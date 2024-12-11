AFAD duyurdu: Muğla sabaha depremle uyandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Netanyahu: Golan Tepeler sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’nin bölgesel eşitsizlik karnesi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2025 yılında asgari ücret ne olacak?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış denince akla gelenler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının analizleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücret ne kadar olacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/afad-duyurdu-mugla-sabaha-depremle-uyandi-1091386914.html
AFAD duyurdu: Muğla sabaha depremle uyandı
AFAD duyurdu: Muğla sabaha depremle uyandı
Sputnik Türkiye
AFAD'ın son dakika haberine göre Muğla Datça açıklarında Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T08:02+0300
2024-12-11T08:03+0300
son depremler
deprem
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
akdeniz
muğla
akdeniz bölgesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_9494bd2a2bed57714e068897f9c2c06c.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göresabah saat 07:44’te, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün derinliği ise 9.1 kilometre olarak ölçüldü.Akdeniz’de sarsıntı hissedildiSarsıntı, Muğla’nın kıyı bölgelerinde hafif şekilde hissedilirken, çevre illerde de paniğe neden oldu.Akdeniz Bölgesi fay hatlarında hareketlilikAkdeniz, aktif fay hatlarının bulunduğu bir bölge olarak biliniyor. Uzmanlar, bu tür depremlerin sık sık yaşandığını ve bölge halkının deprem bilinci konusunda eğitilmesi gerektiğini ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/meteoroloji-cok-kuvvetli-diyerek-uyardi-istanbul-dahil-10-ile-sari-kodlu-alarm-verildi-olaganustu-1091385765.html
akdeniz
muğla
akdeniz bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_fd99df9987b4b8c2f9913e472279df13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem mi oldu, son depremler, afad deprem, muğla deprem, muğla son dakika, muğla deprem mi oldu
deprem mi oldu, son depremler, afad deprem, muğla deprem, muğla son dakika, muğla deprem mi oldu

AFAD duyurdu: Muğla sabaha depremle uyandı

08:02 11.12.2024 (güncellendi: 08:03 11.12.2024)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AA
Abone ol
AFAD'ın son dakika haberine göre Muğla Datça açıklarında Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göresabah saat 07:44’te, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün derinliği ise 9.1 kilometre olarak ölçüldü.

Akdeniz’de sarsıntı hissedildi

Sarsıntı, Muğla’nın kıyı bölgelerinde hafif şekilde hissedilirken, çevre illerde de paniğe neden oldu.

Akdeniz Bölgesi fay hatlarında hareketlilik

Akdeniz, aktif fay hatlarının bulunduğu bir bölge olarak biliniyor. Uzmanlar, bu tür depremlerin sık sık yaşandığını ve bölge halkının deprem bilinci konusunda eğitilmesi gerektiğini ifade ediyor.
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
TÜRKİYE
Meteoroloji 'çok kuvvetli' diyerek uyardı, İstanbul dahil 10 ile sarı kodlu alarm verildi: Olağanüstü hallere hazır olun
06:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала