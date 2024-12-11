https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/donald-trump-yineledi-suriye-kendi-basinin-caresine-bakmak-zorunda-cunku-bizkarismayacagiz-1091421938.html

Donald Trump yineledi: 'Suriye kendi başının çaresine bakmak zorunda çünkü biz karışmayacağız'

Donald Trump yineledi: 'Suriye kendi başının çaresine bakmak zorunda çünkü biz karışmayacağız'

Sputnik Türkiye

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, Esad rejiminin çöktüğü Suriye için yaptığı açıklamada, Suriye'nin kendi başının çaresine bakmak zorunda kalacağını... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T20:28+0300

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Donald Trump, 7 Aralık'taki Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris’e yaptığı ziyaret kapsamında Paris Match dergisine verdiği röportajda Beşar Esad rejiminin çöktüğü Suriye için, "Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak" dedi.ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, röportajda uluslararası krizleri ve Ortadoğu’daki durumu değerlendirirken, uluslararası krizlerde 'önceliklerinin' Rusya ile Ukrayna sorununun çözülmesi olduğunu belirtti.İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü ve Suriye'de Esad rejiminin çöktüğü Ortadoğu'daki duruma ilişkin Trump, "Ortadoğu yönetimi daha az zor bir durum" ifadesini kullanarak dünyada çok fazla krizin olduğunu dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/abd-baskani-secilen-trumptan-suriye-aciklamasi-abdnin-hic-bulasmamasi-gerekir-bizim-sorunumuz-degil-1091281935.html

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rusya

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abd, donald trump, beşar esad, suriye, paris match, fransa, ortadoğu, rusya, ukrayna