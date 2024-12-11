https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/abd-disisleri-bakani-blinken-turkiyeye-geliyor-1091391577.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın cuma günü Türkiye'ye geleceği açıklandı. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T10:24+0300
2024-12-11T10:24+0300
2024-12-11T10:30+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye-ABD ilişkilerinde kritik öneme sahip bir görüşme için Türkiye’ye geliyor. Blinken, cuma günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi, Suriye’deki son gelişmeler ve iki ülkenin bölgeye yönelik politikaları olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/sikiyonetim-ilani-nedeniyle-gozaltindaydi-guney-korenin-eski-savunma-bakani-kim-yong-hyun-intihar-1091385606.html
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abd dışişleri bakanı blinken, blinken türkiye ziyareti, hakan fidan blinken görüşmesi, suriye son gelişmeler, türkiye abd ilişkileri, abd suriye politikası, abd dışişleri bakanı türkiye, suriye türkiye görüşmeleri, blinken fidan ankara toplantısı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
10:24 11.12.2024 (güncellendi: 10:30 11.12.2024)
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın cuma günü Türkiye'ye geleceği açıklandı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye-ABD ilişkilerinde kritik öneme sahip bir görüşme için Türkiye’ye geliyor. Blinken, cuma günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi, Suriye’deki son gelişmeler ve iki ülkenin bölgeye yönelik politikaları olacak.