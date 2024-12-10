https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/turkiye-sallaniyor-afad-depremleri-art-arda-duyurdu-canakkale-7-dakikada-3-kez-sallandi-1091345379.html
Türkiye sallanıyor, AFAD depremleri art arda duyurdu: Çanakkale 7 dakikada 3 kez sallandı
Türkiye sallanıyor, AFAD depremleri art arda duyurdu: Çanakkale 7 dakikada 3 kez sallandı
Sputnik Türkiye
Sabah saatlerinde Çanakkale Ayvacık merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken çok geçmeden 2 artçı daha yaşandı. Ayrıca gece yarısı Marmaris’te... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T08:41+0300
2024-12-10T08:41+0300
2024-12-10T08:41+0300
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sabah
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deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
deprem çantası
deprem toplanma alanları
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Çanakkale Ayvacık’ta sabah saat 04.59’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verdiği bilgilere göre, deprem 14 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk depremin ardından 2 artçı sarsıntı daha kaydedildi. Deprem, bölgede korku ve paniğe neden olurken, bölge sakinlerinin büyük kısmı tedbir amacıyla sokaklara çıktı.Marmaris de sallandıGece yarısı saat 01.56’da Muğla Marmaris merkezli 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Bu depremin ise 35 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Deprem, Marmaris ve çevresindeki yerleşim yerlerinde hissedildi. Bölgede herhangi bir olumsuz durum rapor edilmedi.Uzmanlardan uyarılarUzmanlar, Türkiye’nin aktif bir deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, bölge halkının özellikle artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmasını önerdi. AFAD ve yerel yetkililer, afet durumunda uygulanacak güvenlik adımları hakkında bilgi paylaşımını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/meteorolojiden-sel-alarmi-felaket-kapida-kuvvetli-yagis-ne-zaman-baslayacak-turkiyenin-hangi-1091342150.html
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Türkiye sallanıyor, AFAD depremleri art arda duyurdu: Çanakkale 7 dakikada 3 kez sallandı
Sabah saatlerinde Çanakkale Ayvacık merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken çok geçmeden 2 artçı daha yaşandı. Ayrıca gece yarısı Marmaris’te 3,.4 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildi.
Çanakkale Ayvacık’ta sabah saat 04.59’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verdiği bilgilere göre, deprem 14 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk depremin ardından 2 artçı sarsıntı daha kaydedildi. Deprem, bölgede korku ve paniğe neden olurken, bölge sakinlerinin büyük kısmı tedbir amacıyla sokaklara çıktı.
Gece yarısı saat 01.56’da Muğla Marmaris merkezli 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Bu depremin ise 35 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Deprem, Marmaris ve çevresindeki yerleşim yerlerinde hissedildi. Bölgede herhangi bir olumsuz durum rapor edilmedi.
Uzmanlar, Türkiye’nin aktif bir deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, bölge halkının özellikle artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmasını önerdi. AFAD ve yerel yetkililer, afet durumunda uygulanacak güvenlik adımları hakkında bilgi paylaşımını sürdürüyor.