https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/fenerbahce-teknik-direktoru-mourinho-bilbao-maciyla-ilgili-konustu-zor-bir-mac-olacagini-1091375237.html
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Bilbao maçıyla ilgili konuştu: 'Zor bir maç olacağını düşünüyorum'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Bilbao maçıyla ilgili konuştu: 'Zor bir maç olacağını düşünüyorum'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın oynayacakları Athletic Bilbao maçının 'zor' bir maç olacağını söyledi. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T18:42+0300
2024-12-10T18:42+0300
2024-12-10T18:42+0300
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın saat 18.30'da evinde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Takım maçın hazırlıklarını tamamlarken Fenerbahçe Teknik Direktör Jose Mourinho, basın toplantısında soruları yanıtladı. Rakip takımla ilgili görüşlerini aktaran Mourinho, "Bilbao’nun sürpriz takım olduğunu düşünmüyorum. Karmaşık bir takım değil, onları analiz etmek karmaşık değil. Ama onlara karşı oynamak karmaşık. Sadece zor bir maç olacağını düşünüyorum ama karmaşık bir maç olacağını düşünmüyorum" dedi. Athletic Bilbao’nun hızlı hücumları ve fiziksel oyununa karşı aldıkları önlemle ilgili sorulan soruya Portekizli teknik adam şu yanıtı verdi: Ligi kazanabileceğimize inanıyorum Süper Lig’de Galatasaray ile olan 6 puanlık fark ve Pep Guardiola ile ilgili atışmalarına yönelik sorulan soruyu da teknik direktör şu şekilde yanıtladı: "Önceliğim her zaman bir sonraki turnuva, bir sonraki maç. Bilbao maçı bittikten sonra önceliğimiz Süper Lig olacak. 6 puanlık bir fark var. Lig uzun bir maraton. Ben yapmış olduğumuz işe güveniyorum. Mücadele edeceğimizden eminim. Buna güveniyorum. Kazanabileceğimize inanıyorum. Düşüncemi hiçbir şey değiştiremez. Pep ile 3 yıl birlikte çalıştık. Ben asistan hocayken o oyuncuydu. Ben onu seviyorum o da beni seviyor. Onların küme düşmesini istiyor olmam gerçek değil. Ben adaleti görmek isterim. Küçük takımlar limitlerini 5-10 Euro aştığı zaman ceza alabiliyor. Ben de Roma’dayken limitlerden çok fazla çektim. Büyük çarkların kuraldan kaçabiliyor olmasından memnun değilim. Futbolu çok seven bir insan olarak tek istediğim şey adalet."Beşiktaş maçı öz güvenimizi etkilemediYarınki mücadelede kazanma ihtimallerinin daha yüksek olduğunun altını çizen Mourinho, sözlerine şöyle devam etti:11 puan yeterli olacaktırAvrupa Ligi'nde puan hesabı yapıp yapmadığına dair sorulan soruya Mourinho, "Şu anda artık puanlara bakıyoruz. Hissiyatımız 3 puanın bir üst tura çıkacağı yönünde. Bunu ne kadar erken başarırsak iyi olur. Önümüzde 3 maç daha var. Bence 11 puan yeterli olacaktır. Yarın kazanmak için oynayacağız. Biz mümkün olduğu kadar çabuk sonuç almak için oynayacağız" diye konuştu.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Bilbao maçıyla ilgili konuştu: 'Zor bir maç olacağını düşünüyorum'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın oynayacakları Athletic Bilbao maçının 'zor' bir maç olacağını söyledi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın saat 18.30'da evinde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Takım maçın hazırlıklarını tamamlarken Fenerbahçe Teknik Direktör Jose Mourinho, basın toplantısında soruları yanıtladı. Rakip takımla ilgili görüşlerini aktaran Mourinho, "Bilbao’nun sürpriz takım olduğunu düşünmüyorum. Karmaşık bir takım değil, onları analiz etmek karmaşık değil. Ama onlara karşı oynamak karmaşık. Sadece zor bir maç olacağını düşünüyorum ama karmaşık bir maç olacağını düşünmüyorum" dedi.
Athletic Bilbao’nun hızlı hücumları ve fiziksel oyununa karşı aldıkları önlemle ilgili sorulan soruya Portekizli teknik adam şu yanıtı verdi:
"Neler yapmış olduğumuza dair konuşmayacağım. İdmanı izlettirmememizin sebebi var. Rakibi çok iyi şekilde analiz etmişsiniz. Kanatlarda oynayan iki kardeş çok tehlikeliler. Geriden gelen oyuncular da agresifler. Rakibi kalite olarak sizler iyi biliyorsunuz. Bizim nasıl oyun sergileyeceğimizi söyleyemem. Çok kısıtlı kadromuz var. Çağlar yarın kulübede olacak, hala zamana ihtiyacı var. Prag’da çok iyi bir takıma karşı oynadık. Ama sahada iyi savaş sergiledik. Yarın da sonucu alacağımızı düşünüyorum."
Ligi kazanabileceğimize inanıyorum
Süper Lig’de Galatasaray ile olan 6 puanlık fark ve Pep Guardiola ile ilgili atışmalarına yönelik sorulan soruyu da teknik direktör şu şekilde yanıtladı:
"Önceliğim her zaman bir sonraki turnuva, bir sonraki maç. Bilbao maçı bittikten sonra önceliğimiz Süper Lig olacak. 6 puanlık bir fark var. Lig uzun bir maraton. Ben yapmış olduğumuz işe güveniyorum. Mücadele edeceğimizden eminim. Buna güveniyorum. Kazanabileceğimize inanıyorum. Düşüncemi hiçbir şey değiştiremez. Pep ile 3 yıl birlikte çalıştık. Ben asistan hocayken o oyuncuydu. Ben onu seviyorum o da beni seviyor. Onların küme düşmesini istiyor olmam gerçek değil. Ben adaleti görmek isterim. Küçük takımlar limitlerini 5-10 Euro aştığı zaman ceza alabiliyor. Ben de Roma’dayken limitlerden çok fazla çektim. Büyük çarkların kuraldan kaçabiliyor olmasından memnun değilim. Futbolu çok seven bir insan olarak tek istediğim şey adalet."
Beşiktaş maçı öz güvenimizi etkilemedi
Yarınki mücadelede kazanma ihtimallerinin daha yüksek olduğunun altını çizen Mourinho, sözlerine şöyle devam etti:
"Fred cezalı. Bazı oyuncular Avrupa listesinde değil. Çok fazla opsiyonumuz yok. Bizler birlik olmuş takımız. Zor bir maç olacak, rakip için de zor bir maç olacak. Her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Kazanma ihtimalimiz kazanamama ihtimalinden daha yüksek olduğuna inanıyorum. Beşiktaş maçı 10 defa oynansın 8’ini biz kazanırdık, 1 maç berabere biter, 1 maçı onlar kazanırdı. Futbolda daha fazla pozisyona giren takım maç kaybedebiliyor. Futbolun güzelliği bu. Beşiktaş için o gece harika geceydi. Öz güvenimizi etkilemedi. Galibiyeti hak eden taraf bizdik. Takımın mutluluğunu etkiledi. Biz kazanabilmek için yeterli oyunu sergiledik. Bence ilk golü atsaydık maçı rahat alırdık. Ayağa kalkmamız gerekiyor. Profesyonel insanız. Hemen iki gün sonra bir maçımız daha var. O gün gelip Samandıra’da kaldım. Ağlamak için vaktiniz yok. Sakin olalım, dengeli olalım. Duygularımızı kontrol edelim. Tekrar güleceğiz ve bu çok yakın zamanda olacak."
11 puan yeterli olacaktır
Avrupa Ligi'nde puan hesabı yapıp yapmadığına dair sorulan soruya Mourinho, "Şu anda artık puanlara bakıyoruz. Hissiyatımız 3 puanın bir üst tura çıkacağı yönünde. Bunu ne kadar erken başarırsak iyi olur. Önümüzde 3 maç daha var. Bence 11 puan yeterli olacaktır. Yarın kazanmak için oynayacağız. Biz mümkün olduğu kadar çabuk sonuç almak için oynayacağız" diye konuştu.