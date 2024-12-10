https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/sampiyonlar-ligi-maclari-hangi-kanalda-saat-kacta-1091371561.html

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları 10 Aralık Salı ve 11 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek. Avrupa'nın dev kulüplerinin sahne alacağı organizasyonda Türk... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T17:20+0300

2024-12-10T17:20+0300

2024-12-10T17:20+0300

spor

uefa şampiyonlar ligi

şampiyonlar ligi kupası

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türkiye futbol federasyonu (tff)

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Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları 10 Aralık Salı günü TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.Avrupa'nın en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakaları 10 Aralık Salı ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türk futbolunun önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benfica'da, Hakan Çalhanoğlu Inter'de, Kenan Yıldız Juventus'ta, Atakan Karazor Stutgart'da ve Arda Güler Real Madrid'de sahne alacak.Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/sampiyonlar-ligi-maclari-hangi-kanalda-saat-kacta-1090897323.html

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