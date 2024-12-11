https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/2030-ile-2034-dunya-kupasinin-oynanacagi-ulkeler-aciklandi-1091418347.html
2030 ile 2034 Dünya Kupası'nın oynanacağı ülkeler açıklandı
2030 ile 2034 Dünya Kupası'nın oynanacağı ülkeler açıklandı
Sputnik Türkiye
FIFA, 2030 ile 2034 yıllarında düzenlenecek Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı. 2030 Dünya Kupası'na Fas, İspanya ve Portekiz ortaklığı ev... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T18:23+0300
2024-12-11T18:23+0300
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2030 ile 2034 yılları arasında düzenlenecek Dünya Kupası'na ev sahipliği hakkı kazanan ülkeler belli oldu.Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Dünya Kupası'na ev sahipliği hakkı kazanan ülkeleri duyurdu. Açıklamaya göre 2030 Dünya Kupası'na Fas, İspanya ve Portekiz ortaklığı ev sahipliği yaparken, 2034 Dünya Kupası'na Suudi Arabistan hak kazandı.Dünya Kupası ne zaman?FIFA Dünya Kupası, genellikle her 4 yılda bir düzenlenen uluslararası bir futbol turnuvası olarak bilinir. Turnuva, FIFA tarafından organize edilir ve milli takımların katılımıyla gerçekleştirilir. 2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde yapılacak. Bu turnuva, geleneksel yaz döneminde (Haziran-Temmuz) oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/sampiyonlar-ligi-maclari-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-1091417292.html
fas
ispanya
portekiz
suudi arabistan
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dünya kupası tarihi, 2026 dünya kupası, 2030 dünya kupası, 2034 dünya kupası
dünya kupası tarihi, 2026 dünya kupası, 2030 dünya kupası, 2034 dünya kupası
2030 ile 2034 Dünya Kupası'nın oynanacağı ülkeler açıklandı
18:23 11.12.2024 (güncellendi: 18:27 11.12.2024)
FIFA, 2030 ile 2034 yıllarında düzenlenecek Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı. 2030 Dünya Kupası'na Fas, İspanya ve Portekiz ortaklığı ev sahipliği yaparken, 2034 Dünya Kupası'na Suudi Arabistan hak kazandı.
2030 ile 2034 yılları arasında düzenlenecek Dünya Kupası'na ev sahipliği hakkı kazanan ülkeler belli oldu.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Dünya Kupası'na ev sahipliği hakkı kazanan ülkeleri duyurdu. Açıklamaya göre 2030 Dünya Kupası'na Fas, İspanya ve Portekiz ortaklığı ev sahipliği yaparken, 2034 Dünya Kupası'na Suudi Arabistan hak kazandı.
FIFA Dünya Kupası, genellikle her 4 yılda bir düzenlenen uluslararası bir futbol turnuvası olarak bilinir. Turnuva, FIFA tarafından organize edilir ve milli takımların katılımıyla gerçekleştirilir. 2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde yapılacak. Bu turnuva, geleneksel yaz döneminde (Haziran-Temmuz) oynanacak.