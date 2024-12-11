https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/meteoroloji-cok-kuvvetli-diyerek-uyardi-istanbul-dahil-10-ile-sari-kodlu-alarm-verildi-olaganustu-1091385765.html

Meteoroloji 'çok kuvvetli' diyerek uyardı, İstanbul dahil 10 ile sarı kodlu alarm verildi: Olağanüstü hallere hazır olun

Meteoroloji 'çok kuvvetli' diyerek uyardı, İstanbul dahil 10 ile sarı kodlu alarm verildi: Olağanüstü hallere hazır olun

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 10 il için sarı alarm verdi. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T06:53+0300

2024-12-11T06:53+0300

2024-12-11T07:55+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji, İstanbul ve çevresi için bugün kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Sabah saatlerinde başlayan yağmurun, akşam saatlerinde etkisini artırarak devam edeceği belirtildi. İstanbul Valiliği ve AKOM da vatandaşları ani sel, trafik kazaları ve su baskınlarına karşı uyardı.10 kentte sarı kodlu alarmMeteoroloji, Marmara Bölgesi başta olmak üzere 10 ilde sarı alarm verdi. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale gibi illerde yağışların, yerel olarak kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-60 kg yağış düşebileceği tahmin ediliyor. Bu illerde vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.Sarı kodlu uyarı verilen iller:Marmara’da sel ve ulaşım aksaklıkları bekleniyorMarmara Bölgesi’nde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışların, yarın sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi. Meteoroloji, bu süreçte ani sel, yıldırım, su baskını ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.Sıcaklıklar düşüyorMeteoroloji’ye göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 5 derece düşecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul’da ise hava sıcaklıklarının sert bir düşüşle gün boyu 12-14 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Karadeniz ve Ege’de kuvvetli yağışlarBatı Karadeniz ve Kuzey Ege’de sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren daha da kuvvetlenmesi bekleniyor. Özellikle Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Trabzon gibi illerde yağışlar yerel olarak yoğun olacak. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, don olayları ve olası sel riskine karşı hazırlıklı olmaları isteniyor.Meteoroloji’den güçlü rüzgar uyarısıRüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi, zaman zaman ise hızını artırması bekleniyor. Yetkililer, fırtına sebebiyle oluşabilecek çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.Yağışların etkileri: Sel ve trafik kazalarına dikkatUzmanlar, kuvvetli yağışlar nedeniyle kent merkezlerinde ani su baskınlarının görülebileceği uyarısında bulunuyor. Trafikte ise görüş mesafesinin azalması ve kaygan zemin nedeniyle kazalara karşı sürücülere tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.İklim olayları nedeniyle olağanüstü hallerDoğu bölgelerinde ise buzlanma ve don olayları bekleniyor. Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis oluşabileceğini belirtti. Bu durumun özellikle Karadeniz’in iç kesimlerinde hayatı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.Kuvvetli yağışlara karşı tedbir çağrısıMeteoroloji, yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için yerel yönetimlere ve vatandaşlara iş birliği çağrısı yaptı. Olası risklere karşı planlı ve bilinçli hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi.Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?Marmara Bölgesi'nde Sağanak ve Yerel Kuvvetli YağışMeteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi genelinde sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Kırklareli gibi illerde sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar görülebilir. Ani sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.Şehir Bazlı Tahminler:Ege Bölgesi'nde fırtına ve sağanak yağışEge Bölgesi genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle kuzey ve kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yağışlar şiddetini artırabilir. İzmir, Muğla ve Denizli gibi illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Öne Çıkan Şehir Tahminleri:Karadeniz’de kuvvetli yağış ve buzlanmaBatı ve Doğu Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle gece saatlerinden itibaren Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışlar şiddetini artıracak. İç kesimlerde ise buzlanma ve don olayları bekleniyor.Şehir Bazlı Tahminler:İç Anadolu’da soğuk hava ve yağışlarİç Anadolu Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir hava ile sağanak yağışa sahne olacak. Ankara, Eskişehir ve Sivas çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlar etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve sis uyarısı yapıldı.Şehir Bazlı Tahminler:Akdeniz’de sağanak yağış ve sis bekleniyorAkdeniz Bölgesi’nde, özellikle iç kesimlerde gece saatlerinden sonra Adana, Osmaniye ve Antalya çevrelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde sis olayları görülebilir.Şehir Bazlı Tahminler:Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da sisli havaDoğu Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Gece saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinde yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis olayları öne çıkıyor. Güneydoğu Anadolu’da ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.Şehir Bazlı Tahminler:Denizlerde kuvvetli rüzgar ve dalga uyarısıMeteoroloji, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinde kuvvetli rüzgar ve dalga oluşumu bekliyor. Doğu Karadeniz’de fırtına tehlikesi bulunduğu, dalga boyunun 3 metreye kadar çıkabileceği belirtildi.

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