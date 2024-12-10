https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/turk-akademisyen-ingilterede-esrarengiz-bir-sekilde-kayboldu-prof-dr-orhan-ekrenden-haber-1091345550.html
Türk akademisyen İngiltere’de esrarengiz bir şekilde kayboldu: Prof. Dr. Orhan Ekren’den haber alınamıyor
Türk akademisyen İngiltere’de esrarengiz bir şekilde kayboldu: Prof. Dr. Orhan Ekren’den haber alınamıyor
Sputnik Türkiye
Makine mühendisi Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım 2024’ten bu yana İngiltere’de kayıp. Cranfield Üniversitesi’nde görev yapan Ekren’in bulunması için İngiliz... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T08:50+0300
2024-12-10T08:50+0300
2024-12-10T08:50+0300
ingiltere
türkiye
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akademisyen
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İngiltere’de görev yapan makine mühendisi Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım 2024’ten bu yana kayıp. Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, yaptığı açıklamada, Ekren’in bulunması için başlatılan arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.İngiltere polisi ve konsolosluk harekete geçtiİngiltere emniyet güçlerinin arama çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü belirten Makine Mühendisleri Odası, Türkiye’nin Londra Konsolosluğu’nun da sürece aktif şekilde dahil olduğunu açıkladı. İngiltere polisi olayın çözülmesi için geniş çaplı bir araştırma yaparken, Ekren’in en son nerede görüldüğüne dair bilgi verilmedi.Makine Mühendisleri Odası’ndan açıklamaMakine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, yazılı bir açıklama yaparak şunları söyledi:Ailesi ve sevenleri endişeliProf. Dr. Orhan Ekren’in ailesi ve yakın çevresi, yaşanan belirsizlik karşısında büyük bir endişe içerisinde. Çalışmaların hızlandırılmasını isteyen aile, kamuoyundan destek bekliyor. Ekren’in kaybolduğu günle ilgili herhangi bir suç ya da şüpheli durum rapor edilmedi.Orhan Ekren kimdir? Cranfield Üniversitesi’ndeki görevi ve başarılarıProf. Dr. Orhan Ekren, İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Cranfield Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Enerji sistemleri ve makine mühendisliği alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ekren, uluslararası projelerde önemli görevler üstlenmişti.
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Türk akademisyen İngiltere’de esrarengiz bir şekilde kayboldu: Prof. Dr. Orhan Ekren’den haber alınamıyor
Makine mühendisi Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım 2024’ten bu yana İngiltere’de kayıp. Cranfield Üniversitesi’nde görev yapan Ekren’in bulunması için İngiliz güvenlik güçleri ve Türkiye’nin Londra Konsolosluğu çalışmalarını sürdürüyor. Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, süreci yakından takip ediyor.
İngiltere’de görev yapan makine mühendisi Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım 2024’ten bu yana kayıp. Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, yaptığı açıklamada, Ekren’in bulunması için başlatılan arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
İngiltere polisi ve konsolosluk harekete geçti
İngiltere emniyet güçlerinin arama çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü belirten Makine Mühendisleri Odası, Türkiye’nin Londra Konsolosluğu’nun da sürece aktif şekilde dahil olduğunu açıkladı. İngiltere polisi olayın çözülmesi için geniş çaplı bir araştırma yaparken, Ekren’in en son nerede görüldüğüne dair bilgi verilmedi.
Makine Mühendisleri Odası’ndan açıklama
Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, yazılı bir açıklama yaparak şunları söyledi:
“Değerli üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren’in sağ salim bulunmasını umut ediyoruz. Süreci yakından takip ediyor ve yetkili mercilerle sürekli iletişim halindeyiz. Bu süreçte destek veren tüm resmi kurumlara teşekkür ederiz. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.”
Ailesi ve sevenleri endişeli
Prof. Dr. Orhan Ekren’in ailesi ve yakın çevresi, yaşanan belirsizlik karşısında büyük bir endişe içerisinde. Çalışmaların hızlandırılmasını isteyen aile, kamuoyundan destek bekliyor. Ekren’in kaybolduğu günle ilgili herhangi bir suç ya da şüpheli durum rapor edilmedi.
Orhan Ekren kimdir? Cranfield Üniversitesi’ndeki görevi ve başarıları
Prof. Dr. Orhan Ekren, İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Cranfield Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Enerji sistemleri ve makine mühendisliği alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ekren, uluslararası projelerde önemli görevler üstlenmişti.