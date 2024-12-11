https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/suriyelilerin-geri-donusleri-basladi-akillara-bu-soru-geldi-kira-fiyatlari-dusecek-mi-1091387474.html
Suriyelilerin geri dönüşleri başladı, akıllara bu soru geldi: Kira fiyatları düşecek mi?
Suriyelilerin geri dönüşleri başladı, akıllara bu soru geldi: Kira fiyatları düşecek mi?
Sputnik Türkiye
Türkiye’den memleketlerine dönen Suriyelilerin sayısı artıyor. 3 milyon Suriyelinin yaşadığı Türkiye’de, özellikle İstanbul’da Fatih ve Esenyurt, sınır... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T08:10+0300
2024-12-11T08:10+0300
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Türkiye’de bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazandı. Hatay, Kilis ve Gaziantep gibi sınır illerindeki yoğunluk, gümrük kapılarında da gözle görülür bir artışa neden oldu. Uzmanlar, bu dönüşlerin Türkiye’de gayrimenkul piyasasına etkisini değerlendiriyor.'Kira fiyatları psikolojik olarak etkilenecek'Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, geri dönüşlerin özellikle kira fiyatlarında psikolojik bir etki yaratacağını belirtiyor. “Suriyeliler dönüyor” algısının bazı bölgelerde fiyatların yatay seyretmesine neden olabileceğini vurgulayan Özelmacıklı, bunun uzun vadede sınırlı kalacağını düşünüyor.Sınıra yakın bölgelerde hareketlilikUzmanlara göre, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Gaziantep, Hatay ve Kilis gibi illerde dönüşlerin etkisi daha belirgin olacak. Kilis, nüfusunun yüzde 30’unun Suriyelilerden oluşması nedeniyle dönüşlerin doğrudan etkilediği şehirlerin başında geliyor. Bu bölgelerde, yerleşik hayata geçmemiş veya iş imkanı bulamamış bireylerin memleketlerine dönmesi bekleniyor.İstanbul’da kira fiyatları etkilenir mi?İstanbul’da en fazla Suriyeli nüfusun bulunduğu Esenyurt ve Fatih ilçelerinde de dönüşlerin etkisi hissedilebilir. Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu bu bölgelerde, aile ziyaretleri veya geçici dönüşlerin kira fiyatlarında kısa süreli değişimlere yol açabileceği belirtiliyor. Ancak, uzun vadede hızlı bir düşüş beklenmiyor.Suriye’de yeniden yapılanma süreciSuriyelilerin dönüşlerinin yanı sıra, ülkenin yeniden yapılanma sürecine Türkiye’den de katkılar bekleniyor. İnşaat projeleri, altyapı çalışmaları ve istihdam imkanlarının artmasıyla birlikte, dönüşlerin kalıcı bir trende dönüşebileceği ifade ediliyor. Ancak, uzmanlar ülkede istikrar sağlanana kadar hızlı ve büyük çaplı bir dönüşün zor olduğunu vurguluyor.Piyasalarda psikolojik etkiÖzelmacıklı, medyada dönüş haberlerinin artmasıyla gayrimenkul piyasasında psikolojik bir etki yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Ancak, bunun fiyatlara ciddi bir düşüş olarak yansımayacağını, daha çok yatay bir seyrin devam edeceğini belirtiyor.Kira fiyatlarında sınırlı etki bekleniyorSuriyelilerin geri dönüşlerinin, İstanbul ve sınır illerindeki kira fiyatlarını sınırlı ölçüde etkileyebileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, hem işçi göçü hem de aile ziyaretlerinin kısa süreli olabileceğini ifade ediyor. Ancak, dönüşlerin hızlanması durumunda bazı bölgelerde fiyatların daha belirgin şekilde değişebileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/meteoroloji-cok-kuvvetli-diyerek-uyardi-istanbul-dahil-10-ile-sari-kodlu-alarm-verildi-olaganustu-1091385765.html
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istanbul kira fiyatları, esenyurt kira etkisi, fatih suriyeli nüfusu, gaziantep gayrimenkul piyasası, kilis suriyeli oranı, hatay suriyeli dönüşü, suriye yeniden yapılanma süreci, suriyelilerin geri dönüşü, türkiye'deki suriyeliler, sınır illerinde kira fiyatları, suriyeliler dönüyor fiyatlar düşer mi, kira fiyatları ne olur, suriyelilerin göçü ekonomik etkiler, gayrimenkul uzmanlarının görüşleri, suriyelilerin dönüşü istanbul, fatih kira fiyatları, esenyurt'ta suriyeliler, türkiye'deki suriyeli nüfus, kilis suriyeli nüfus oranı, hatay gayrimenkul piyasası
Suriyelilerin geri dönüşleri başladı, akıllara bu soru geldi: Kira fiyatları düşecek mi?
08:10 11.12.2024 (güncellendi: 08:14 11.12.2024)
Türkiye’den memleketlerine dönen Suriyelilerin sayısı artıyor. 3 milyon Suriyelinin yaşadığı Türkiye’de, özellikle İstanbul’da Fatih ve Esenyurt, sınır bölgelerinde ise Hatay, Gaziantep ve Kilis kira piyasalarındaki değişim açısından dikkat çekiyor.
Türkiye’de bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hız kazandı. Hatay, Kilis ve Gaziantep gibi sınır illerindeki yoğunluk, gümrük kapılarında da gözle görülür bir artışa neden oldu. Uzmanlar, bu dönüşlerin Türkiye’de gayrimenkul piyasasına etkisini değerlendiriyor.
'Kira fiyatları psikolojik olarak etkilenecek'
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, geri dönüşlerin özellikle kira fiyatlarında psikolojik bir etki yaratacağını belirtiyor. “Suriyeliler dönüyor” algısının bazı bölgelerde fiyatların yatay seyretmesine neden olabileceğini vurgulayan Özelmacıklı, bunun uzun vadede sınırlı kalacağını düşünüyor.
Sınıra yakın bölgelerde hareketlilik
Uzmanlara göre, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Gaziantep, Hatay ve Kilis gibi illerde dönüşlerin etkisi daha belirgin olacak. Kilis, nüfusunun yüzde 30’unun Suriyelilerden oluşması nedeniyle dönüşlerin doğrudan etkilediği şehirlerin başında geliyor. Bu bölgelerde, yerleşik hayata geçmemiş veya iş imkanı bulamamış bireylerin memleketlerine dönmesi bekleniyor.
İstanbul’da kira fiyatları etkilenir mi?
İstanbul’da en fazla Suriyeli nüfusun bulunduğu Esenyurt ve Fatih ilçelerinde de dönüşlerin etkisi hissedilebilir. Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu bu bölgelerde, aile ziyaretleri veya geçici dönüşlerin kira fiyatlarında kısa süreli değişimlere yol açabileceği belirtiliyor. Ancak, uzun vadede hızlı bir düşüş beklenmiyor.
Suriye’de yeniden yapılanma süreci
Suriyelilerin dönüşlerinin yanı sıra, ülkenin yeniden yapılanma sürecine Türkiye’den de katkılar bekleniyor. İnşaat projeleri, altyapı çalışmaları ve istihdam imkanlarının artmasıyla birlikte, dönüşlerin kalıcı bir trende dönüşebileceği ifade ediliyor. Ancak, uzmanlar ülkede istikrar sağlanana kadar hızlı ve büyük çaplı bir dönüşün zor olduğunu vurguluyor.
Piyasalarda psikolojik etki
Özelmacıklı, medyada dönüş haberlerinin artmasıyla gayrimenkul piyasasında psikolojik bir etki yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Ancak, bunun fiyatlara ciddi bir düşüş olarak yansımayacağını, daha çok yatay bir seyrin devam edeceğini belirtiyor.
Kira fiyatlarında sınırlı etki bekleniyor
Suriyelilerin geri dönüşlerinin, İstanbul ve sınır illerindeki kira fiyatlarını sınırlı ölçüde etkileyebileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, hem işçi göçü hem de aile ziyaretlerinin kısa süreli olabileceğini ifade ediyor. Ancak, dönüşlerin hızlanması durumunda bazı bölgelerde fiyatların daha belirgin şekilde değişebileceği belirtiliyor.