yıllardır istediğiniz şey oluyor. Sığınmacılar gidiyor. Siz niye bir türlü yatışmıyorsunuz." dedi.Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında Suriyelilerin dönüşüne de tepki gösterenleri eleştirdi ve şunları yazdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/erdogan-suriyenin-kahraman-ve-fedakar-halkina-selamlarimi-iletiyorum-1091405776.html

türkiye

suriye

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suriyeliler, türkiyedeki suriyeliler, suriyeliler dönüyor mu