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Transdinyester: Rus gazını TürkAkım boru hattı üzerinden alabiliriz
Transdinyester: Rus gazını TürkAkım boru hattı üzerinden alabiliriz
Sputnik Türkiye
Rusya ile Ukrayna arasındaki transit gaz sözleşmesinin 31 Aralık'ta sona erecek olması, resmi olarak tanınmayan Transdinyester'de TürkAkım doğalgaz boru... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T14:04+0300
2024-12-11T14:04+0300
dünya
vadim krasnoselskiy
ukrayna
moldova
transdinyester
transdinyester moldova cumhuriyeti
türkakım
boru hattı
doğalgaz boru hattı
türk akımı doğalgaz boru hattı
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Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin lideri Vadim Krasnoselskiy, yeni yılda Rusya'dan doğalgaz tedarikini sürdürme şansları olduğunu ve bu gazı TürkAkım boru hattı üzerinden alabileceklerini söyledi.Transdinyester parlamentosunda bugün yapılan olağanüstü toplantıda, Krasnoselskiy'in bölgede 30 gün boyunca ekonomik acil durum ilan eden kararnamesini kabul edildi.Parlamentodaki olağanüstü toplantıda konuşan Krasnoselskiy, 2025’te Rusya ile Ukrayna arasındaki transit gaz sözleşmesinin sona ermesinin ardından Transdinyester’e gaz tedarikini sürdürebilmek için çözüm arayışının devam ettiğini belirtti.Krasnoselskiy, "31 Aralık'a kadar konu belirsizliğini koruyabilir. Sağduyunun hakim olma ve gaz arzının sürme ihtimali var. Ukrayna üzerinden transit sözleşmesinin sona ermesinden sonra, yani 1 Ocak'tan itibaren gaz tedarikinde sorunlar ortaya çıkabilir. Transdinyester topraklarına gaz iki istikamette tedarik edilebilir; Ukrayna üzerinden veya Moldova tarafından TürkAkım üzerinden. Tedarik ihtimali var, ancak henüz anlaşma yok" dedi.Transdinyester hükümetinin bu konu üzerinde ilgili tüm taraflarla çalıştığını kaydeden Krasnoselskiy, "Rusya da, Ukrayna da Transdinyester'e gaz tedarikini engellemek istemiyor. Moldovalı makamlarının ise bu sorunun çözümüne yönelik herhangi bir faaliyeti yok" ifadelerini kullandı.25 Kasım'da Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller ile Moldova Enerji Bakanı Viktor Parlikov, St. Petersburg’da yaptıkları görüşmede, Transdinyester’e yılda 2 milyar metreküp gaz tedarikini sürdürme seçeneklerini ele almıştı.Rus gazı, TürkAkım aracılığıyla Bulgaristan ve Romanya üzerinden Moldova'ya ulaştırılabilir. Ancak bu durumda hattın yine Ukrayna topraklarının 100 km'lik bir bölümünden geçmesi gerekecek olup bu da, transitle ilgili soru işaretlerinin ortadan kalkmasını şu aşamada engelliyor.Rus Gazprom ile Ukrayna'nın devlet doğalgaz şirketi Naftogaz, 30 Aralık 2019'da imzaladıkları anlaşmayla, 2021-2024 döneminde Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yılda 40 milyar metreküp Rus gazı göndermeyi kabul etmişti. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, anlaşmayı uzatmayı planlamadıklarını açıklamıştı.
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vadim krasnoselskiy, ukrayna, moldova, transdinyester, transdinyester moldova cumhuriyeti, türkakım, boru hattı, doğalgaz boru hattı, türk akımı doğalgaz boru hattı, transit, gazprom, naftogaz, vladimir zelenskiy
vadim krasnoselskiy, ukrayna, moldova, transdinyester, transdinyester moldova cumhuriyeti, türkakım, boru hattı, doğalgaz boru hattı, türk akımı doğalgaz boru hattı, transit, gazprom, naftogaz, vladimir zelenskiy

Transdinyester: Rus gazını TürkAkım boru hattı üzerinden alabiliriz

14:04 11.12.2024
© SputnikTransdinyester lideri Vadim Krasnoselskiy
Transdinyester lideri Vadim Krasnoselskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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Rusya ile Ukrayna arasındaki transit gaz sözleşmesinin 31 Aralık'ta sona erecek olması, resmi olarak tanınmayan Transdinyester'de TürkAkım doğalgaz boru hattını seçeneklerden biri haline getirdi.
Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin lideri Vadim Krasnoselskiy, yeni yılda Rusya'dan doğalgaz tedarikini sürdürme şansları olduğunu ve bu gazı TürkAkım boru hattı üzerinden alabileceklerini söyledi.

Transdinyester parlamentosunda bugün yapılan olağanüstü toplantıda, Krasnoselskiy'in bölgede 30 gün boyunca ekonomik acil durum ilan eden kararnamesini kabul edildi.

Parlamentodaki olağanüstü toplantıda konuşan Krasnoselskiy, 2025’te Rusya ile Ukrayna arasındaki transit gaz sözleşmesinin sona ermesinin ardından Transdinyester’e gaz tedarikini sürdürebilmek için çözüm arayışının devam ettiğini belirtti.

Krasnoselskiy, "31 Aralık'a kadar konu belirsizliğini koruyabilir. Sağduyunun hakim olma ve gaz arzının sürme ihtimali var. Ukrayna üzerinden transit sözleşmesinin sona ermesinden sonra, yani 1 Ocak'tan itibaren gaz tedarikinde sorunlar ortaya çıkabilir. Transdinyester topraklarına gaz iki istikamette tedarik edilebilir; Ukrayna üzerinden veya Moldova tarafından TürkAkım üzerinden. Tedarik ihtimali var, ancak henüz anlaşma yok" dedi.

Transdinyester hükümetinin bu konu üzerinde ilgili tüm taraflarla çalıştığını kaydeden Krasnoselskiy, "Rusya da, Ukrayna da Transdinyester'e gaz tedarikini engellemek istemiyor. Moldovalı makamlarının ise bu sorunun çözümüne yönelik herhangi bir faaliyeti yok" ifadelerini kullandı.

25 Kasım'da Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller ile Moldova Enerji Bakanı Viktor Parlikov, St. Petersburg’da yaptıkları görüşmede, Transdinyester’e yılda 2 milyar metreküp gaz tedarikini sürdürme seçeneklerini ele almıştı.

Rus gazı, TürkAkım aracılığıyla Bulgaristan ve Romanya üzerinden Moldova'ya ulaştırılabilir. Ancak bu durumda hattın yine Ukrayna topraklarının 100 km'lik bir bölümünden geçmesi gerekecek olup bu da, transitle ilgili soru işaretlerinin ortadan kalkmasını şu aşamada engelliyor.

Rus Gazprom ile Ukrayna'nın devlet doğalgaz şirketi Naftogaz, 30 Aralık 2019'da imzaladıkları anlaşmayla, 2021-2024 döneminde Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yılda 40 milyar metreküp Rus gazı göndermeyi kabul etmişti. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, anlaşmayı uzatmayı planlamadıklarını açıklamıştı.
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