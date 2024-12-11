https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/athena-gokhanin-evi-coktu-1091399748.html

Athena Gökhan'ın 'evi' çöktü

Athena Gökhan'ın 'evi' çöktü

Sputnik Türkiye

Fatih'te dün gece üç katlı metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. Binanın sahibinin ise Athena Gökhan olarak tanınan sanatçı Gökhan Özoğuz olduğu... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T12:35+0300

2024-12-11T12:35+0300

2024-12-11T12:35+0300

yaşam

gökhan özoğuz

fatih

metruk yapı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103827/27/1038272707_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5f2d972765cd5e4b4188880cf8befeb.jpg

Fatih Balat'ta kısmi çökme yaşanan üç katlı metruk bina, Athena Grubu'nun solisti sanatçı Gökhan Özoğuz'un çıktı.İstanbul Fatih Balat Mahallesi’nde bir binada çökme meydana gelmişti. 3 katlı metruk binadaki hasar nedeniyle çevresindeki 3 bina boşaltıldı. Metruk binanın bulunduğu yolun bir kısmında da çökmeler meydana geldi. Binadan alınacak örneklerde yapılacak inceleme sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi. Öte yandan çökmenin yaşandığı 3 katlı binanın Athena Gökhan olarak bilinen şarkıcı Gökhan Özoğuz’a ait olduğu ortaya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/fatihte-3-katli-bina-coktu-1-kisi-yaralandi-daha-once-de-sesler-geliyordu-1087966758.html

fatih

metruk yapı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gökhan özoğuz, fatih, metruk yapı