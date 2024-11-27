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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi dün oynanan maçların ardından bugün kaldığı yerden devam edecek. A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Güler'in takımı Real Madrid... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
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UEFA Şampiyonlar Ligi 26-27 Kasım müsabakalarında Avrupa'nın dev takımları bu akşam tekrar karşılaşacak.Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi bu akşam oynanacak. A Milli Takım'ın iki oyuncusu Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımları Real Madrid ile Benfica bu akşam kazanmak için sahaya çıkacak. Real Madrid Liverpool'a konuk olurken, Benfica Monaco deplasmanına gidecek. UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir Petrocup ile kendi evinde karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?UEFA Şampiyonlar Ligi maçları 27 Kasım Çarşamba günü saat 20.45 ile 23.00'da başlayacak. UEFA Konferans Ligi maçları ise bu akşam 18.30'da oynanacak. Müsabakalar TRT ve Tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?20:45 Kızılyıldız-Stutgart20:45 Sturm Graz- Girona23:00 Aston Villa-Juventus23:00 Bologna-Lille23:00 Celtic-Club Brugge 23:00 D. Zagreb- B.Dortmund23:00 Liverpool-Real Madrid23:00 Monaco-Real Madrid23:00 PSV-Shaktar DonestkUEFA Konferans Ligi maçları ne zaman?UEFA Konferans Ligi'nde Türk temsilcisi Başakşehir Petrocub ile Fatih Terim Stad'ında saat 18.30'da karşılaşacak. Maç TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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kızılyıldız-stutgart hangi kanalda, sturm graz- girona izle, aston villa-juventus hangi kanalda, bologna-lille izle, celtic-club brugge canlı, d. zagreb- b.dortmund hangi kanal, liverpool-real madrid hangi kanalda, monaco-real madrid hangi kanal, psv-shaktar donestk canlı izle, trt canlı izle, trt spor izle, tabii izle, başakşehir petrocub hangi kanalda
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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?

17:54 27.11.2024
© AAUEFA Şampiyonlar Ligi, kupa ve top, İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi, kupa ve top, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi dün oynanan maçların ardından bugün kaldığı yerden devam edecek. A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Güler'in takımı Real Madrid Liverpool ile karşılaşırken Benfica'da performansıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu sahada olacak. Temsilcimiz Başakşehir ise Konferans Ligi'nde Petrocub ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 26-27 Kasım müsabakalarında Avrupa'nın dev takımları bu akşam tekrar karşılaşacak.
Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi bu akşam oynanacak. A Milli Takım'ın iki oyuncusu Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımları Real Madrid ile Benfica bu akşam kazanmak için sahaya çıkacak. Real Madrid Liverpool'a konuk olurken, Benfica Monaco deplasmanına gidecek. UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir Petrocup ile kendi evinde karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları 27 Kasım Çarşamba günü saat 20.45 ile 23.00'da başlayacak. UEFA Konferans Ligi maçları ise bu akşam 18.30'da oynanacak. Müsabakalar TRT ve Tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var?

20:45 Kızılyıldız-Stutgart
20:45 Sturm Graz- Girona
23:00 Aston Villa-Juventus
23:00 Bologna-Lille
23:00 Celtic-Club Brugge
23:00 D. Zagreb- B.Dortmund
23:00 Liverpool-Real Madrid
23:00 Monaco-Real Madrid
23:00 PSV-Shaktar Donestk

UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman?

UEFA Konferans Ligi'nde Türk temsilcisi Başakşehir Petrocub ile Fatih Terim Stad'ında saat 18.30'da karşılaşacak. Maç TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
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