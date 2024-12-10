https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/marmaray-seferleri-durduruldu-1091381018.html

Marmaray seferleri iptal edildi

Marmaray seferleri iptal edildi

Sputnik Türkiye

Marmaray'ın Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme seferlerinin geçici bir süre yapılamadığı bildirildi. 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T22:24+0300

2024-12-10T22:24+0300

2024-12-10T22:32+0300

türkiye

son dakika

marmaray

sefer

iptal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075160584_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_387ebb19501d013836c0747e4260f035.jpg

İstanbul'da Halkalı-Gebze-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Marmaray seferleri durduruldu. Aksamanın geçici bir süreliğine olduğu belirtilirken Marmaray'ın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/kullanicilara-tuhaf-bildirimler-geldi-hgs-hacklendi-mi-1091379820.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marmaray seferleri iptal edildi, marmaray