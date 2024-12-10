https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/sampiyonlar-ligi-maclari-hangi-kanalda-saat-kacta-1091371561.html
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
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UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları 10 Aralık Salı ve 11 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek. Avrupa'nın dev kulüplerinin sahne alacağı organizasyonda Türk... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T17:20+0300
2024-12-10T17:20+0300
2024-12-10T17:20+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
şampiyonlar ligi kupası
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maç
maç yayını
televizyon
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
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Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları 10 Aralık Salı günü TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.Avrupa'nın en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakaları 10 Aralık Salı ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türk futbolunun önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benfica'da, Hakan Çalhanoğlu Inter'de, Kenan Yıldız Juventus'ta, Atakan Karazor Stutgart'da ve Arda Güler Real Madrid'de sahne alacak.Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/sampiyonlar-ligi-maclari-hangi-kanalda-saat-kacta-1090897323.html
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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları 10 Aralık Salı ve 11 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek. Avrupa'nın dev kulüplerinin sahne alacağı organizasyonda Türk futbolunun önemli yıldızları da bulunacak.
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları 10 Aralık Salı günü TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.
Avrupa'nın en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakaları 10 Aralık Salı ve 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türk futbolunun önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benfica'da, Hakan Çalhanoğlu Inter'de, Kenan Yıldız Juventus'ta, Atakan Karazor Stutgart'da ve Arda Güler Real Madrid'de sahne alacak.
Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?
20:45Dinamo Zagreb - Celtic
: TRT SporGirona - Liverpool
: TRT Spor
23:00Leipzig - Aston Villa
: TRT SporAtalanta - Real Madrid
: Tabii Spor 1Bayer Leverkusen - Inter
: Tabii Spor 2Shakhtar Donetsk - Bayern Münih
: Tabii Spor 3Salzburg - PSG
: Tabii Spor 4Club Brugge - Sporting
: Tabii Spor 5Brest - PSV
: Tabii Spor 6