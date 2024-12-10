https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/fenerbahce-teknik-direktoru-mourinho-bilbao-maciyla-ilgili-konustu-zor-bir-mac-olacagini-1091375237.html

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Bilbao maçıyla ilgili konuştu: 'Zor bir maç olacağını düşünüyorum'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Bilbao maçıyla ilgili konuştu: 'Zor bir maç olacağını düşünüyorum'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın oynayacakları Athletic Bilbao maçının 'zor' bir maç olacağını söyledi. 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T18:42+0300

2024-12-10T18:42+0300

2024-12-10T18:42+0300

spor

jose mourinho

bilbao

athletic bilbao

fenerbahçe

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın saat 18.30'da evinde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Takım maçın hazırlıklarını tamamlarken Fenerbahçe Teknik Direktör Jose Mourinho, basın toplantısında soruları yanıtladı. Rakip takımla ilgili görüşlerini aktaran Mourinho, "Bilbao’nun sürpriz takım olduğunu düşünmüyorum. Karmaşık bir takım değil, onları analiz etmek karmaşık değil. Ama onlara karşı oynamak karmaşık. Sadece zor bir maç olacağını düşünüyorum ama karmaşık bir maç olacağını düşünmüyorum" dedi. Athletic Bilbao’nun hızlı hücumları ve fiziksel oyununa karşı aldıkları önlemle ilgili sorulan soruya Portekizli teknik adam şu yanıtı verdi: Ligi kazanabileceğimize inanıyorum Süper Lig’de Galatasaray ile olan 6 puanlık fark ve Pep Guardiola ile ilgili atışmalarına yönelik sorulan soruyu da teknik direktör şu şekilde yanıtladı: "Önceliğim her zaman bir sonraki turnuva, bir sonraki maç. Bilbao maçı bittikten sonra önceliğimiz Süper Lig olacak. 6 puanlık bir fark var. Lig uzun bir maraton. Ben yapmış olduğumuz işe güveniyorum. Mücadele edeceğimizden eminim. Buna güveniyorum. Kazanabileceğimize inanıyorum. Düşüncemi hiçbir şey değiştiremez. Pep ile 3 yıl birlikte çalıştık. Ben asistan hocayken o oyuncuydu. Ben onu seviyorum o da beni seviyor. Onların küme düşmesini istiyor olmam gerçek değil. Ben adaleti görmek isterim. Küçük takımlar limitlerini 5-10 Euro aştığı zaman ceza alabiliyor. Ben de Roma’dayken limitlerden çok fazla çektim. Büyük çarkların kuraldan kaçabiliyor olmasından memnun değilim. Futbolu çok seven bir insan olarak tek istediğim şey adalet."Beşiktaş maçı öz güvenimizi etkilemediYarınki mücadelede kazanma ihtimallerinin daha yüksek olduğunun altını çizen Mourinho, sözlerine şöyle devam etti:11 puan yeterli olacaktırAvrupa Ligi'nde puan hesabı yapıp yapmadığına dair sorulan soruya Mourinho, "Şu anda artık puanlara bakıyoruz. Hissiyatımız 3 puanın bir üst tura çıkacağı yönünde. Bunu ne kadar erken başarırsak iyi olur. Önümüzde 3 maç daha var. Bence 11 puan yeterli olacaktır. Yarın kazanmak için oynayacağız. Biz mümkün olduğu kadar çabuk sonuç almak için oynayacağız" diye konuştu.

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