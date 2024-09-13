https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/fatihte-3-katli-bina-coktu-1-kisi-yaralandi-daha-once-de-sesler-geliyordu-1087966758.html

Fatih'te 3 katlı bina çöktü, 1 kişi yaralandı: 'Daha önce de sesler geliyordu'

Fatih'te 3 katlı bina çöktü, 1 kişi yaralandı: 'Daha önce de sesler geliyordu'

Sputnik Türkiye

Fatih’te çökmesi sonucu 1 kişinin hafif yaralandığı 3 katlı metruk binada ekiplerin çalışması sonlandırıldı. Bölgedeki esnaf, binadan daha önce de sesler... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T07:12+0300

2024-09-13T07:12+0300

2024-09-13T07:12+0300

türkiye

valilik

istanbul valiliği

fatih

çökme

bina çökmesi

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İstanbul Fatih’te, Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'nde dün saat 23.10'da 3 katlı metruk bina çöktü.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık görevlileri binanın çökmesi sırasında yoldan geçerken hafif yaralanan kişiye ambulansta müdahale etti.Polis, çalışmalar sırasında sokağı trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı.Ekiplerin, K9 köpeği ve cihazlarla göçükte yaptığı arama çalışmaları sonucu herhangi bir yaralı ve can kaybına rastlanmadı.Enkazın çevresi demir bariyerlerle kapatılırken, zabıta ekiplerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor.Öte yandan, çöken metruk binanın bitişiğindeki 4 katlı apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.'Daha önce binadan sesler geliyordu'Berber dükkanı işleten Adnan Işık, yıkılan binanın eski olduğunu belirterek, "Daha önce binadan sesler geliyordu. Binanın sahibine de söyledik. Çok eski bir bina. Olay günü de binada çatırtılar oldu. Ben sesleri duyduktan sonra çıktım yolun karşısına geçtikten sonra yıkıldı.” dedi.Bu arada, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da yıkılan binanın çevresinde incelemelerde bulundu.Valilikten açıklamaBina da yaşanan çökmenin ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "12.09.2024 Perşembe günü saat 23.10 sıralarında Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi’nde üç katlı metruk bir bina çökmüştür. Olayda, yoldan geçmekte olan 1 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan şahıs bulunmamakla birlikte ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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valilik, istanbul valiliği, fatih, çökme, bina çökmesi