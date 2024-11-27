https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/sampiyonlar-ligi-maclari-hangi-kanalda-saat-kacta-1090897323.html

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi dün oynanan maçların ardından bugün kaldığı yerden devam edecek. A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Güler'in takımı Real Madrid... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T17:54+0300

2024-11-27T17:54+0300

2024-11-27T17:54+0300

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UEFA Şampiyonlar Ligi 26-27 Kasım müsabakalarında Avrupa'nın dev takımları bu akşam tekrar karşılaşacak.Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi bu akşam oynanacak. A Milli Takım'ın iki oyuncusu Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımları Real Madrid ile Benfica bu akşam kazanmak için sahaya çıkacak. Real Madrid Liverpool'a konuk olurken, Benfica Monaco deplasmanına gidecek. UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir Petrocup ile kendi evinde karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?UEFA Şampiyonlar Ligi maçları 27 Kasım Çarşamba günü saat 20.45 ile 23.00'da başlayacak. UEFA Konferans Ligi maçları ise bu akşam 18.30'da oynanacak. Müsabakalar TRT ve Tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?20:45 Kızılyıldız-Stutgart20:45 Sturm Graz- Girona23:00 Aston Villa-Juventus23:00 Bologna-Lille23:00 Celtic-Club Brugge 23:00 D. Zagreb- B.Dortmund23:00 Liverpool-Real Madrid23:00 Monaco-Real Madrid23:00 PSV-Shaktar DonestkUEFA Konferans Ligi maçları ne zaman?UEFA Konferans Ligi'nde Türk temsilcisi Başakşehir Petrocub ile Fatih Terim Stad'ında saat 18.30'da karşılaşacak. Maç TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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