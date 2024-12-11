https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/abd-disisleri-bakani-blinken-turkiyeye-geliyor-1091391577.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın cuma günü Türkiye'ye geleceği açıklandı. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye-ABD ilişkilerinde kritik öneme sahip bir görüşme için Türkiye’ye geliyor. Blinken, cuma günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi, Suriye’deki son gelişmeler ve iki ülkenin bölgeye yönelik politikaları olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/sikiyonetim-ilani-nedeniyle-gozaltindaydi-guney-korenin-eski-savunma-bakani-kim-yong-hyun-intihar-1091385606.html

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