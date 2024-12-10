https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/turkiye-sallaniyor-afad-depremleri-art-arda-duyurdu-canakkale-7-dakikada-3-kez-sallandi-1091345379.html

Türkiye sallanıyor, AFAD depremleri art arda duyurdu: Çanakkale 7 dakikada 3 kez sallandı

Türkiye sallanıyor, AFAD depremleri art arda duyurdu: Çanakkale 7 dakikada 3 kez sallandı

Sputnik Türkiye

Sabah saatlerinde Çanakkale Ayvacık merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken çok geçmeden 2 artçı daha yaşandı. Ayrıca gece yarısı Marmaris’te... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T08:41+0300

2024-12-10T08:41+0300

2024-12-10T08:41+0300

afad

sabah

marmaris

son depremler

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

deprem çantası

deprem toplanma alanları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090079039_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_be44f151168395e264c1a99e9c050dbf.jpg

Çanakkale Ayvacık’ta sabah saat 04.59’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verdiği bilgilere göre, deprem 14 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk depremin ardından 2 artçı sarsıntı daha kaydedildi. Deprem, bölgede korku ve paniğe neden olurken, bölge sakinlerinin büyük kısmı tedbir amacıyla sokaklara çıktı.Marmaris de sallandıGece yarısı saat 01.56’da Muğla Marmaris merkezli 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Bu depremin ise 35 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Deprem, Marmaris ve çevresindeki yerleşim yerlerinde hissedildi. Bölgede herhangi bir olumsuz durum rapor edilmedi.Uzmanlardan uyarılarUzmanlar, Türkiye’nin aktif bir deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, bölge halkının özellikle artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmasını önerdi. AFAD ve yerel yetkililer, afet durumunda uygulanacak güvenlik adımları hakkında bilgi paylaşımını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/meteorolojiden-sel-alarmi-felaket-kapida-kuvvetli-yagis-ne-zaman-baslayacak-turkiyenin-hangi-1091342150.html

marmaris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çanakkale deprem, marmaris deprem, çanakkale ayvacık depremi, marmaris gece deprem, afad çanakkale açıklaması, marmaris deprem detayları, türkiye deprem kuşağı, artçı sarsıntılar, sabah saatlerinde deprem, muğla marmaris depremi, deprem haberleri son dakika, depremde hasar var mı, afad son açıklamalar, çanakkale deprem büyüklüğü, marmaris deprem derinliği, türkiye deprem haritası, deprem uzmanları uyarıyor, çanakkale'de artçı sarsıntılar, marmaris depreminin büyüklüğü, artçı sarsıntı nedir