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Mar-a-Lago'da Trump ve Musk'la görüşen Orban'dan Putin'e telefon
Mar-a-Lago'da Trump ve Musk'la görüşen Orban'dan Putin'e telefon
Sputnik Türkiye
Putin'in en sık görüştüğü Batılı liderlerden Orban, önceki gün ABD'de yaptığı temasların ardından Moskova'yı tekrar aradı ve Ukrayna'da çözüm arayışlarına... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T15:33+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'nin inisiyatifiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Ukrayna meselesine ilişkin detaylı görüş alışverişinde bulundu.Orban, bir dizi Batılı liderle yaptığı temaslar ışığında krizi diplomatik zeminde çözmenin yollarını bulmak için ortak çalışma yürütmeyi teşvik etmeye ilgi duyduğunu ifade etti.Putin de, Ukrayna çevresindeki durumun mevcut gelişimine ve Kiev rejiminin çatışmaya barışçıl çözüm bulma olasılığını dışlayan yıkıcı çizgisine ilişkin ilkesel değerlendirmelerini Orban'la paylaştı.Taraflar, uluslararası siyasetteki gelişmelerle ilgili istişareler kapsamında, Suriye'de son dönemde yaşanan olayları ve Ortadoğu'daki gergin durumu da ele aldı.Ayrıca Rus-Macar ilişkilerini istişare eden Putin ve Orban, tutarlı bir şekilde gelişen ikili ticari ve ekonomik işbirliğine dair bir dizi güncel meseleyi konuşup, enerji sektöründe karşılıklı yarar sağlayan projelerin daha fazla desteklenmesi üzerinde özellikle durdu.'Orban, Putin'e Trump'tan mesaj iletmedi'Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orban'ın görüşme sırasında Putin'e müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'tan herhangi bir mesaj iletmediğini belirtti.Peskov, şu anda Putin ve Trump arasında herhangi bir telefon görüşmesi planlanmadığını, bunu Trump koltuğa oturduktan sonra oluşacak duruma göre değerlendireceklerini söyledi.Orban ABD'deydiMacaristan Başbakanı Orban, önceki gün Trump ile Mar-a-Lago'daki malikanesinde bir araya gelmişti. Görüşmeye, ABD başkanının müstakbel ulusal güvenlik danışmanı Mike Walz ve iş insanı Elon Musk'ın da katıldığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/transdinyester-rus-gazini-turkakim-boru-hatti-uzerinden-alabiliriz-1091403996.html
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viktor orban, elon musk, abd, ukrayna, macaristan, kremlin, mar-a-lago, putin ile direkt hat, donald trump, rusya, ukrayna krizi
viktor orban, elon musk, abd, ukrayna, macaristan, kremlin, mar-a-lago, putin ile direkt hat, donald trump, rusya, ukrayna krizi

Mar-a-Lago'da Trump ve Musk'la görüşen Orban'dan Putin'e telefon

15:33 11.12.2024
© Sputnik / Alexei Druzhinin / Multimedya arşivine gidinViktor Orban - Vladimir Putin
Viktor Orban - Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Multimedya arşivine gidin
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Putin'in en sık görüştüğü Batılı liderlerden Orban, önceki gün ABD'de yaptığı temasların ardından Moskova'yı tekrar aradı ve Ukrayna'da çözüm arayışlarına ilişkin bilgi verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'nin inisiyatifiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Ukrayna meselesine ilişkin detaylı görüş alışverişinde bulundu.

Orban, bir dizi Batılı liderle yaptığı temaslar ışığında krizi diplomatik zeminde çözmenin yollarını bulmak için ortak çalışma yürütmeyi teşvik etmeye ilgi duyduğunu ifade etti.

Putin de, Ukrayna çevresindeki durumun mevcut gelişimine ve Kiev rejiminin çatışmaya barışçıl çözüm bulma olasılığını dışlayan yıkıcı çizgisine ilişkin ilkesel değerlendirmelerini Orban'la paylaştı.

Taraflar, uluslararası siyasetteki gelişmelerle ilgili istişareler kapsamında, Suriye'de son dönemde yaşanan olayları ve Ortadoğu'daki gergin durumu da ele aldı.

Ayrıca Rus-Macar ilişkilerini istişare eden Putin ve Orban, tutarlı bir şekilde gelişen ikili ticari ve ekonomik işbirliğine dair bir dizi güncel meseleyi konuşup, enerji sektöründe karşılıklı yarar sağlayan projelerin daha fazla desteklenmesi üzerinde özellikle durdu.

'Orban, Putin'e Trump'tan mesaj iletmedi'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orban'ın görüşme sırasında Putin'e müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'tan herhangi bir mesaj iletmediğini belirtti.

Peskov, şu anda Putin ve Trump arasında herhangi bir telefon görüşmesi planlanmadığını, bunu Trump koltuğa oturduktan sonra oluşacak duruma göre değerlendireceklerini söyledi.

Orban ABD'deydi

Macaristan Başbakanı Orban, önceki gün Trump ile Mar-a-Lago'daki malikanesinde bir araya gelmişti. Görüşmeye, ABD başkanının müstakbel ulusal güvenlik danışmanı Mike Walz ve iş insanı Elon Musk'ın da katıldığı belirtilmişti.
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