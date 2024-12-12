https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/400-kisiyi-defnetmek-18-gun-surdu-sabah-7den-gece-2ye-kadar-calistik-1091471650.html
400 kişiyi defnetmek 18 gün sürdü: 'Sabah 7'den gece 2'ye kadar çalıştık'
400 kişiyi defnetmek 18 gün sürdü: 'Sabah 7'den gece 2'ye kadar çalıştık'
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Şenköy Mahallesi'ne kayıtlı olan ve 6 Şubat 2023 yılında yaşanan asrın felaketinde hayatını kaybeden 400 kişinin mezarı depremin yıkıcı etkisini... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T21:51+0300
2024-12-12T21:51+0300
2024-12-12T21:51+0300
türkiye
deprem
hatay
hatay büyükşehir belediyesi
hatay valiliği
6 şubat kahramanmaraş depremi
antakya
ölüm
toplu ölüm
ölüm nedeni
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ülkede binlerce kişi hayatını kaybederken Hatay'da da 25 bin kişi vefat etmişti.6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremlerde Hatay'ın Şenköy Mahallesi'ne kayıtlı olan 400 kişinin mezarı depremin yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor. Bölge nüfusuna kayıtlı olan 500 kişinin depremde vefat ettiği ancak 100 kişinin kimliğinin belirsiz olarak başka bir mezarlığa defnedildiği açıklandı. Asrın felaketinde 400 kişinin defin işlemlerinin 18 gün sürdüğünü anlatan Şenköy Mahalle Muhtarı Sait Döş ''Küçük kıyameti yaşadık. Deprem öncesi nüfusumuz 800 kişiydi. Maalesef deprem 500 kaybımız var. Antakya'da mezarlıklarda gömülü sahipsiz 100 kişi daha var. Mezarlığımız da ise 400 kişi var. Depremde bazı aileler komple yok oldu. Biz her mezarlığa geldiğimiz de o günleri tekrar yaşıyoruz'' açıklamasında bulundu.Deprem sabahından gecesine kadar defin yaptıklarını açıklayan Hüseyin Tankut ''Biz deprem günü sabah 7'den gece 2'ye kadar bu cenazelerin defnini yaptık. Defin yapmak zorundaydık. Burada yatanlar benim akrabalarım'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/kuzey-irakta-45-buyuklugunde-deprem-1091466231.html
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hatay deprem, deprem son dakika, şenköy deprem, 6 şubat depremi
hatay deprem, deprem son dakika, şenköy deprem, 6 şubat depremi
400 kişiyi defnetmek 18 gün sürdü: 'Sabah 7'den gece 2'ye kadar çalıştık'
Hatay'ın Şenköy Mahallesi'ne kayıtlı olan ve 6 Şubat 2023 yılında yaşanan asrın felaketinde hayatını kaybeden 400 kişinin mezarı depremin yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor. Mezar başında 400 kişinin defin işlemlerinin 18 gün sürdüğünü anlatan mahalle muhtarı sabah 7'den gece 2'ye kadar çalıştıklarını açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ülkede binlerce kişi hayatını kaybederken Hatay'da da 25 bin kişi vefat etmişti.
6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremlerde Hatay'ın Şenköy Mahallesi'ne kayıtlı olan 400 kişinin mezarı depremin yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor. Bölge nüfusuna kayıtlı olan 500 kişinin depremde vefat ettiği ancak 100 kişinin kimliğinin belirsiz olarak başka bir mezarlığa defnedildiği açıklandı. Asrın felaketinde 400 kişinin defin işlemlerinin 18 gün sürdüğünü anlatan Şenköy Mahalle Muhtarı Sait Döş ''Küçük kıyameti yaşadık. Deprem öncesi nüfusumuz 800 kişiydi. Maalesef deprem 500 kaybımız var. Antakya'da mezarlıklarda gömülü sahipsiz 100 kişi daha var. Mezarlığımız da ise 400 kişi var. Depremde bazı aileler komple yok oldu. Biz her mezarlığa geldiğimiz de o günleri tekrar yaşıyoruz'' açıklamasında bulundu.
Deprem sabahından gecesine kadar defin yaptıklarını açıklayan Hüseyin Tankut ''Biz deprem günü sabah 7'den gece 2'ye kadar bu cenazelerin defnini yaptık. Defin yapmak zorundaydık. Burada yatanlar benim akrabalarım'' açıklamasında bulundu.