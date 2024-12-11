https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/ceyda-duvenci-zayiflama-sirrini-anlatti-15-ayda-6-kilo-verdi-1091407060.html
Ceyda Düvenci zayıflama sırrını anlattı: 1.5 ayda 6 kilo verdi
Ceyda Düvenci zayıflama sırrını anlattı: 1.5 ayda 6 kilo verdi
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci verdiği kilolarla dikkat çekti. 1.5 ayda 6 kilo veren Düvenci, nasıl beslendiğini anlattı. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T15:27+0300
2024-12-11T15:27+0300
2024-12-11T15:27+0300
yaşam
ceyda düvenci
diyet
beslenme
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Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, 1.5 ayda verdiği 6 kilo ile dikkat çekti.Tek öğün beslenmeye geçtiSosyal medyadan da sık sık paylaşım yapan Düvenci, günde tek öğün beslendiğini belirterek, "Eskiden iki öğün besleniyordum. Onu bir öğüne düşürdüm. Et yemiyorum. Hamur işlerini iyice bıraktım" açıklaması yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-alkolu-biraktigini-acikladi-1091405082.html
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ceyda düvenci, ceyda düvenci zayıflama, ceyda düvenci diyet
ceyda düvenci, ceyda düvenci zayıflama, ceyda düvenci diyet
Ceyda Düvenci zayıflama sırrını anlattı: 1.5 ayda 6 kilo verdi
Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci verdiği kilolarla dikkat çekti. 1.5 ayda 6 kilo veren Düvenci, nasıl beslendiğini anlattı.
Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, 1.5 ayda verdiği 6 kilo ile dikkat çekti.
Tek öğün beslenmeye geçti
Sosyal medyadan da sık sık paylaşım yapan Düvenci, günde tek öğün beslendiğini belirterek, "Eskiden iki öğün besleniyordum. Onu bir öğüne düşürdüm. Et yemiyorum. Hamur işlerini iyice bıraktım" açıklaması yapmıştı.