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Prof. Dr. Daron Acemoğlu Nobel Ekonomi Ödülü'nü aldı
Prof. Dr. Daron Acemoğlu Nobel Ekonomi Ödülü'nü aldı
Sputnik Türkiye
2024 Nobel Ödülleri İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Konser Evi'nde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Ekonomi alanında ödül alan bilim insanı... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T21:49+0300
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Prof. Dr. Daron Acemoğlu 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Stockholm'de düzenlenen törenle aldı.İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Konser Evi'nde düzenlenen 2024 Nobel Ödülleri sahiplerine verildi. Ödül töreninde fizik, kimya, tıp, ekonomi, edebiyat dallarında pek çok bilim insanına ödülleri takdim edildi. Türkiye'den ise Prof. Dr. Daron Acemoğlu 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü ve 1 milyon 100 bin dolarlık para hediyesini kazandı. Tören sonrası açıklama yapan bilim insanı Daron Acemoğlu ''Hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Özellikle ailemle bu anı paylaşmak beni daha da mutlu etti'' dedi.Törene İsveç Kraliyet Ailesi, Başbakan Ulf Kristersson, bakanlar, yabancı ülke temsilcileri katılırken her ödül sahibine diploma, madalya ve 1 milyon 100 bin dolar verildi. Nobel Barış Ödülü'nü ise Japon kuruluş Nihon Hidankyo'ya dünyanın nükleer silahların arındırılması çalışmalarından dolayı takdim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ekonomist-daron-acemoglu-nobel-odulu-aldiktan-sonra-ilk-kez-konustu-turkiye-hizli-yaslanacak-1090111450.html
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daron acemoğlu, nobel, nobel ödülü, nobel ekonomi ödülü, isveç, stockholm
daron acemoğlu, nobel, nobel ödülü, nobel ekonomi ödülü, isveç, stockholm

Prof. Dr. Daron Acemoğlu Nobel Ekonomi Ödülü'nü aldı

21:49 10.12.2024
© AA / Atila AltuntaşDaron Acemoğlu
Daron Acemoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AA / Atila Altuntaş
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2024 Nobel Ödülleri İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Konser Evi'nde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Ekonomi alanında ödül alan bilim insanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu madalya ve 1 milyon 100 bin dolarlık para ödülünü kazandı.
Prof. Dr. Daron Acemoğlu 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Stockholm'de düzenlenen törenle aldı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Konser Evi'nde düzenlenen 2024 Nobel Ödülleri sahiplerine verildi. Ödül töreninde fizik, kimya, tıp, ekonomi, edebiyat dallarında pek çok bilim insanına ödülleri takdim edildi. Türkiye'den ise Prof. Dr. Daron Acemoğlu 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü ve 1 milyon 100 bin dolarlık para hediyesini kazandı. Tören sonrası açıklama yapan bilim insanı Daron Acemoğlu ''Hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Özellikle ailemle bu anı paylaşmak beni daha da mutlu etti'' dedi.
Törene İsveç Kraliyet Ailesi, Başbakan Ulf Kristersson, bakanlar, yabancı ülke temsilcileri katılırken her ödül sahibine diploma, madalya ve 1 milyon 100 bin dolar verildi. Nobel Barış Ödülü'nü ise Japon kuruluş Nihon Hidankyo'ya dünyanın nükleer silahların arındırılması çalışmalarından dolayı takdim edildi.
Daron Acemoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
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Ekonomist Daron Acemoğlu Nobel ödülü aldıktan sonra ilk kez konuştu: 'Türkiye hızlı yaşlanacak'
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