https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/afad-duyurdu-mugla-sabaha-depremle-uyandi-1091386914.html

AFAD duyurdu: Muğla sabaha depremle uyandı

AFAD duyurdu: Muğla sabaha depremle uyandı

Sputnik Türkiye

AFAD'ın son dakika haberine göre Muğla Datça açıklarında Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T08:02+0300

2024-12-11T08:02+0300

2024-12-11T08:03+0300

son depremler

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

akdeniz

muğla

akdeniz bölgesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_9494bd2a2bed57714e068897f9c2c06c.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göresabah saat 07:44’te, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün derinliği ise 9.1 kilometre olarak ölçüldü.Akdeniz’de sarsıntı hissedildiSarsıntı, Muğla’nın kıyı bölgelerinde hafif şekilde hissedilirken, çevre illerde de paniğe neden oldu.Akdeniz Bölgesi fay hatlarında hareketlilikAkdeniz, aktif fay hatlarının bulunduğu bir bölge olarak biliniyor. Uzmanlar, bu tür depremlerin sık sık yaşandığını ve bölge halkının deprem bilinci konusunda eğitilmesi gerektiğini ifade ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/meteoroloji-cok-kuvvetli-diyerek-uyardi-istanbul-dahil-10-ile-sari-kodlu-alarm-verildi-olaganustu-1091385765.html

akdeniz

muğla

akdeniz bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem mi oldu, son depremler, afad deprem, muğla deprem, muğla son dakika, muğla deprem mi oldu