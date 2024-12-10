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Orban bir gününü Trump, Musk ve Walz ile birlikte Mar-a-Lago malikanesinde geçirdi
Orban bir gününü Trump, Musk ve Walz ile birlikte Mar-a-Lago malikanesinde geçirdi
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, bir gününü ABD’nin seçilen Başkanı Trump ile Mar-a-Lago'daki malikânesinde geçirdiğini bildirdi. Görüşmeye, ABD başkanının... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T07:22+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X hesabında, “ABD bugün. Gelecek başladı. Donald Trump, Elon Musk ve Mike Walz ile Mar-a-Lago'da bir gün” diye yazarak Musk'ın oğluyla birlikte katıldığı bir görüşmeden gayri resmi fotoğraflar paylaştı.Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjártó da görüşmeye katıldığını ve “görüşmenin uzun sürdüğünü” bildirdi.ABD’li milyarder işadamı Elon Musk da Orban'ın X paylaşımına yorum yazarak “İlginç bir sohbet” ifadesini kullandı.Orban, Temmuz ayı başında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin ABD başkan adayı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Görüşmelerin ardından Macar lider tüm Avrupa Birliği liderlerine Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik, durumun gerçekçi bir değerlendirmesine, gerçekçi hedeflere ve sürelere dayandığını söylediği bir plan sunmuştu.Orban, geçtiğimiz aylarda da yaptığı açıklamada, “barış misyonunu” sürdürme niyetinde olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/abdden-ukraynaya-eger-18-yasindaki-gencleri-seferber-ederseniz-donatiriz-1091341693.html
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macaristan, viktor orban, abd, donald trump, elon musk, mar-a-lago, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna krizi, peter szijjarto
macaristan, viktor orban, abd, donald trump, elon musk, mar-a-lago, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna krizi, peter szijjarto

Orban bir gününü Trump, Musk ve Walz ile birlikte Mar-a-Lago malikanesinde geçirdi

07:22 10.12.2024 (güncellendi: 07:31 10.12.2024)
orban trump
orban trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
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Macaristan Başbakanı Orban, bir gününü ABD’nin seçilen Başkanı Trump ile Mar-a-Lago'daki malikânesinde geçirdiğini bildirdi. Görüşmeye, ABD başkanının müstakbel ulusal güvenlik danışmanı Walz ve girişimci Musk'ın da katıldığı belirtildi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X hesabında, “ABD bugün. Gelecek başladı. Donald Trump, Elon Musk ve Mike Walz ile Mar-a-Lago'da bir gün” diye yazarak Musk'ın oğluyla birlikte katıldığı bir görüşmeden gayri resmi fotoğraflar paylaştı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjártó da görüşmeye katıldığını ve “görüşmenin uzun sürdüğünü” bildirdi.
ABD’li milyarder işadamı Elon Musk da Orban'ın X paylaşımına yorum yazarak “İlginç bir sohbet” ifadesini kullandı.
Orban, Temmuz ayı başında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin ABD başkan adayı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Görüşmelerin ardından Macar lider tüm Avrupa Birliği liderlerine Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik, durumun gerçekçi bir değerlendirmesine, gerçekçi hedeflere ve sürelere dayandığını söylediği bir plan sunmuştu.
Orban, geçtiğimiz aylarda da yaptığı açıklamada, “barış misyonunu” sürdürme niyetinde olduğunu kaydetmişti.
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