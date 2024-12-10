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Kullanıcılara tuhaf bildirimler geldi: HGS hacklendi mi?
Kullanıcılara tuhaf bildirimler geldi: HGS hacklendi mi?
Sputnik Türkiye
Posta Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) mobil uygulamasından kullanıcılara pek çok bildirim gidiyor. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
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Kullanıcıların sosyal medyada paylaştıkları ekran görüntüleri 'HGS hacklendi mi?' sorularına sebep olurken, gönderilen 'bildirimlerde' tehdit ve küfür içerikli mesajlar gitmeye devam ediyor.Bildirimlere göre kullanıcılarda, "Eğer bu BTC adresine 25 bin dolar göndermezseniz tüm veriyi paylaşacağım" ve " klew in ağzına ..." şeklinde mesajlar geldiği görülüyor.HGS uygulamasındaki son durumla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.Anadolu Sigorta uygulamasından gönderilen bildirimin aynısıGeçtiğimiz günlerde Anadolu Sigorta adlı sigorta şirketi gece saatlerinde hacklenmişti. Kullanıcıların telefonlarına "Klewin ağzına sı..." yazılı, küfürlü mesaj gönderilmiş, kısa süre sonra da kripto paraya ilişkin bir bildirim daha ulaşmıştı. Sigorta, sosyal medya hesabından 'siber saldırı' duyurusu yaparak kullanıcı bilgilerinin tamamının güvende olduğu da söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/kullanicilara-kufurlu-mesaj-gitti-sigorta-sirketi-siber-saldiri-dedi-musteri-bilgileri-guvende-mi-1091347474.html
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Kullanıcılara tuhaf bildirimler geldi: HGS hacklendi mi?

22:06 10.12.2024 (güncellendi: 22:32 10.12.2024)
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Hızlı geçiş sistemi (HGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
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Posta Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) mobil uygulamasından kullanıcılara pek çok bildirim gidiyor.
Kullanıcıların sosyal medyada paylaştıkları ekran görüntüleri 'HGS hacklendi mi?' sorularına sebep olurken, gönderilen 'bildirimlerde' tehdit ve küfür içerikli mesajlar gitmeye devam ediyor.
Bildirimlere göre kullanıcılarda, "Eğer bu BTC adresine 25 bin dolar göndermezseniz tüm veriyi paylaşacağım" ve " klew in ağzına ..." şeklinde mesajlar geldiği görülüyor.
HGS uygulamasındaki son durumla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Anadolu Sigorta uygulamasından gönderilen bildirimin aynısı

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Sigorta adlı sigorta şirketi gece saatlerinde hacklenmişti. Kullanıcıların telefonlarına "Klewin ağzına sı..." yazılı, küfürlü mesaj gönderilmiş, kısa süre sonra da kripto paraya ilişkin bir bildirim daha ulaşmıştı. Sigorta, sosyal medya hesabından 'siber saldırı' duyurusu yaparak kullanıcı bilgilerinin tamamının güvende olduğu da söylemişti.
hgs
hgs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
hgs
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Kullanıcılara küfürlü mesaj gitti, sigorta şirketi 'siber saldırı' dedi: Müşteri bilgileri güvende mi?
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