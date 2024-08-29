https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/kamp-alani-ve-karavan-parklarina-yeni-duzenleme-kroki-zorunlulugu-getirildi-1087431697.html

Kamp alanı ve karavan parklarına yeni düzenleme: Kroki zorunluluğu getirildi

Kamp alanı ve karavan parklarına yeni düzenleme: Kroki zorunluluğu getirildi

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Yeni düzenleme ile mobil evlerden... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T20:26+0300

2024-08-29T20:26+0300

2024-08-29T20:26+0300

türkiye

karavan

çadır

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yasa

düzenleme

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Kamp alanı ve karavan parklarına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni kararda kroki zorunluluğu getirildi.29 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararına göre; Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'te mobil evlerle ilgili tanımlamanın yapıldığı maddeye, "yerleşim düzenini gösteren krokisi bulunan" ifadesi eklendi.Konaklama 250 metrekare olacakÇadır alanları yaygın konaklama düzenine göre ayarlanacak ve her bir konaklama alanı 250 metrekare olarak ayarlanacak. Konaklanan alanda lokanta, kafeterya gibi yerler toplam içinde yer almayacak.Karavan parkları ise 80 metrekare içinde her bir ünite 2 kişilik tasarlanacak.Karavanlar yasaklanacak mı?Parklar ve yol kenarlarını işgal eden karavanlar halkın tepkisini çekiyor. Çoğu belediye meclisinde ana gündem maddesi olan konu hükümetin de gündeminde. İzmir İnciraltı’nda 259, Karşıkaya’da 174 olmak üzere 433 karavan belediye tarafından tahliye edilmişti. İstanbul'da da Kartal ve Maltepe sahilini mesken tutan karavanlar şikayet konusu olmuştu. Yeni gelen düzenleme ile Zabıta ekiplerinin işlerinin kolaylaşacağı düşünülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/izmirin-karaburun-ilcesinde-orman-yangini-kamp-alaninda-kalan-40-kisi-tahliye-edildi-1086738093.html

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karavan , çadır, park, park yeri, resmi gazete, plan, yasa, düzenleme