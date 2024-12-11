https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/athena-gokhanin-evi-coktu-1091399748.html
Athena Gökhan'ın 'evi' çöktü
Athena Gökhan'ın 'evi' çöktü
Sputnik Türkiye
Fatih'te dün gece üç katlı metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. Binanın sahibinin ise Athena Gökhan olarak tanınan sanatçı Gökhan Özoğuz olduğu... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T12:35+0300
2024-12-11T12:35+0300
2024-12-11T12:35+0300
yaşam
gökhan özoğuz
fatih
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Fatih Balat'ta kısmi çökme yaşanan üç katlı metruk bina, Athena Grubu'nun solisti sanatçı Gökhan Özoğuz'un çıktı.İstanbul Fatih Balat Mahallesi’nde bir binada çökme meydana gelmişti. 3 katlı metruk binadaki hasar nedeniyle çevresindeki 3 bina boşaltıldı. Metruk binanın bulunduğu yolun bir kısmında da çökmeler meydana geldi. Binadan alınacak örneklerde yapılacak inceleme sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi. Öte yandan çökmenin yaşandığı 3 katlı binanın Athena Gökhan olarak bilinen şarkıcı Gökhan Özoğuz’a ait olduğu ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/fatihte-3-katli-bina-coktu-1-kisi-yaralandi-daha-once-de-sesler-geliyordu-1087966758.html
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gökhan özoğuz, fatih, metruk yapı
gökhan özoğuz, fatih, metruk yapı
Athena Gökhan'ın 'evi' çöktü
Fatih'te dün gece üç katlı metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. Binanın sahibinin ise Athena Gökhan olarak tanınan sanatçı Gökhan Özoğuz olduğu belirtildi.
Fatih Balat'ta kısmi çökme yaşanan üç katlı metruk bina, Athena Grubu'nun solisti sanatçı Gökhan Özoğuz'un çıktı.
İstanbul Fatih Balat Mahallesi’nde bir binada çökme meydana gelmişti. 3 katlı metruk binadaki hasar nedeniyle çevresindeki 3 bina boşaltıldı. Metruk binanın bulunduğu yolun bir kısmında da çökmeler meydana geldi. Binadan alınacak örneklerde yapılacak inceleme sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi. Öte yandan çökmenin yaşandığı 3 katlı binanın Athena Gökhan olarak bilinen şarkıcı Gökhan Özoğuz’a ait olduğu ortaya çıktı.