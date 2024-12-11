https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ceyda-duvenci-zayiflama-sirrini-anlatti-15-ayda-6-kilo-verdi-1091407060.html

Ceyda Düvenci zayıflama sırrını anlattı: 1.5 ayda 6 kilo verdi

Ceyda Düvenci zayıflama sırrını anlattı: 1.5 ayda 6 kilo verdi

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci verdiği kilolarla dikkat çekti. 1.5 ayda 6 kilo veren Düvenci, nasıl beslendiğini anlattı. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

ceyda düvenci

diyet

beslenme

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Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, 1.5 ayda verdiği 6 kilo ile dikkat çekti.Tek öğün beslenmeye geçtiSosyal medyadan da sık sık paylaşım yapan Düvenci, günde tek öğün beslendiğini belirterek, "Eskiden iki öğün besleniyordum. Onu bir öğüne düşürdüm. Et yemiyorum. Hamur işlerini iyice bıraktım" açıklaması yapmıştı.

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ceyda düvenci, ceyda düvenci zayıflama, ceyda düvenci diyet