https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/mar-a-lagoda-trump-ve-muskla-gorusen-orbandan-putine-telefon-1091407479.html

Mar-a-Lago'da Trump ve Musk'la görüşen Orban'dan Putin'e telefon

Mar-a-Lago'da Trump ve Musk'la görüşen Orban'dan Putin'e telefon

Sputnik Türkiye

Putin'in en sık görüştüğü Batılı liderlerden Orban, önceki gün ABD'de yaptığı temasların ardından Moskova'yı tekrar aradı ve Ukrayna'da çözüm arayışlarına... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T15:33+0300

2024-12-11T15:33+0300

2024-12-11T15:33+0300

dünya

viktor orban

elon musk

abd

ukrayna

macaristan

kremlin

mar-a-lago

putin ile direkt hat

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102704/54/1027045464_0:0:2885:1623_1920x0_80_0_0_2973ef20586e73db688894fcd9b30e57.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'nin inisiyatifiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Ukrayna meselesine ilişkin detaylı görüş alışverişinde bulundu.Orban, bir dizi Batılı liderle yaptığı temaslar ışığında krizi diplomatik zeminde çözmenin yollarını bulmak için ortak çalışma yürütmeyi teşvik etmeye ilgi duyduğunu ifade etti.Putin de, Ukrayna çevresindeki durumun mevcut gelişimine ve Kiev rejiminin çatışmaya barışçıl çözüm bulma olasılığını dışlayan yıkıcı çizgisine ilişkin ilkesel değerlendirmelerini Orban'la paylaştı.Taraflar, uluslararası siyasetteki gelişmelerle ilgili istişareler kapsamında, Suriye'de son dönemde yaşanan olayları ve Ortadoğu'daki gergin durumu da ele aldı.Ayrıca Rus-Macar ilişkilerini istişare eden Putin ve Orban, tutarlı bir şekilde gelişen ikili ticari ve ekonomik işbirliğine dair bir dizi güncel meseleyi konuşup, enerji sektöründe karşılıklı yarar sağlayan projelerin daha fazla desteklenmesi üzerinde özellikle durdu.'Orban, Putin'e Trump'tan mesaj iletmedi'Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orban'ın görüşme sırasında Putin'e müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'tan herhangi bir mesaj iletmediğini belirtti.Peskov, şu anda Putin ve Trump arasında herhangi bir telefon görüşmesi planlanmadığını, bunu Trump koltuğa oturduktan sonra oluşacak duruma göre değerlendireceklerini söyledi.Orban ABD'deydiMacaristan Başbakanı Orban, önceki gün Trump ile Mar-a-Lago'daki malikanesinde bir araya gelmişti. Görüşmeye, ABD başkanının müstakbel ulusal güvenlik danışmanı Mike Walz ve iş insanı Elon Musk'ın da katıldığı belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/transdinyester-rus-gazini-turkakim-boru-hatti-uzerinden-alabiliriz-1091403996.html

abd

ukrayna

macaristan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

viktor orban, elon musk, abd, ukrayna, macaristan, kremlin, mar-a-lago, putin ile direkt hat, donald trump, rusya, ukrayna krizi