https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/kamp-alani-ve-karavan-parklarina-yeni-duzenleme-kroki-zorunlulugu-getirildi-1087431697.html
Kamp alanı ve karavan parklarına yeni düzenleme: Kroki zorunluluğu getirildi
Kamp alanı ve karavan parklarına yeni düzenleme: Kroki zorunluluğu getirildi
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Yeni düzenleme ile mobil evlerden... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T20:26+0300
2024-08-29T20:26+0300
2024-08-29T20:26+0300
türkiye
karavan
çadır
park
park yeri
resmi gazete
plan
yasa
düzenleme
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Kamp alanı ve karavan parklarına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni kararda kroki zorunluluğu getirildi.29 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararına göre; Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'te mobil evlerle ilgili tanımlamanın yapıldığı maddeye, "yerleşim düzenini gösteren krokisi bulunan" ifadesi eklendi.Konaklama 250 metrekare olacakÇadır alanları yaygın konaklama düzenine göre ayarlanacak ve her bir konaklama alanı 250 metrekare olarak ayarlanacak. Konaklanan alanda lokanta, kafeterya gibi yerler toplam içinde yer almayacak.Karavan parkları ise 80 metrekare içinde her bir ünite 2 kişilik tasarlanacak.Karavanlar yasaklanacak mı?Parklar ve yol kenarlarını işgal eden karavanlar halkın tepkisini çekiyor. Çoğu belediye meclisinde ana gündem maddesi olan konu hükümetin de gündeminde. İzmir İnciraltı’nda 259, Karşıkaya’da 174 olmak üzere 433 karavan belediye tarafından tahliye edilmişti. İstanbul'da da Kartal ve Maltepe sahilini mesken tutan karavanlar şikayet konusu olmuştu. Yeni gelen düzenleme ile Zabıta ekiplerinin işlerinin kolaylaşacağı düşünülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/izmirin-karaburun-ilcesinde-orman-yangini-kamp-alaninda-kalan-40-kisi-tahliye-edildi-1086738093.html
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karavan , çadır, park, park yeri, resmi gazete, plan, yasa, düzenleme
karavan , çadır, park, park yeri, resmi gazete, plan, yasa, düzenleme
Kamp alanı ve karavan parklarına yeni düzenleme: Kroki zorunluluğu getirildi
Resmi Gazete'de Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Yeni düzenleme ile mobil evlerden kurulmuş alanlara kroki zorunluğu getirildi. Çadırlar en az 250 metrekare alan içinde yer alacak. Kafeterya alanı bu alanın dışında olacak. Karavan park alanı ise 80 metrekare olacak.
Kamp alanı ve karavan parklarına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni kararda kroki zorunluluğu getirildi.
29 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararına göre; Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'te mobil evlerle ilgili tanımlamanın yapıldığı maddeye, "yerleşim düzenini gösteren krokisi bulunan" ifadesi eklendi.
Konaklama 250 metrekare olacak
Çadır alanları yaygın konaklama düzenine göre ayarlanacak ve her bir konaklama alanı 250 metrekare olarak ayarlanacak. Konaklanan alanda lokanta, kafeterya gibi yerler toplam içinde yer almayacak.
Karavan parkları ise 80 metrekare içinde her bir ünite 2 kişilik tasarlanacak.
Karavanlar yasaklanacak mı?
Parklar ve yol kenarlarını işgal eden karavanlar halkın tepkisini çekiyor. Çoğu belediye meclisinde ana gündem maddesi olan konu hükümetin de gündeminde. İzmir İnciraltı’nda 259, Karşıkaya’da 174 olmak üzere 433 karavan belediye tarafından tahliye edilmişti. İstanbul'da da Kartal ve Maltepe sahilini mesken tutan karavanlar şikayet konusu olmuştu. Yeni gelen düzenleme ile Zabıta ekiplerinin işlerinin kolaylaşacağı düşünülüyor.