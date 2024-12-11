https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/fenerbahce-athletic-bilbao-maci-ne-zaman-saat-kacta-1091396603.html

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta?

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu konuk edecek. Peki Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda? 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T11:52+0300

2024-12-11T11:52+0300

2024-12-11T11:53+0300

spor

fenerbahçe

athletic bilbao

uefa avrupa ligi

maç

jose mourinho

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Fenerbahçe, Athletic Bilbao’yu konuk edecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı saat 18.30’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Fenerbahçe maçı hakemi kim?Müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.Fenerbahçe'de 3 eksik varSarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek.Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor. Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.Hedef 3 puanFenerbahçe, İspanyol ekibi karşısında sahadan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Slavia Prag karşısında aldığı galibiyetle puanını 8’e yükselten sarı-lacivertliler, 8 puanla 15. sırada bulunuyor. Avrupa Ligi’ni ilk 24 sırada tamamlayan takımlar, son 16 turu için play-off oynayacak.Fenerbahçe muhtemel 11'lerFenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert, İsmail, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, En Nesyri

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