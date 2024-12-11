https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/trumpin-ekibi-zelenskiyi-kucuk-dusurdu-rahatsiz-hissetti-1091383186.html
Trump'ın ekibi Zelenskiy'i küçük düşürdü: 'Rahatsız hissetti'
Trump'ın ekibi Zelenskiy'i küçük düşürdü: 'Rahatsız hissetti'
Sputnik Türkiye
Verhovna Rada Milletvekili Aleksandr Dubinsky, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibinin Vladimir Zelenskiy'nin Paris'teki bir toplantıda uygunsuz... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T00:44+0300
2024-12-11T00:44+0300
2024-12-11T00:44+0300
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Elysee Sarayı'ndaki toplantıda Zelenskiy, siyah bir süveter ve rahat bir pantolon giymişti. Trump'ın eski danışmanı Roger Stone, Zelenskiy'in kıyafetini eleştirerek bunu Amerikan halkına saygısızlık olarak nitelendirdi. Ukrayna medyası ise Zelenskiy'in, Ukrayna bayrağının renklerini andıran sarı kravatlı mavi bir takım elbise giydiğine dikkat çekti. Dubinsky, "Trump'ın ekibinin Zelenskiy'in uygunsuz kıyafetleriyle ilgili tepkisinden sonra, ya takım elbise giymeli ya da gopnik (düşük sosyal statüye sahip kişiler için kullanılan Rusça tabir) gibi davranmaya devam etmelidir" ifadelerini kullandı.Ayrıca Dubinsky, "Takım elbise giyerse, Trump'ın danışmanları parmaklarını şıklatarak ona her şeyi yaptırabilecektir. Giymemesi durumunda ise, alay konusu olur ve bir noktada, giyinme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle görüşme yapılmaması için bahane yaratılabilir" şeklinde konuştu.Trump, Zelensky ve Macron Elysee Sarayı'nda üçlü bir toplantı gerçekleştirdi. Agence France-Press'e göre sadece 35 dakika sürdü.Paris'teki toplantının ardından The New York Post, Trump'ın Zelensky'ye karşı kayıtsız davrandığını ve Kiev rejimi başkanının da etkinlik sırasında iki başkanın yanında rahatsız hissettiğini yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/abd-ukraynaya-geri-odemesi-dondurulmus-rus-varliklarindan-yapilacak-20-milyar-dolarlik-kredi-tahsis-1091381942.html
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verhovna rada, paris, ukrayna, kiev, roger stone, donald trump, the new york post, emmanuel macron
Trump'ın ekibi Zelenskiy'i küçük düşürdü: 'Rahatsız hissetti'
Verhovna Rada Milletvekili Aleksandr Dubinsky, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibinin Vladimir Zelenskiy'nin Paris'teki bir toplantıda uygunsuz görünüşüyle ilgili şikayetleri, Kiev rejiminin başkanını küçük düşürerek çıkmaz bir duruma soktuğunu söyledi.
Elysee Sarayı'ndaki toplantıda Zelenskiy, siyah bir süveter ve rahat bir pantolon giymişti. Trump'ın eski danışmanı Roger Stone, Zelenskiy'in kıyafetini eleştirerek bunu Amerikan halkına saygısızlık olarak nitelendirdi.
Ukrayna medyası ise Zelenskiy'in, Ukrayna bayrağının renklerini andıran sarı kravatlı mavi bir takım elbise giydiğine dikkat çekti.
Dubinsky, "Trump'ın ekibinin Zelenskiy'in uygunsuz kıyafetleriyle ilgili tepkisinden sonra, ya takım elbise giymeli ya da gopnik (düşük sosyal statüye sahip kişiler için kullanılan Rusça tabir) gibi davranmaya devam etmelidir" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Dubinsky, "Takım elbise giyerse, Trump'ın danışmanları parmaklarını şıklatarak ona her şeyi yaptırabilecektir. Giymemesi durumunda ise, alay konusu olur ve bir noktada, giyinme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle görüşme yapılmaması için bahane yaratılabilir" şeklinde konuştu.
Trump, Zelensky ve Macron Elysee Sarayı'nda üçlü bir toplantı gerçekleştirdi. Agence France-Press'e göre sadece 35 dakika sürdü.
Paris'teki toplantının ardından The New York Post, Trump'ın Zelensky'ye karşı kayıtsız davrandığını ve Kiev rejimi başkanının da etkinlik sırasında iki başkanın yanında rahatsız hissettiğini yazdı.