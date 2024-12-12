https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/abd-medyasi-trump-cin-lideri-siyi-goreve-baslama-torenine-davet-etti-1091451189.html
ABD medyası: Trump, Çin lideri Şi’yi göreve başlama törenine davet etti
ABD medyası: Trump, Çin lideri Şi’yi göreve başlama törenine davet etti
Sputnik Türkiye
CBS News’un kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping’i 20 Ocak 2025’te Washington’da gerçekleşecek olan göreve başlama... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T14:00+0300
2024-12-12T14:00+0300
2024-12-12T14:00+0300
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Amerikan haber televizyonu CBS’in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD’deki başkanlık yarışını kazanan Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e 20 Ocak 2025’te Washington’da düzenlenecek göreve başlama töreni için davetiye gönderdi.Haberde, "Seçilmiş Başkan Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i gelecek ay yapılacak göreve başlama törenine davet etti” ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca ABD Başkanı’nın göreve başlama töreninden sorumlu ekibin diğer yabancı konukları da davet etmeyi planladığına dikkat çekilerek, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın da etkinliğe davet edilenlerin arasında yer alabileceği kaydedildi.Haberde ayrıca ABD Başkanı’nın göreve başlama töreninden sorumlu ekibin diğer yabancı konukları da davet etmeyi planladığına dikkat çekilerek, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın da etkinliğe davet edilenlerin arasında yer alabileceği kaydedildi.Şi Cinping Salı günü 10 uluslararası ekonomik kuruluşun liderleri ile ‘1+10’ formatında bir toplantı gerçekleştirmişti. Etkinlikte Çin lideri, Pekin’in ABD hükümetiyle diyaloğu sürdürmeye, iş birliğini genişletmeye, fikir ayrılıklarını yönetmeye, ayrıca Çin-ABD ilişkilerinin gelişimini sürdürülebilir, istikrarlı ve sağlıklı bir yöne doğru ilerletmeye istekli olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/donald-trump-yineledi-suriye-kendi-basinin-caresine-bakmak-zorunda-cunku-bizkarismayacagiz-1091421938.html
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abd medyası, cbs, abd, donald trump, çin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, washington, göreve başlama töreni, davet
abd medyası, cbs, abd, donald trump, çin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, washington, göreve başlama töreni, davet
ABD medyası: Trump, Çin lideri Şi’yi göreve başlama törenine davet etti
CBS News’un kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping’i 20 Ocak 2025’te Washington’da gerçekleşecek olan göreve başlama törenine davet etti.
Amerikan haber televizyonu CBS’in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD’deki başkanlık yarışını kazanan Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e 20 Ocak 2025’te Washington’da düzenlenecek göreve başlama töreni için davetiye gönderdi.
Haberde, "Seçilmiş Başkan Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i gelecek ay yapılacak göreve başlama törenine davet etti” ifadelerine yer verildi.
Haberde ayrıca ABD Başkanı’nın göreve başlama töreninden sorumlu ekibin diğer yabancı konukları da davet etmeyi planladığına dikkat çekilerek, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın da etkinliğe davet edilenlerin arasında yer alabileceği kaydedildi.
Haberde ayrıca ABD Başkanı’nın göreve başlama töreninden sorumlu ekibin diğer yabancı konukları da davet etmeyi planladığına dikkat çekilerek, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın da etkinliğe davet edilenlerin arasında yer alabileceği kaydedildi.
Şi Cinping Salı günü 10 uluslararası ekonomik kuruluşun liderleri ile ‘1+10’ formatında bir toplantı gerçekleştirmişti. Etkinlikte Çin lideri, Pekin’in ABD hükümetiyle diyaloğu sürdürmeye, iş birliğini genişletmeye, fikir ayrılıklarını yönetmeye, ayrıca Çin-ABD ilişkilerinin gelişimini sürdürülebilir, istikrarlı ve sağlıklı bir yöne doğru ilerletmeye istekli olduğunu ifade etmişti.