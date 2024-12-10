https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/turk-akademisyen-ingilterede-esrarengiz-bir-sekilde-kayboldu-prof-dr-orhan-ekrenden-haber-1091345550.html

Türk akademisyen İngiltere’de esrarengiz bir şekilde kayboldu: Prof. Dr. Orhan Ekren’den haber alınamıyor

Türk akademisyen İngiltere’de esrarengiz bir şekilde kayboldu: Prof. Dr. Orhan Ekren’den haber alınamıyor

Sputnik Türkiye

Makine mühendisi Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım 2024’ten bu yana İngiltere’de kayıp. Cranfield Üniversitesi’nde görev yapan Ekren’in bulunması için İngiliz... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T08:50+0300

2024-12-10T08:50+0300

2024-12-10T08:50+0300

ingiltere

türkiye

mühendis

kayıp

kayıp ilanı

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akademisyen

orhan ekren

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İngiltere’de görev yapan makine mühendisi Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım 2024’ten bu yana kayıp. Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, yaptığı açıklamada, Ekren’in bulunması için başlatılan arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.İngiltere polisi ve konsolosluk harekete geçtiİngiltere emniyet güçlerinin arama çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü belirten Makine Mühendisleri Odası, Türkiye’nin Londra Konsolosluğu’nun da sürece aktif şekilde dahil olduğunu açıkladı. İngiltere polisi olayın çözülmesi için geniş çaplı bir araştırma yaparken, Ekren’in en son nerede görüldüğüne dair bilgi verilmedi.Makine Mühendisleri Odası’ndan açıklamaMakine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, yazılı bir açıklama yaparak şunları söyledi:Ailesi ve sevenleri endişeliProf. Dr. Orhan Ekren’in ailesi ve yakın çevresi, yaşanan belirsizlik karşısında büyük bir endişe içerisinde. Çalışmaların hızlandırılmasını isteyen aile, kamuoyundan destek bekliyor. Ekren’in kaybolduğu günle ilgili herhangi bir suç ya da şüpheli durum rapor edilmedi.Orhan Ekren kimdir? Cranfield Üniversitesi’ndeki görevi ve başarılarıProf. Dr. Orhan Ekren, İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Cranfield Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Enerji sistemleri ve makine mühendisliği alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ekren, uluslararası projelerde önemli görevler üstlenmişti.

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