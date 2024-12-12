https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/2025te-fifa-kokarti-takacak-turk-hakemler-aciklandi-1091461581.html
2025'te FIFA kokartı takacak Türk hakemler açıklandı
2025'te FIFA kokartı takacak Türk hakemler açıklandı
Sputnik Türkiye
Merkez Hakem Kurulu, 2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesini açıkladı. Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Hatice Aydın ve Asena Albayrak... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T16:57+0300
2024-12-12T16:57+0300
2024-12-12T16:57+0300
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oğuzhan çakır, merkez hakem kurulu (mhk), fifa, türkiye
oğuzhan çakır, merkez hakem kurulu (mhk), fifa, türkiye
2025'te FIFA kokartı takacak Türk hakemler açıklandı
Ayrıntılar geliyor
Merkez Hakem Kurulu, 2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesini açıkladı. Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Hatice Aydın ve Asena Albayrak ilk kez FIFA kokartı takacak.