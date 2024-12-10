https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/beyaz-saray-htsnin-abd-teror-listesinden-cikarilmasi-henuz-gorusulmuyor-1091377202.html
Beyaz Saray: HTŞ'nin ABD terör listesinden çıkarılması henüz görüşülmüyor ancak ne yaptıklarını izliyoruz
Beyaz Saray: HTŞ'nin ABD terör listesinden çıkarılması henüz görüşülmüyor ancak ne yaptıklarını izliyoruz
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD'nin Heyet Tahrir el-Şam'ın terör listesinden çıkarılmasını henüz gündeme getirmediğini açıkladı. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T20:20+0300
2024-12-10T20:20+0300
2024-12-10T20:21+0300
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Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Heyet Tahrir El Şam'ın (HTŞ) terör listesinden çıkarılmasını henüz görüşmediğini ancak grubun eylemlerini yakından takip ettiğini söyledi.Kirby gazetecilere verdiği brifing sırasında konuyla ilgili bir soru üzerine, “Şu anda HTŞ'ye yönelik politikanın değiştirilmesi konusunda bir tartışma yok ancak ne yaptıklarını izliyoruz" cümlesini kaydett.8 Aralık'ta Suriye'deki silahlı muhalefet üyeleri Şam'da devlet televizyonunu ele geçirmiş ve canlı yayında ülkenin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştular. Suriye Başbakanı Muhammed El Celali, kendisinin ve birkaç bakanın ülkede kaldığını ve silahlı muhalefet liderliğiyle temas kurduklarını açıklamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın çatışmaya katılan bazı taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından istifa etmeye karar vererek ülkeyi terk ettiğini, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi talimatını verdiğini ve Rusya'nın görüşmelere katılmadığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/gurcistan-devlet-guvenlik-servisi-protestocular-cumhurbaskanligi-secimini-engellemekistiyor-1091371351.html
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abd, heyet tahrir şam (htş), rusya dışişleri bakanlığı, abd, şam, esad, beyaz saray, john kirby
abd, heyet tahrir şam (htş), rusya dışişleri bakanlığı, abd, şam, esad, beyaz saray, john kirby
Beyaz Saray: HTŞ'nin ABD terör listesinden çıkarılması henüz görüşülmüyor ancak ne yaptıklarını izliyoruz
20:20 10.12.2024 (güncellendi: 20:21 10.12.2024)
Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD'nin Heyet Tahrir el-Şam'ın terör listesinden çıkarılmasını henüz gündeme getirmediğini açıkladı.
Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Heyet Tahrir El Şam'ın (HTŞ) terör listesinden çıkarılmasını henüz görüşmediğini ancak grubun eylemlerini yakından takip ettiğini söyledi.
Kirby gazetecilere verdiği brifing sırasında konuyla ilgili bir soru üzerine, “Şu anda HTŞ'ye yönelik politikanın değiştirilmesi konusunda bir tartışma yok ancak ne yaptıklarını izliyoruz" cümlesini kaydett.
8 Aralık'ta Suriye'deki silahlı muhalefet üyeleri Şam'da devlet televizyonunu ele geçirmiş ve canlı yayında ülkenin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştular. Suriye Başbakanı Muhammed El Celali, kendisinin ve birkaç bakanın ülkede kaldığını ve silahlı muhalefet liderliğiyle temas kurduklarını açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın çatışmaya katılan bazı taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından istifa etmeye karar vererek ülkeyi terk ettiğini, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi talimatını verdiğini ve Rusya'nın görüşmelere katılmadığını duyurmuştu.