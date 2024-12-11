https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/nebenzya-abdli-yetkileri-tiye-aldi-culaninin-yakalanmasina-yardimci-olalim-10-milyon-dolari-bize-1091383607.html

Nebenzya, ABD'li yetkileri tiye aldı: 'Culani'nin yakalanmasına yardımcı olalım, 10 milyon doları bize verin'

Nebenzya, ABD'li yetkileri tiye aldı: 'Culani'nin yakalanmasına yardımcı olalım, 10 milyon doları bize verin'

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'nin 'bulana 10 milyon dolar ödül' vereceğini söylediği HTŞ lideri Culani'nin yakalanması için teklifte... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T01:05+0300

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2024-12-11T01:05+0300

dünya

vasiliy nebenzya

abd

ebu muhammed el culani

heyet tahrir el şam (htş)

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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 10 milyon dolar ödül vaad ettiği Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed El Culani'nin yakalanmasına yardımcı olmaları için Amerikalılara 'şaka yollu bir teklif' yaptı. Nebenzya gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı El Culani'yi HTŞ'nin lideri olarak kabul ediyor ve yakalanmasına yardımcı olanlara 10 milyon dolar ödül vadediyor. Amerikalılara önerim, bize 10 milyon dolar vermeleri. Biz de size yardımcı olalım ve onu bulabileceğiniz adresi verelim” diyerek ABD'li yetkilerini tiye aldı. Rus diplomat, Amerikalıların bu teklifi kabul edip etmediğine dair herhangi bir bilgi vermedi. Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Heyet Tahrir El Şam'ın (HTŞ) terör listesinden çıkarılmasını henüz görüşmediğini ancak grubun eylemlerini yakından takip ettiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/beyaz-saray-htsnin-abd-teror-listesinden-cikarilmasi-henuz-gorusulmuyor-1091377202.html

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Sputnik Türkiye

vasiliy nebenzya, abd, ebu muhammed el culani, heyet tahrir el şam (htş)