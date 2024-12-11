https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/2030-ile-2034-dunya-kupasinin-oynanacagi-ulkeler-aciklandi-1091418347.html

2030 ile 2034 Dünya Kupası'nın oynanacağı ülkeler açıklandı

2030 ile 2034 Dünya Kupası'nın oynanacağı ülkeler açıklandı

Sputnik Türkiye

FIFA, 2030 ile 2034 yıllarında düzenlenecek Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı. 2030 Dünya Kupası'na Fas, İspanya ve Portekiz ortaklığı ev... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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2030 ile 2034 yılları arasında düzenlenecek Dünya Kupası'na ev sahipliği hakkı kazanan ülkeler belli oldu.Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Dünya Kupası'na ev sahipliği hakkı kazanan ülkeleri duyurdu. Açıklamaya göre 2030 Dünya Kupası'na Fas, İspanya ve Portekiz ortaklığı ev sahipliği yaparken, 2034 Dünya Kupası'na Suudi Arabistan hak kazandı.Dünya Kupası ne zaman?FIFA Dünya Kupası, genellikle her 4 yılda bir düzenlenen uluslararası bir futbol turnuvası olarak bilinir. Turnuva, FIFA tarafından organize edilir ve milli takımların katılımıyla gerçekleştirilir. 2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde yapılacak. Bu turnuva, geleneksel yaz döneminde (Haziran-Temmuz) oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/sampiyonlar-ligi-maclari-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-1091417292.html

fas

ispanya

portekiz

suudi arabistan

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