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Sıkıyönetim ilanı nedeniyle gözaltındaydı: Güney Kore'nin Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun intihar etmeye kalkıştı
Sıkıyönetim ilanı nedeniyle gözaltındaydı: Güney Kore'nin Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun intihar etmeye kalkıştı
Sputnik Türkiye
Güney Kore’de 3 Aralık’taki başarısız sıkıyönetim ilanını Devlet Başkanı’na önerdiği iddiasıyla gözaltına alınan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, polis... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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Olay, polis tarafından sıkıyönetim ilanına ilişkin yürütülen kapsamlı soruşturmanın bir parçası olarak Devlet Başkanlığı Ofisine düzenlenen baskın sonrasında yaşandı. Bu soruşturmanın merkezinde, sıkıyönetim planlarının hangi amaçla ve nasıl hazırlandığı sorusu yer alıyor.İddialar ve soruşturmanın seyriKim Yong-hyun’un, başarısız sıkıyönetim girişimiyle ilgili belgelerin hazırlanmasında etkin rol oynadığı öne sürülüyor. Güney Kore yetkilileri, bu belgelerin içeriğini ve sorumlularını netleştirmek için geniş kapsamlı inceleme başlattı. Soruşturmanın derinleşmesi, diğer üst düzey yetkililerin de inceleme altına alınabileceğini gösteriyor.Kamuoyu ve siyasi etkilerGüney Kore’deki bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Muhalefet partileri, soruşturmanın bağımsız ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi çağrısında bulunurken, iktidar cephesinde soruşturmaya destek mesajları geldi. Uzmanlar, bu olayın Güney Kore siyasetinde uzun süre tartışılacağını belirtiyor.Kriz yönetime baskı yapıyorBu olay, Güney Kore hükümetine yönelik baskıları artırıyor. Gözaltında yaşanan intihar girişimi, insan hakları gruplarını harekete geçirirken, hükümetin sıkıyönetimle bağlantılı süreçlerdeki rolü de sorgulanıyor.
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Sıkıyönetim ilanı nedeniyle gözaltındaydı: Güney Kore'nin Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun intihar etmeye kalkıştı

06:44 11.12.2024 (güncellendi: 08:03 11.12.2024)
© AP Photo / Lee Jin-manGüney Kore Savunma Bakanı Kim Yong Hyun
Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong Hyun - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
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Güney Kore’de 3 Aralık’taki başarısız sıkıyönetim ilanını Devlet Başkanı’na önerdiği iddiasıyla gözaltına alınan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, polis sorgusu sırasında intihar girişiminde bulundu. Olay, sıkıyönetim planıyla ilgili Devlet Başkanlığı Ofisine yapılan baskının ardından geldi.
Olay, polis tarafından sıkıyönetim ilanına ilişkin yürütülen kapsamlı soruşturmanın bir parçası olarak Devlet Başkanlığı Ofisine düzenlenen baskın sonrasında yaşandı. Bu soruşturmanın merkezinde, sıkıyönetim planlarının hangi amaçla ve nasıl hazırlandığı sorusu yer alıyor.

İddialar ve soruşturmanın seyri

Kim Yong-hyun’un, başarısız sıkıyönetim girişimiyle ilgili belgelerin hazırlanmasında etkin rol oynadığı öne sürülüyor. Güney Kore yetkilileri, bu belgelerin içeriğini ve sorumlularını netleştirmek için geniş kapsamlı inceleme başlattı. Soruşturmanın derinleşmesi, diğer üst düzey yetkililerin de inceleme altına alınabileceğini gösteriyor.

Kamuoyu ve siyasi etkiler

Güney Kore’deki bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Muhalefet partileri, soruşturmanın bağımsız ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi çağrısında bulunurken, iktidar cephesinde soruşturmaya destek mesajları geldi. Uzmanlar, bu olayın Güney Kore siyasetinde uzun süre tartışılacağını belirtiyor.

Kriz yönetime baskı yapıyor

Bu olay, Güney Kore hükümetine yönelik baskıları artırıyor. Gözaltında yaşanan intihar girişimi, insan hakları gruplarını harekete geçirirken, hükümetin sıkıyönetimle bağlantılı süreçlerdeki rolü de sorgulanıyor.
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