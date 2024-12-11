https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-alkolu-biraktigini-acikladi-1091405082.html

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan alkolü bıraktığını açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan alkolü bıraktığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'akut pankreatiti' nedeniyle alkolü bıraktığını açıkladı. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T14:45+0300

2024-12-11T14:45+0300

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türkiye

tanju özcan

haberler

alkol

alkol tüketimi

akut pankreatit

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Yaptığı açıklamalarla gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, alkolü bıraktığını açıkladı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu kararı aldığını söyleyen Özcan, "Tweetlerimin altına alkol ile ilgili yorumlar yapan trol kardeşlerimiz artık yeni argümanlar bulmak zorunda kalacak” dedi. Akut pankreatit teşhisi konuldu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları sebebiyle hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrollerin ardından Özcan'ın akut pankreatiti olduğu tespit edildi. Doktorların gözetimi altında yaklaşık 1 hafta hastanede kalan Başkan Özcan, sağlığına kavuştu. Doktorların uyarıları çerçevesinde Tanju Özcan alkolü bıraktı. Başkan Özcan, yaptığı paylaşımda, “Alkol kullanımı ve kötü beslenmeden dolayı ciddi bir sağlık problemi yaşadım. Bir anlamda yüce Yaradan'dan bir sarı kart yedim. Bu vesileyle alkolü bıraktım. Tweetlerimin altına alkol ile ilgili yorumlar yapan trol kardeşlerimiz artık yeni argümanlar bulmak zorunda kalacak” dedi.Akut pankreatit nedir?Akut pankreatit, midenin arkasında yer alan ve sindirime yardımcı küçük bir organ olan pankreasın safra kesesi taşı ve alkol kullanımına bağlı olarak kısa süre içinde ani bir şekilde iltihaplanıp şiştiği durumdur. Kronik pankreatite göre daha kısa süreli ve ani bir durum olan akut pankreatit genellike 1 hafta içinde kendi kendine iyileşir. Ancak şiddetli akut pankreatitli bazı kişilerde daha ciddi komplikasyonlar gelişebilir ve pankreasta işlev bozukluğuna sebebiyet verebilir.Genellikle safra taşları ve aşırı alkol kullanımına bağlı meydana gelen akut pankreatinin nedeni bazı vakalarda belirlenemez. İçilen alkol miktarını azaltarak ve safra taşı olasılığını azaltacak şekilde diyet listesi belirleyerek akut pankreatit riskini azaltılabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/tanju-ozcandan-muhtara-hem-cop-cezasi-hem-dogum-gunu-pastasi-1089296037.html

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