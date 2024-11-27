https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/sampiyonlar-ligi-maclari-hangi-kanalda-saat-kacta-1090897323.html
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi dün oynanan maçların ardından bugün kaldığı yerden devam edecek. A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Güler'in takımı Real Madrid... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T17:54+0300
2024-11-27T17:54+0300
2024-11-27T17:54+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi 26-27 Kasım müsabakalarında Avrupa'nın dev takımları bu akşam tekrar karşılaşacak.Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi bu akşam oynanacak. A Milli Takım'ın iki oyuncusu Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımları Real Madrid ile Benfica bu akşam kazanmak için sahaya çıkacak. Real Madrid Liverpool'a konuk olurken, Benfica Monaco deplasmanına gidecek. UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir Petrocup ile kendi evinde karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?UEFA Şampiyonlar Ligi maçları 27 Kasım Çarşamba günü saat 20.45 ile 23.00'da başlayacak. UEFA Konferans Ligi maçları ise bu akşam 18.30'da oynanacak. Müsabakalar TRT ve Tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?20:45 Kızılyıldız-Stutgart20:45 Sturm Graz- Girona23:00 Aston Villa-Juventus23:00 Bologna-Lille23:00 Celtic-Club Brugge 23:00 D. Zagreb- B.Dortmund23:00 Liverpool-Real Madrid23:00 Monaco-Real Madrid23:00 PSV-Shaktar DonestkUEFA Konferans Ligi maçları ne zaman?UEFA Konferans Ligi'nde Türk temsilcisi Başakşehir Petrocub ile Fatih Terim Stad'ında saat 18.30'da karşılaşacak. Maç TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/sampiyonlar-ligi-maclari-hangi-kanalda-saat-kacta-1090853368.html
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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi dün oynanan maçların ardından bugün kaldığı yerden devam edecek. A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Güler'in takımı Real Madrid Liverpool ile karşılaşırken Benfica'da performansıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu sahada olacak. Temsilcimiz Başakşehir ise Konferans Ligi'nde Petrocub ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 26-27 Kasım müsabakalarında Avrupa'nın dev takımları bu akşam tekrar karşılaşacak.
Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi bu akşam oynanacak. A Milli Takım'ın iki oyuncusu Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımları Real Madrid ile Benfica bu akşam kazanmak için sahaya çıkacak. Real Madrid Liverpool'a konuk olurken, Benfica Monaco deplasmanına gidecek. UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir Petrocup ile kendi evinde karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları 27 Kasım Çarşamba günü saat 20.45 ile 23.00'da başlayacak. UEFA Konferans Ligi maçları ise bu akşam 18.30'da oynanacak. Müsabakalar TRT ve Tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?
20:45 Kızılyıldız-Stutgart
23:00 Aston Villa-Juventus
23:00 D. Zagreb- B.Dortmund
23:00 Liverpool-Real Madrid
23:00 PSV-Shaktar Donestk
UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman?
UEFA Konferans Ligi'nde Türk temsilcisi Başakşehir Petrocub ile Fatih Terim Stad'ında saat 18.30'da karşılaşacak. Maç TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.