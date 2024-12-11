https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/afad-duyurdu-mugla-sabaha-depremle-uyandi-1091386914.html
AFAD duyurdu: Muğla sabaha depremle uyandı
AFAD duyurdu: Muğla sabaha depremle uyandı
Sputnik Türkiye
AFAD'ın son dakika haberine göre Muğla Datça açıklarında Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T08:02+0300
2024-12-11T08:02+0300
2024-12-11T08:03+0300
son depremler
deprem
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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muğla
akdeniz bölgesi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göresabah saat 07:44’te, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün derinliği ise 9.1 kilometre olarak ölçüldü.Akdeniz’de sarsıntı hissedildiSarsıntı, Muğla’nın kıyı bölgelerinde hafif şekilde hissedilirken, çevre illerde de paniğe neden oldu.Akdeniz Bölgesi fay hatlarında hareketlilikAkdeniz, aktif fay hatlarının bulunduğu bir bölge olarak biliniyor. Uzmanlar, bu tür depremlerin sık sık yaşandığını ve bölge halkının deprem bilinci konusunda eğitilmesi gerektiğini ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/meteoroloji-cok-kuvvetli-diyerek-uyardi-istanbul-dahil-10-ile-sari-kodlu-alarm-verildi-olaganustu-1091385765.html
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AFAD duyurdu: Muğla sabaha depremle uyandı
08:02 11.12.2024 (güncellendi: 08:03 11.12.2024)
AFAD'ın son dakika haberine göre Muğla Datça açıklarında Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göresabah saat 07:44’te, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün derinliği ise 9.1 kilometre olarak ölçüldü.
Akdeniz’de sarsıntı hissedildi
Sarsıntı, Muğla’nın kıyı bölgelerinde hafif şekilde hissedilirken, çevre illerde de paniğe neden oldu.
Akdeniz Bölgesi fay hatlarında hareketlilik
Akdeniz, aktif fay hatlarının bulunduğu bir bölge olarak biliniyor. Uzmanlar, bu tür depremlerin sık sık yaşandığını ve bölge halkının deprem bilinci konusunda eğitilmesi gerektiğini ifade ediyor.