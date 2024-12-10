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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/marmaray-seferleri-durduruldu-1091381018.html
Marmaray seferleri iptal edildi
Marmaray seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
Marmaray'ın Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme seferlerinin geçici bir süre yapılamadığı bildirildi. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Marmaray seferleri durduruldu. Aksamanın geçici bir süreliğine olduğu belirtilirken Marmaray'ın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
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marmaray seferleri iptal edildi, marmaray
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Marmaray seferleri iptal edildi

22:24 10.12.2024 (güncellendi: 22:32 10.12.2024)
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marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
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Marmaray'ın Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme seferlerinin geçici bir süre yapılamadığı bildirildi.
İstanbul'da Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Marmaray seferleri durduruldu. Aksamanın geçici bir süreliğine olduğu belirtilirken Marmaray'ın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Sayın yolcularımız; Marmaray trenlerimiz teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattında geçici süreli işletilememekte olup arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir."

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