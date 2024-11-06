https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ekonomist-daron-acemoglu-nobel-odulu-aldiktan-sonra-ilk-kez-konustu-turkiye-hizli-yaslanacak-1090111450.html
Ekonomist Daron Acemoğlu Nobel ödülü aldıktan sonra ilk kez konuştu: 'Türkiye hızlı yaşlanacak'
Ekonomist Daron Acemoğlu Nobel ödülü aldıktan sonra ilk kez konuştu: 'Türkiye hızlı yaşlanacak'
Sputnik Türkiye
Nobel Ödüllü Ekonomist Daron Acemoğlu Brand Week İstanbul zirvesi için Türkiye'ye geldi. Ünlü ekonomi uzmanı Türkiye'yi bekleyen yaşlanma tehlikesini işaret... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T21:19+0300
2024-11-06T21:19+0300
2024-11-06T21:24+0300
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Nobel Ekonomi Ödüllü Daron Acemoğlu Türkiye'ye ilk kez Brand Week İstanbul Zirvesi için geldi.Nobel Ödülleri'nde Ekonomi alanında ilk kez ödül alan Daron Acemoğlu Türkiye'ye geldi. Brand Week İstanbul Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan ekonomist Türkiye'de yaşlanma hızına değindi. Yaşlanmaya karşı Almanya, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerin robotik ve yapay zeka konusunda çalışmalar yaptığını açıkladı. 2050 yılında dünya nüfusunun zirveye ulaşacağını açıklayan Daron Acemoğlu bu tarihten sonra azalmaya başlayacağını belirterek Türkiye'nin bundan etkileneceğini söyledi. Brand Week İstanbul'da konuşan Ekonomist Daron Acemoğlu ''Türkiye'nin birçok ülkeden daha hızlı yaşlandığını göreceksiniz. Yaşlanan toplumlar ekonomik ve sosyal birçok sorunla karşılaşabilir'' dedi. Yapay zeka hakkında da konuşan Nobel Ekonomi Ödüllü Daron Acemoğlu ''Eğer yapay zeka insanların yaptığı işleri makinelere devretmektense insanlarla birlikte çalışacak şekilde yönlendirilirse işçi kesiminin üretkenliği artırılabilir'' açıklamasında bulundu.ABD'de gelir eşitsizliğiAmerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelir eşitsizliğinin 1980 ile 2015 yılları arasında artığını dile getiren Daron Acemoğlu ''ABD tarihinde neredeyse yarısının büyümeden pay almadığı başka bir dönem yok'' dedi.
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daron acemoğlu, ekonomi, nobel, nobel ödülü, nobel ekonomi ödülü, canlı, canlı yayın, röportajlar, ekonomik veriler, ekonomik büyüme, ekonomik kriz, ekonomik reform, ekonomi paketi
daron acemoğlu, ekonomi, nobel, nobel ödülü, nobel ekonomi ödülü, canlı, canlı yayın, röportajlar, ekonomik veriler, ekonomik büyüme, ekonomik kriz, ekonomik reform, ekonomi paketi
Ekonomist Daron Acemoğlu Nobel ödülü aldıktan sonra ilk kez konuştu: 'Türkiye hızlı yaşlanacak'
21:19 06.11.2024 (güncellendi: 21:24 06.11.2024)
Nobel Ödüllü Ekonomist Daron Acemoğlu Brand Week İstanbul zirvesi için Türkiye'ye geldi. Ünlü ekonomi uzmanı Türkiye'yi bekleyen yaşlanma tehlikesini işaret ederek bir çok sorunun baş göstereceğini belirtti. Yaşlanmaya karşı bir çok ülkenin çalışmalar yaptığına değinerek robotik ve yapay zeka teknolojilerini anlattı.
Nobel Ekonomi Ödüllü Daron Acemoğlu Türkiye'ye ilk kez Brand Week İstanbul Zirvesi için geldi.
Nobel Ödülleri'nde Ekonomi alanında ilk kez ödül alan Daron Acemoğlu Türkiye'ye geldi. Brand Week İstanbul Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan ekonomist Türkiye'de yaşlanma hızına değindi. Yaşlanmaya karşı Almanya, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerin robotik ve yapay zeka konusunda çalışmalar yaptığını açıkladı. 2050 yılında dünya nüfusunun zirveye ulaşacağını açıklayan Daron Acemoğlu bu tarihten sonra azalmaya başlayacağını belirterek Türkiye'nin bundan etkileneceğini söyledi. Brand Week İstanbul'da konuşan Ekonomist Daron Acemoğlu ''Türkiye'nin birçok ülkeden daha hızlı yaşlandığını göreceksiniz. Yaşlanan toplumlar ekonomik ve sosyal birçok sorunla karşılaşabilir'' dedi. Yapay zeka hakkında da konuşan Nobel Ekonomi Ödüllü Daron Acemoğlu ''Eğer yapay zeka insanların yaptığı işleri makinelere devretmektense insanlarla birlikte çalışacak şekilde yönlendirilirse işçi kesiminin üretkenliği artırılabilir'' açıklamasında bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelir eşitsizliğinin 1980 ile 2015 yılları arasında artığını dile getiren Daron Acemoğlu ''ABD tarihinde neredeyse yarısının büyümeden pay almadığı başka bir dönem yok'' dedi.