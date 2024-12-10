Türkiye sallanıyor, AFAD depremleri art arda duyurdu: Çanakkale 7 dakikada 3 kez sallandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rusya, Esad ve ailesine sığınma hakkı tanıdı
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Eğitimde kriz derinleşiyor: ‘Gençlerimize hayal kurma hakkı bile tanımıyoruz’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kayıt süresi uzatıldı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış Dosyası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Adres paylaşan esnaf konum vergisi mi ödeyecek?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Netanyahu, 7 Ekim 2023’ten sonra Ortadoğu’da sınırların değişeceğini söylemişti’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
26 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:34
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’nin Suriye’nin yeni dönemine ilişkin 5 önceliği var
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:53
16 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/turkiye-sallaniyor-afad-depremleri-art-arda-duyurdu-canakkale-7-dakikada-3-kez-sallandi-1091345379.html
Türkiye sallanıyor, AFAD depremleri art arda duyurdu: Çanakkale 7 dakikada 3 kez sallandı
Türkiye sallanıyor, AFAD depremleri art arda duyurdu: Çanakkale 7 dakikada 3 kez sallandı
Sputnik Türkiye
Sabah saatlerinde Çanakkale Ayvacık merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken çok geçmeden 2 artçı daha yaşandı. Ayrıca gece yarısı Marmaris’te... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T08:41+0300
2024-12-10T08:41+0300
afad
sabah
marmaris
son depremler
deprem
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
deprem çantası
deprem toplanma alanları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090079039_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_be44f151168395e264c1a99e9c050dbf.jpg
Çanakkale Ayvacık’ta sabah saat 04.59’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verdiği bilgilere göre, deprem 14 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk depremin ardından 2 artçı sarsıntı daha kaydedildi. Deprem, bölgede korku ve paniğe neden olurken, bölge sakinlerinin büyük kısmı tedbir amacıyla sokaklara çıktı.Marmaris de sallandıGece yarısı saat 01.56’da Muğla Marmaris merkezli 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Bu depremin ise 35 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Deprem, Marmaris ve çevresindeki yerleşim yerlerinde hissedildi. Bölgede herhangi bir olumsuz durum rapor edilmedi.Uzmanlardan uyarılarUzmanlar, Türkiye’nin aktif bir deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, bölge halkının özellikle artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmasını önerdi. AFAD ve yerel yetkililer, afet durumunda uygulanacak güvenlik adımları hakkında bilgi paylaşımını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/meteorolojiden-sel-alarmi-felaket-kapida-kuvvetli-yagis-ne-zaman-baslayacak-turkiyenin-hangi-1091342150.html
marmaris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090079039_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_7aa023f484636914c0da044dc4802185.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çanakkale deprem, marmaris deprem, çanakkale ayvacık depremi, marmaris gece deprem, afad çanakkale açıklaması, marmaris deprem detayları, türkiye deprem kuşağı, artçı sarsıntılar, sabah saatlerinde deprem, muğla marmaris depremi, deprem haberleri son dakika, depremde hasar var mı, afad son açıklamalar, çanakkale deprem büyüklüğü, marmaris deprem derinliği, türkiye deprem haritası, deprem uzmanları uyarıyor, çanakkale'de artçı sarsıntılar, marmaris depreminin büyüklüğü, artçı sarsıntı nedir
çanakkale deprem, marmaris deprem, çanakkale ayvacık depremi, marmaris gece deprem, afad çanakkale açıklaması, marmaris deprem detayları, türkiye deprem kuşağı, artçı sarsıntılar, sabah saatlerinde deprem, muğla marmaris depremi, deprem haberleri son dakika, depremde hasar var mı, afad son açıklamalar, çanakkale deprem büyüklüğü, marmaris deprem derinliği, türkiye deprem haritası, deprem uzmanları uyarıyor, çanakkale'de artçı sarsıntılar, marmaris depreminin büyüklüğü, artçı sarsıntı nedir

Türkiye sallanıyor, AFAD depremleri art arda duyurdu: Çanakkale 7 dakikada 3 kez sallandı

08:41 10.12.2024
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© İHA
Abone ol
Sabah saatlerinde Çanakkale Ayvacık merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken çok geçmeden 2 artçı daha yaşandı. Ayrıca gece yarısı Marmaris’te 3,.4 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildi.
Çanakkale Ayvacık’ta sabah saat 04.59’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verdiği bilgilere göre, deprem 14 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk depremin ardından 2 artçı sarsıntı daha kaydedildi. Deprem, bölgede korku ve paniğe neden olurken, bölge sakinlerinin büyük kısmı tedbir amacıyla sokaklara çıktı.

Marmaris de sallandı

Gece yarısı saat 01.56’da Muğla Marmaris merkezli 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Bu depremin ise 35 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Deprem, Marmaris ve çevresindeki yerleşim yerlerinde hissedildi. Bölgede herhangi bir olumsuz durum rapor edilmedi.

Uzmanlardan uyarılar

Uzmanlar, Türkiye’nin aktif bir deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, bölge halkının özellikle artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmasını önerdi. AFAD ve yerel yetkililer, afet durumunda uygulanacak güvenlik adımları hakkında bilgi paylaşımını sürdürüyor.
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
TÜRKİYE
Meteoroloji'den sel alarmı, felaket kapıda: Kuvvetli yağış ne zaman başlayacak? Türkiye’nin hangi şehirlerinde risk var?
06:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала