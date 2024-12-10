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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları 10 Aralık Salı ve 11 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek. Avrupa'nın dev kulüplerinin sahne alacağı organizasyonda Türk... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
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Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları 10 Aralık Salı günü TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.Avrupa'nın en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakaları 10 Aralık Salı ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türk futbolunun önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benfica'da, Hakan Çalhanoğlu Inter'de, Kenan Yıldız Juventus'ta, Atakan Karazor Stutgart'da ve Arda Güler Real Madrid'de sahne alacak.Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/sampiyonlar-ligi-maclari-hangi-kanalda-saat-kacta-1090897323.html
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şampiyonlar ligi maçları, trt canlı izle, trt spor izle, dinamo zagreb - celtic izle, girona - liverpool canlı, leipzig - aston villa hangi kanalda, atalanta - real madrid hangi kanalda, tabii izle, bayer leverkusen - inter canlı, shakhtar donetsk - bayern münih canlı izle, salzburg - psg izle, club brugge - sporting canlı, brest - psv izle

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?

17:20 10.12.2024
© İHA / Peter PowellUEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© İHA / Peter Powell
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UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları 10 Aralık Salı ve 11 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek. Avrupa'nın dev kulüplerinin sahne alacağı organizasyonda Türk futbolunun önemli yıldızları da bulunacak.
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları 10 Aralık Salı günü TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.
Avrupa'nın en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakaları 10 Aralık Salı ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türk futbolunun önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benfica'da, Hakan Çalhanoğlu Inter'de, Kenan Yıldız Juventus'ta, Atakan Karazor Stutgart'da ve Arda Güler Real Madrid'de sahne alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?

20:45
Dinamo Zagreb - Celtic: TRT Spor
Girona - Liverpool: TRT Spor
23:00
Leipzig - Aston Villa: TRT Spor
Atalanta - Real Madrid: Tabii Spor 1
Bayer Leverkusen - Inter: Tabii Spor 2
Shakhtar Donetsk - Bayern Münih: Tabii Spor 3
Salzburg - PSG: Tabii Spor 4
Club Brugge - Sporting: Tabii Spor 5
Brest - PSV: Tabii Spor 6
UEFA Şampiyonlar Ligi, kupa ve top, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
SPOR
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
27 Kasım, 17:54
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DÜNYA
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