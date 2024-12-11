https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/sikiyonetim-ilani-nedeniyle-gozaltindaydi-guney-korenin-eski-savunma-bakani-kim-yong-hyun-intihar-1091385606.html

Sıkıyönetim ilanı nedeniyle gözaltındaydı: Güney Kore'nin Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun intihar etmeye kalkıştı

Sıkıyönetim ilanı nedeniyle gözaltındaydı: Güney Kore'nin Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun intihar etmeye kalkıştı

Sputnik Türkiye

Güney Kore’de 3 Aralık’taki başarısız sıkıyönetim ilanını Devlet Başkanı’na önerdiği iddiasıyla gözaltına alınan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, polis... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T06:44+0300

2024-12-11T06:44+0300

2024-12-11T08:03+0300

dünya

halk partisi (güney kore)

güney kore

güney kore

savunma bakanı

intihar

intihar

intihar notu

intihar girişimi

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Olay, polis tarafından sıkıyönetim ilanına ilişkin yürütülen kapsamlı soruşturmanın bir parçası olarak Devlet Başkanlığı Ofisine düzenlenen baskın sonrasında yaşandı. Bu soruşturmanın merkezinde, sıkıyönetim planlarının hangi amaçla ve nasıl hazırlandığı sorusu yer alıyor.İddialar ve soruşturmanın seyriKim Yong-hyun’un, başarısız sıkıyönetim girişimiyle ilgili belgelerin hazırlanmasında etkin rol oynadığı öne sürülüyor. Güney Kore yetkilileri, bu belgelerin içeriğini ve sorumlularını netleştirmek için geniş kapsamlı inceleme başlattı. Soruşturmanın derinleşmesi, diğer üst düzey yetkililerin de inceleme altına alınabileceğini gösteriyor.Kamuoyu ve siyasi etkilerGüney Kore’deki bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Muhalefet partileri, soruşturmanın bağımsız ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi çağrısında bulunurken, iktidar cephesinde soruşturmaya destek mesajları geldi. Uzmanlar, bu olayın Güney Kore siyasetinde uzun süre tartışılacağını belirtiyor.Kriz yönetime baskı yapıyorBu olay, Güney Kore hükümetine yönelik baskıları artırıyor. Gözaltında yaşanan intihar girişimi, insan hakları gruplarını harekete geçirirken, hükümetin sıkıyönetimle bağlantılı süreçlerdeki rolü de sorgulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/guney-kore-devlet-baskani-yoona-yurtdisi-yasagi-getirildi-1091316579.html

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