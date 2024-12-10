https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/abdden-ukraynaya-eger-18-yasindaki-gencleri-seferber-ederseniz-donatiriz-1091341693.html
ABD'den Ukrayna'ya: Eğer 18 yaşındaki gençleri seferber ederseniz donatırız
ABD'den Ukrayna'ya: Eğer 18 yaşındaki gençleri seferber ederseniz donatırız
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin Kiev'e, 18 yaşındaki gençlerin seferber edilmesi durumunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katılacak... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T03:15+0300
2024-12-10T03:15+0300
2024-12-10T03:15+0300
ukrayna krizi
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vladimir zelenskiy
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Miller, bir basın toplantısında ABD yönetiminin Ukrayna'yı seferberliği genişletmeye teşvik edip etmediği yönündeki soruya, "Günün sonunda silahlı kuvvetlerin yapısına karar vermek Ukraynalılara kalmış. Onlara açıkça belirttiğimiz şey, eğer mücadele etmek için ek güçler sağlarlarsa, biz ve müttefiklerimiz bu güçleri donatmaya ve eğitmeye hazır olacağız" şeklinde yanıt verdi. Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington ve müttefiklerinin 18-25 yaş arası Ukrayna vatandaşlarının seferber edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından, Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Dmitriy Litvin, Ukrayna'nın 18 yaşındaki vatandaşları seferber etme gibi bir planı olmadığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/nebenzya-ukraynada-cocuklar-cok-yakinda-seferberlik-kapsaminda-silah-altina-alinabilir-1091177227.html
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abd, ukrayna, washington, matthew miller, vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri
ABD'den Ukrayna'ya: Eğer 18 yaşındaki gençleri seferber ederseniz donatırız
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin Kiev'e, 18 yaşındaki gençlerin seferber edilmesi durumunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katılacak olanların silahlandırılacağını bildirdi.
Miller, bir basın toplantısında ABD yönetiminin Ukrayna'yı seferberliği genişletmeye teşvik edip etmediği yönündeki soruya, "Günün sonunda silahlı kuvvetlerin yapısına karar vermek Ukraynalılara kalmış. Onlara açıkça belirttiğimiz şey, eğer mücadele etmek için ek güçler sağlarlarsa, biz ve müttefiklerimiz bu güçleri donatmaya ve eğitmeye hazır olacağız" şeklinde yanıt verdi.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington ve müttefiklerinin 18-25 yaş arası Ukrayna vatandaşlarının seferber edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından, Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Dmitriy Litvin, Ukrayna'nın 18 yaşındaki vatandaşları seferber etme gibi bir planı olmadığını ifade etmişti.