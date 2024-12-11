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Meteoroloji 'çok kuvvetli' diyerek uyardı, İstanbul dahil 10 ile sarı kodlu alarm verildi: Olağanüstü hallere hazır olun
Meteoroloji 'çok kuvvetli' diyerek uyardı, İstanbul dahil 10 ile sarı kodlu alarm verildi: Olağanüstü hallere hazır olun
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 10 il için sarı alarm verdi. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T06:53+0300
2024-12-11T07:55+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
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istanbul hava durumu
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Meteoroloji, İstanbul ve çevresi için bugün kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Sabah saatlerinde başlayan yağmurun, akşam saatlerinde etkisini artırarak devam edeceği belirtildi. İstanbul Valiliği ve AKOM da vatandaşları ani sel, trafik kazaları ve su baskınlarına karşı uyardı.10 kentte sarı kodlu alarmMeteoroloji, Marmara Bölgesi başta olmak üzere 10 ilde sarı alarm verdi. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale gibi illerde yağışların, yerel olarak kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-60 kg yağış düşebileceği tahmin ediliyor. Bu illerde vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.Sarı kodlu uyarı verilen iller:Marmara’da sel ve ulaşım aksaklıkları bekleniyorMarmara Bölgesi’nde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışların, yarın sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi. Meteoroloji, bu süreçte ani sel, yıldırım, su baskını ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.Sıcaklıklar düşüyorMeteoroloji’ye göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 5 derece düşecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul’da ise hava sıcaklıklarının sert bir düşüşle gün boyu 12-14 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Karadeniz ve Ege’de kuvvetli yağışlarBatı Karadeniz ve Kuzey Ege’de sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren daha da kuvvetlenmesi bekleniyor. Özellikle Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Trabzon gibi illerde yağışlar yerel olarak yoğun olacak. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, don olayları ve olası sel riskine karşı hazırlıklı olmaları isteniyor.Meteoroloji’den güçlü rüzgar uyarısıRüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi, zaman zaman ise hızını artırması bekleniyor. Yetkililer, fırtına sebebiyle oluşabilecek çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.Yağışların etkileri: Sel ve trafik kazalarına dikkatUzmanlar, kuvvetli yağışlar nedeniyle kent merkezlerinde ani su baskınlarının görülebileceği uyarısında bulunuyor. Trafikte ise görüş mesafesinin azalması ve kaygan zemin nedeniyle kazalara karşı sürücülere tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.İklim olayları nedeniyle olağanüstü hallerDoğu bölgelerinde ise buzlanma ve don olayları bekleniyor. Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis oluşabileceğini belirtti. Bu durumun özellikle Karadeniz’in iç kesimlerinde hayatı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.Kuvvetli yağışlara karşı tedbir çağrısıMeteoroloji, yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için yerel yönetimlere ve vatandaşlara iş birliği çağrısı yaptı. Olası risklere karşı planlı ve bilinçli hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi.Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?Marmara Bölgesi'nde Sağanak ve Yerel Kuvvetli YağışMeteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi genelinde sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Kırklareli gibi illerde sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar görülebilir. Ani sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.Şehir Bazlı Tahminler:Ege Bölgesi'nde fırtına ve sağanak yağışEge Bölgesi genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle kuzey ve kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yağışlar şiddetini artırabilir. İzmir, Muğla ve Denizli gibi illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Öne Çıkan Şehir Tahminleri:Karadeniz’de kuvvetli yağış ve buzlanmaBatı ve Doğu Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle gece saatlerinden itibaren Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışlar şiddetini artıracak. İç kesimlerde ise buzlanma ve don olayları bekleniyor.Şehir Bazlı Tahminler:İç Anadolu’da soğuk hava ve yağışlarİç Anadolu Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir hava ile sağanak yağışa sahne olacak. Ankara, Eskişehir ve Sivas çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlar etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve sis uyarısı yapıldı.Şehir Bazlı Tahminler:Akdeniz’de sağanak yağış ve sis bekleniyorAkdeniz Bölgesi’nde, özellikle iç kesimlerde gece saatlerinden sonra Adana, Osmaniye ve Antalya çevrelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde sis olayları görülebilir.Şehir Bazlı Tahminler:Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da sisli havaDoğu Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Gece saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinde yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis olayları öne çıkıyor. Güneydoğu Anadolu’da ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.Şehir Bazlı Tahminler:Denizlerde kuvvetli rüzgar ve dalga uyarısıMeteoroloji, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinde kuvvetli rüzgar ve dalga oluşumu bekliyor. Doğu Karadeniz’de fırtına tehlikesi bulunduğu, dalga boyunun 3 metreye kadar çıkabileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/asgari-ucret-gorusmeleri-basladi-ilk-toplanti-yapildi-masada-en-guclu-3-tahmin-belli-oldu-1091386668.html
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11 aralık hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık
11 aralık hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık

Meteoroloji 'çok kuvvetli' diyerek uyardı, İstanbul dahil 10 ile sarı kodlu alarm verildi: Olağanüstü hallere hazır olun

06:53 11.12.2024 (güncellendi: 07:55 11.12.2024)
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Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 10 il için sarı alarm verdi. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak. Uzmanlar, ani sel ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısında bulundu. İşte, 11 Aralık hava durumu
Meteoroloji, İstanbul ve çevresi için bugün kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Sabah saatlerinde başlayan yağmurun, akşam saatlerinde etkisini artırarak devam edeceği belirtildi. İstanbul Valiliği ve AKOM da vatandaşları ani sel, trafik kazaları ve su baskınlarına karşı uyardı.

10 kentte sarı kodlu alarm

Meteoroloji, Marmara Bölgesi başta olmak üzere 10 ilde sarı alarm verdi. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale gibi illerde yağışların, yerel olarak kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-60 kg yağış düşebileceği tahmin ediliyor. Bu illerde vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
Sarı kodlu uyarı verilen iller:
İstanbul
Kocaeli
Tekirdağ
Yalova
Sakarya
Bursa
Balıkesir
Çanakkale
Kırklareli
Edirne

Marmara’da sel ve ulaşım aksaklıkları bekleniyor

Marmara Bölgesi’nde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışların, yarın sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi. Meteoroloji, bu süreçte ani sel, yıldırım, su baskını ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji’ye göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 5 derece düşecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul’da ise hava sıcaklıklarının sert bir düşüşle gün boyu 12-14 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz ve Ege’de kuvvetli yağışlar

Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren daha da kuvvetlenmesi bekleniyor. Özellikle Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Trabzon gibi illerde yağışlar yerel olarak yoğun olacak. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, don olayları ve olası sel riskine karşı hazırlıklı olmaları isteniyor.

Meteoroloji’den güçlü rüzgar uyarısı

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi, zaman zaman ise hızını artırması bekleniyor. Yetkililer, fırtına sebebiyle oluşabilecek çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Yağışların etkileri: Sel ve trafik kazalarına dikkat

Uzmanlar, kuvvetli yağışlar nedeniyle kent merkezlerinde ani su baskınlarının görülebileceği uyarısında bulunuyor. Trafikte ise görüş mesafesinin azalması ve kaygan zemin nedeniyle kazalara karşı sürücülere tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

İklim olayları nedeniyle olağanüstü haller

Doğu bölgelerinde ise buzlanma ve don olayları bekleniyor. Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis oluşabileceğini belirtti. Bu durumun özellikle Karadeniz’in iç kesimlerinde hayatı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

Kuvvetli yağışlara karşı tedbir çağrısı

Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için yerel yönetimlere ve vatandaşlara iş birliği çağrısı yaptı. Olası risklere karşı planlı ve bilinçli hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

Marmara Bölgesi'nde Sağanak ve Yerel Kuvvetli Yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi genelinde sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Kırklareli gibi illerde sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar görülebilir. Ani sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Şehir Bazlı Tahminler:
İstanbul: 12°C, çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağış.
Kocaeli: 12°C, çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağış.
Balıkesir: 13°C, aralıklı sağanak yağış.

Ege Bölgesi'nde fırtına ve sağanak yağış

Ege Bölgesi genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle kuzey ve kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yağışlar şiddetini artırabilir. İzmir, Muğla ve Denizli gibi illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Öne Çıkan Şehir Tahminleri:
İzmir: 18°C, çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağış.
Muğla: 14°C, aralıklı sağanak yağış.
Afyonkarahisar: 12°C, sağanak yağışlı.

Karadeniz’de kuvvetli yağış ve buzlanma

Batı ve Doğu Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle gece saatlerinden itibaren Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışlar şiddetini artıracak. İç kesimlerde ise buzlanma ve don olayları bekleniyor.
Şehir Bazlı Tahminler:
Samsun: 19°C, aralıklı sağanak yağış.
Trabzon: 17°C, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak.
Zonguldak: 14°C, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak.

İç Anadolu’da soğuk hava ve yağışlar

İç Anadolu Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir hava ile sağanak yağışa sahne olacak. Ankara, Eskişehir ve Sivas çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlar etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve sis uyarısı yapıldı.
Şehir Bazlı Tahminler:
Ankara: 12°C, aralıklı yağmur ve sağanak.
Eskişehir: 12°C, sağanak yağışlı.
Sivas: 12°C, akşam saatlerinde yağmurlu.

Akdeniz’de sağanak yağış ve sis bekleniyor

Akdeniz Bölgesi’nde, özellikle iç kesimlerde gece saatlerinden sonra Adana, Osmaniye ve Antalya çevrelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde sis olayları görülebilir.
Şehir Bazlı Tahminler:
Antalya: 20°C, aralıklı sağanak yağış.
Adana: 19°C, gece saatlerinden sonra sağanak.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da sisli hava

Doğu Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Gece saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinde yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis olayları öne çıkıyor. Güneydoğu Anadolu’da ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
Şehir Bazlı Tahminler:
Erzurum: 1°C, parçalı ve çok bulutlu.
Diyarbakır: 10°C, parçalı bulutlu.

Denizlerde kuvvetli rüzgar ve dalga uyarısı

Meteoroloji, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinde kuvvetli rüzgar ve dalga oluşumu bekliyor. Doğu Karadeniz’de fırtına tehlikesi bulunduğu, dalga boyunun 3 metreye kadar çıkabileceği belirtildi.
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