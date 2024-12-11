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Gazeteci Kübra Par ile Enver Aysever birbirine girdi: 'Hadsiz, Ezik, Cahil'
Gazeteci Kübra Par ile Enver Aysever birbirine girdi: 'Hadsiz, Ezik, Cahil'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Kübra Par ile Enver Aysever arasında sosyal medyada tartışma çıktı. Suriye'de yaşanan son gelişmeler hakkında X hesabından paylaşımlarda bulunan... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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kavga
tartışma
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Türkiye'den Suriye'ye giden Kübra Par sosyal medya hesabından paylaşım yapınca Enver Aysever tepki gösterdi.Suriye'de yaşanan son gelişmeler sonrası bölgeye giden Gazeteci Kübra Par ile Gazeteci Enver Aysever arasından sosyal medyada tartışma çıktı. Başörtüsü hakkında paylaşım yapan Gazeteci Kübra Par'a Gazeteci Enver Aysever ''Temelli orada kalmanızı temenni ederim'' dedi. Açıklamayı alıntılayarak cevap veren Gazeteci Kübra Par ''Hadsiz, Ezik, Cahil'' ifadesini kullandı. Sosyal medyada gündem yaratan tartışma sonrası kullanıcılar ikili hakkında yorumlarda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ilber-ortayli-ile-soli-ozel-canli-yayinda-kavga-etti-unlu-tarihci-yayini-birakti-1091383871.html
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kübra par, sosyal medya, kavga, tartışma, hakaret, suriye, x, gazeteci
kübra par, sosyal medya, kavga, tartışma, hakaret, suriye, x, gazeteci

Gazeteci Kübra Par ile Enver Aysever birbirine girdi: 'Hadsiz, Ezik, Cahil'

22:00 11.12.2024 (güncellendi: 22:03 11.12.2024)
© Fotoğraf : InstagramKübra Par
Kübra Par - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© Fotoğraf : Instagram
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Gazeteci Kübra Par ile Enver Aysever arasında sosyal medyada tartışma çıktı. Suriye'de yaşanan son gelişmeler hakkında X hesabından paylaşımlarda bulunan Gazeteci Kübra Par'a Sunucu Enver Aysever tepki gösterdi.
Türkiye'den Suriye'ye giden Kübra Par sosyal medya hesabından paylaşım yapınca Enver Aysever tepki gösterdi.
Suriye'de yaşanan son gelişmeler sonrası bölgeye giden Gazeteci Kübra Par ile Gazeteci Enver Aysever arasından sosyal medyada tartışma çıktı. Başörtüsü hakkında paylaşım yapan Gazeteci Kübra Par'a Gazeteci Enver Aysever ''Temelli orada kalmanızı temenni ederim'' dedi. Açıklamayı alıntılayarak cevap veren Gazeteci Kübra Par ''Hadsiz, Ezik, Cahil'' ifadesini kullandı. Sosyal medyada gündem yaratan tartışma sonrası kullanıcılar ikili hakkında yorumlarda bulundu.
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