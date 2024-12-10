https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/ibrahim-haskologlu-ile-nevzat-aydin-arasinda-sert-tartisma-kufurler-yagdirdi-1091357082.html

İbrahim Haskoloğlu ile Nevzat Aydın arasında sert kavga: Küfürler yağdırdı

İbrahim Haskoloğlu ile Nevzat Aydın arasında sert kavga: Küfürler yağdırdı

Sputnik Türkiye

Sosyal medyadaki haber paylaşımlarıyla bilinen İbrahim Haskoloğlu'yla Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın X platformunda sert bir tartışma yaşandı. Aydın'ın... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T12:54+0300

2024-12-10T12:54+0300

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türkiye

ibrahim haskoloğlu

haber

sosyal medya

tehdit

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Sosyal medya platformu X'te yaptığı haber paylaşımlarıyla tanınan İbrahim Haskoloğlu, dün yaptığı açıklamada haberlerinden dolayı son 2 aydır tehdit aldığını belirterek Türkiye'den taşınma kararı aldığını duyurdu. Haskoloğlu ile Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın arasında sosyal medyada sert bir tartışma başladı ve hatta küfürler de kullanıldı. Haskoloğlu'nun paylaşımını alıntılayan Aydın, "Ülkemde ‘layık’ ve ‘laik’ farkını bilmeyen gazeteci (!) var - masum bir hata değil iki defa yapıyor üstelik. Bir sürü kişiye, kuruma hatta şehre de haksızlık yaptın ‘gazetecilik’ kisvesi altında. Yine de tehdit, burada yaşayamamak; bunlar çok kötü. Yolun açık olsun diyeyim" diye yazdı.Haskoloğlu'ndan Aydın'a: 30 milyon insanın verisini çaldırıp bana para teklif ettinizHaskoloğlu’nun Aydın'ın söz konusu yorumuna yanıtı ise Aydın’ın kendisine para teklif ettiği ama yine de haberini yapmasına engel olamadığı şeklinde oldu. Haskoloğlu paylaşımında, "30 milyon insanın verisini çaldırıp bana para teklif ettiniz yine de vazgeçmedim ve Yemeksepeti’nin pisliğini orataya çıkardım. Sen de gidip dönemin ulaştırma bakanına yalakalık yapıp cezadan kurtulmaya çalıştın. Kelime hatasız bence karaktersiz olmaktan daha iyidir sana da tavsiyem yalakalık yaptığın yetkililerle görüş sana beni anlatsınlar" ifadelerini kullandı.Nevzat Aydın'dan küfürlü yanıtHaskoloğlu’nun sözlerine ise Nevzat Aydın küfürlerle yanıt verdi. Aydın, paylaşımında, "Gayet hafif yazmıştım ama anlayacağın dilden yazayım o zaman. Hiçbir zaman sana para teklif etmedik. Böyle bir konu konuşulmazdı bile bizde. Bu da tıpkı data çaldırma döneminde olduğu gibi aşağılık yalanlarından biri. Bunu ispatlayamazsan '...............' derdim ama olayda annenin seni doğurmaktan daha fazla bir suçu olduğunu zannetmiyorum. Bunu ispatlayamazsan 'en adi ...........' diyeceğim, o da iltifat gibi kalacak. İkincisi, ben değil ulaştırma bakanına hayatımda hiç kimseye yalakalık yapmadım. 22 senelik şirket yönetimimde hiç ulaştırma bakanı görmedim veya telefonda da görüşmedim. Kendin gibi bildiğindendir herkesi. Gitmen konusunda da fikrimi değiştirdim. ........ de ülke cahil, terbiyesiz ve iftiracı bir gazeteci (!) bozuntusundan kurtulsun" ifadelerini kullandı.Haskoloğlu da bu sefer Aydın'ın paylaşımının ekran görüntüsünü paylaşarak "Yemeksepeti'nin kurucusu, 30 milyon vatandaşın verisini çaldırdığını ortaya çıkardığım için bana ve aileme hakaret etti. Bu şahıs dönemin ulaştırma bakanını arayıp konuyu kapattırmaya çalıştı ve bana da 2 milyon TL para teklif ettiler ancak ben haberlere devam ettim ve ceza yediler. Ülkede parayla her istediğini yapabilen bu varoşler nedeniyle ülkeden gidiyorum. Bu şahsı ve yönettiği şirketleri tanıyın. Sürekli veri sızdıran Yemeksepetini de kullanmayın" ifadelerini yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/deniz-akkaya-icin-yakalama-karari-1091356797.html

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ibrahim haskoloğlu, haber, sosyal medya, tehdit