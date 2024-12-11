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Donald Trump yineledi: 'Suriye kendi başının çaresine bakmak zorunda çünkü biz karışmayacağız'
Donald Trump yineledi: 'Suriye kendi başının çaresine bakmak zorunda çünkü biz karışmayacağız'
Sputnik Türkiye
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, Esad rejiminin çöktüğü Suriye için yaptığı açıklamada, Suriye'nin kendi başının çaresine bakmak zorunda kalacağını... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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Donald Trump, 7 Aralık'taki Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris’e yaptığı ziyaret kapsamında Paris Match dergisine verdiği röportajda Beşar Esad rejiminin çöktüğü Suriye için, "Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak" dedi.ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, röportajda uluslararası krizleri ve Ortadoğu’daki durumu değerlendirirken, uluslararası krizlerde 'önceliklerinin' Rusya ile Ukrayna sorununun çözülmesi olduğunu belirtti.İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü ve Suriye'de Esad rejiminin çöktüğü Ortadoğu'daki duruma ilişkin Trump, "Ortadoğu yönetimi daha az zor bir durum" ifadesini kullanarak dünyada çok fazla krizin olduğunu dile getirdi.
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abd, donald trump, beşar esad, suriye, paris match, fransa, ortadoğu, rusya, ukrayna
abd, donald trump, beşar esad, suriye, paris match, fransa, ortadoğu, rusya, ukrayna

Donald Trump yineledi: 'Suriye kendi başının çaresine bakmak zorunda çünkü biz karışmayacağız'

20:28 11.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonỨng viên tranh cử Tổng thống của đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại Diễn đàn Gia đình Lee vào thứ Năm ngày 31 tháng 10 năm 2024, tại Henderson, bang Nevada.
Ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại Diễn đàn Gia đình Lee vào thứ Năm ngày 31 tháng 10 năm 2024, tại Henderson, bang Nevada. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, Esad rejiminin çöktüğü Suriye için yaptığı açıklamada, Suriye'nin kendi başının çaresine bakmak zorunda kalacağını belirterek ABD'nin karışmayacağını vurguladı.
Donald Trump, 7 Aralık'taki Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris’e yaptığı ziyaret kapsamında Paris Match dergisine verdiği röportajda Beşar Esad rejiminin çöktüğü Suriye için, "Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak" dedi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, röportajda uluslararası krizleri ve Ortadoğu’daki durumu değerlendirirken, uluslararası krizlerde 'önceliklerinin' Rusya ile Ukrayna sorununun çözülmesi olduğunu belirtti.
İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü ve Suriye'de Esad rejiminin çöktüğü Ortadoğu'daki duruma ilişkin Trump, "Ortadoğu yönetimi daha az zor bir durum" ifadesini kullanarak dünyada çok fazla krizin olduğunu dile getirdi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2024
POLİTİKA
Donald Trump'tan Suriye açıklaması: 'ABD'nin hiç bulaşmaması gerekir, bizim sorunumuz değil'
7 Aralık, 19:20
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