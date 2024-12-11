https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/turk-profesor-orhan-ekrenden-hala-haber-yok-londra-polisi-halktan-yardim-istedi-1091419834.html

Türk profesör Orhan Ekren'den hala haber yok: Londra polisi halktan yardım istedi

Türk profesör Orhan Ekren'den hala haber yok: Londra polisi halktan yardım istedi

Sputnik Türkiye

Londra'da 26 Kasım'da ortadan kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren için Londra polisi halktan yardım istedi. Kayıp Ekren'den hala bir iz bulunamadı. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T19:04+0300

2024-12-11T19:04+0300

2024-12-11T19:04+0300

yaşam

orhan ekren

londra

kayıp

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Londra'ya iş için giden Prof. Dr. Orhan Ekren 26 Kasım'da kayıplara karışmıştı. Bölge polisi aradan geçen zamana rağmen kayıp Ekren'den bir iz bulamazken halktan destek istedi. Ekren'in fotoğrafları yayımlanırken, kendisini görenlerin polisi araması talep edildi. Endişeler artıyor vurgusuLondra polisinden yapılan açıklamada, 26 Kasım'da en son Camden Market bölgesindeki kanal kıyısındaki Camden Lock civarında görülen Ekren için endişelerin arttığı belirtildi. Ekren'in üzerinde koyu renk kıyafet ve siyah sırt çantası olduğu kaydedilen açıklamada, çantanın, Ekren kaybolduktan bir gün sonra kanal çevresinde bulunduğu ifade edildi.Fotoğrafı internet sitesinden yayımlandıPolisin o akşam bölgede ya da kanaldaki teknelerde bulunan kişilerle konuşmak istediği belirtilen açıklamada, bilgi sahibi olanların 101'i aramaları istendi. Ekren'i görenlerin ise acil yardım hattı 999'u araması çağrısı yapılan açıklamada, Londra Metropolitan Polisinin sitesinde Ekren'in fotoğrafı ve kanal kıyısında bulunan çantanın fotoğraflarının yer verildiği bilgisi paylaşıldı.Kayıp Orhan Ekren'in eşi Banu Ekren, eşinin kişisel işleri için Londra'ya gittiğini, öğleden sonra ise kaybolduğu saatlere kadar Camden Lock bölgesindeki bir mekanda oturduğunu anlattı. Ekren, eşinin kaybolduğu bölgeden geçen kanalda iki kez arama yapıldığını ancak bir sonuca ulaşılamadığını da sözlerine ekledi.Orhan Ekren kimdir? Prof. Dr. Orhan Ekren, İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Cranfield Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Enerji sistemleri ve makine mühendisliği alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ekren, uluslararası projelerde önemli görevler üstlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/turk-akademisyen-ingilterede-esrarengiz-bir-sekilde-kayboldu-prof-dr-orhan-ekrenden-haber-1091345550.html

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orhan ekren, londra, kayıp