İbrahim Haskoloğlu ile Nevzat Aydın arasında sert kavga: Küfürler yağdırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rusya, Esad ve ailesine sığınma hakkı tanıdı
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Eğitimde kriz derinleşiyor: ‘Gençlerimize hayal kurma hakkı bile tanımıyoruz’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kayıt süresi uzatıldı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış Dosyası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Adres paylaşan esnaf konum vergisi mi ödeyecek?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Netanyahu, 7 Ekim 2023’ten sonra Ortadoğu’da sınırların değişeceğini söylemişti’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
26 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye'de siyasi süreç nasıl işleyecek?
19:34
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Netanyahu: Golan Tepeler sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’nin bölgesel eşitsizlik karnesi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekrem İmamoğlu'ndan Melih Gökçek'e yanıt
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/ibrahim-haskologlu-ile-nevzat-aydin-arasinda-sert-tartisma-kufurler-yagdirdi-1091357082.html
İbrahim Haskoloğlu ile Nevzat Aydın arasında sert kavga: Küfürler yağdırdı
İbrahim Haskoloğlu ile Nevzat Aydın arasında sert kavga: Küfürler yağdırdı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyadaki haber paylaşımlarıyla bilinen İbrahim Haskoloğlu'yla Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın X platformunda sert bir tartışma yaşandı. Aydın'ın... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T12:54+0300
2024-12-10T13:02+0300
türkiye
ibrahim haskoloğlu
haber
sosyal medya
tehdit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/13/1055671027_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c3dd59316cb242ba6a67f3e25d2382c7.jpg
Sosyal medya platformu X'te yaptığı haber paylaşımlarıyla tanınan İbrahim Haskoloğlu, dün yaptığı açıklamada haberlerinden dolayı son 2 aydır tehdit aldığını belirterek Türkiye'den taşınma kararı aldığını duyurdu. Haskoloğlu ile Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın arasında sosyal medyada sert bir tartışma başladı ve hatta küfürler de kullanıldı. Haskoloğlu'nun paylaşımını alıntılayan Aydın, "Ülkemde ‘layık’ ve ‘laik’ farkını bilmeyen gazeteci (!) var - masum bir hata değil iki defa yapıyor üstelik. Bir sürü kişiye, kuruma hatta şehre de haksızlık yaptın ‘gazetecilik’ kisvesi altında. Yine de tehdit, burada yaşayamamak; bunlar çok kötü. Yolun açık olsun diyeyim" diye yazdı.Haskoloğlu'ndan Aydın'a: 30 milyon insanın verisini çaldırıp bana para teklif ettinizHaskoloğlu’nun Aydın'ın söz konusu yorumuna yanıtı ise Aydın’ın kendisine para teklif ettiği ama yine de haberini yapmasına engel olamadığı şeklinde oldu. Haskoloğlu paylaşımında, "30 milyon insanın verisini çaldırıp bana para teklif ettiniz yine de vazgeçmedim ve Yemeksepeti’nin pisliğini orataya çıkardım. Sen de gidip dönemin ulaştırma bakanına yalakalık yapıp cezadan kurtulmaya çalıştın. Kelime hatasız bence karaktersiz olmaktan daha iyidir sana da tavsiyem yalakalık yaptığın yetkililerle görüş sana beni anlatsınlar" ifadelerini kullandı.Nevzat Aydın'dan küfürlü yanıtHaskoloğlu’nun sözlerine ise Nevzat Aydın küfürlerle yanıt verdi. Aydın, paylaşımında, "Gayet hafif yazmıştım ama anlayacağın dilden yazayım o zaman. Hiçbir zaman sana para teklif etmedik. Böyle bir konu konuşulmazdı bile bizde. Bu da tıpkı data çaldırma döneminde olduğu gibi aşağılık yalanlarından biri. Bunu ispatlayamazsan '...............' derdim ama olayda annenin seni doğurmaktan daha fazla bir suçu olduğunu zannetmiyorum. Bunu ispatlayamazsan 'en adi ...........' diyeceğim, o da iltifat gibi kalacak. İkincisi, ben değil ulaştırma bakanına hayatımda hiç kimseye yalakalık yapmadım. 22 senelik şirket yönetimimde hiç ulaştırma bakanı görmedim veya telefonda da görüşmedim. Kendin gibi bildiğindendir herkesi. Gitmen konusunda da fikrimi değiştirdim. ........ de ülke cahil, terbiyesiz ve iftiracı bir gazeteci (!) bozuntusundan kurtulsun" ifadelerini kullandı.Haskoloğlu da bu sefer Aydın'ın paylaşımının ekran görüntüsünü paylaşarak "Yemeksepeti'nin kurucusu, 30 milyon vatandaşın verisini çaldırdığını ortaya çıkardığım için bana ve aileme hakaret etti. Bu şahıs dönemin ulaştırma bakanını arayıp konuyu kapattırmaya çalıştı ve bana da 2 milyon TL para teklif ettiler ancak ben haberlere devam ettim ve ceza yediler. Ülkede parayla her istediğini yapabilen bu varoşler nedeniyle ülkeden gidiyorum. Bu şahsı ve yönettiği şirketleri tanıyın. Sürekli veri sızdıran Yemeksepetini de kullanmayın" ifadelerini yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/deniz-akkaya-icin-yakalama-karari-1091356797.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/13/1055671027_166:0:1066:675_1920x0_80_0_0_da475f4330d49a1b21d2e8d68c4004a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ibrahim haskoloğlu, haber, sosyal medya, tehdit
ibrahim haskoloğlu, haber, sosyal medya, tehdit

İbrahim Haskoloğlu ile Nevzat Aydın arasında sert kavga: Küfürler yağdırdı

12:54 10.12.2024 (güncellendi: 13:02 10.12.2024)
© Twitter İbrahim Haskoloğlu
İbrahim Haskoloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© Twitter
Abone ol
Sosyal medyadaki haber paylaşımlarıyla bilinen İbrahim Haskoloğlu'yla Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın X platformunda sert bir tartışma yaşandı. Aydın'ın kullandığı küfürlü ifadeler dikkati çekti. Haskoloğlu, dün aldığı tehditler sebebiyle Türkiye'den ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.
Sosyal medya platformu X'te yaptığı haber paylaşımlarıyla tanınan İbrahim Haskoloğlu, dün yaptığı açıklamada haberlerinden dolayı son 2 aydır tehdit aldığını belirterek Türkiye'den taşınma kararı aldığını duyurdu. Haskoloğlu ile Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın arasında sosyal medyada sert bir tartışma başladı ve hatta küfürler de kullanıldı.
Haskoloğlu'nun paylaşımını alıntılayan Aydın, "Ülkemde ‘layık’ ve ‘laik’ farkını bilmeyen gazeteci (!) var - masum bir hata değil iki defa yapıyor üstelik. Bir sürü kişiye, kuruma hatta şehre de haksızlık yaptın ‘gazetecilik’ kisvesi altında. Yine de tehdit, burada yaşayamamak; bunlar çok kötü. Yolun açık olsun diyeyim" diye yazdı.

Haskoloğlu'ndan Aydın'a: 30 milyon insanın verisini çaldırıp bana para teklif ettiniz

Haskoloğlu’nun Aydın'ın söz konusu yorumuna yanıtı ise Aydın’ın kendisine para teklif ettiği ama yine de haberini yapmasına engel olamadığı şeklinde oldu. Haskoloğlu paylaşımında, "30 milyon insanın verisini çaldırıp bana para teklif ettiniz yine de vazgeçmedim ve Yemeksepeti’nin pisliğini orataya çıkardım. Sen de gidip dönemin ulaştırma bakanına yalakalık yapıp cezadan kurtulmaya çalıştın. Kelime hatasız bence karaktersiz olmaktan daha iyidir sana da tavsiyem yalakalık yaptığın yetkililerle görüş sana beni anlatsınlar" ifadelerini kullandı.

Nevzat Aydın'dan küfürlü yanıt

Haskoloğlu’nun sözlerine ise Nevzat Aydın küfürlerle yanıt verdi. Aydın, paylaşımında, "Gayet hafif yazmıştım ama anlayacağın dilden yazayım o zaman. Hiçbir zaman sana para teklif etmedik. Böyle bir konu konuşulmazdı bile bizde. Bu da tıpkı data çaldırma döneminde olduğu gibi aşağılık yalanlarından biri. Bunu ispatlayamazsan '...............' derdim ama olayda annenin seni doğurmaktan daha fazla bir suçu olduğunu zannetmiyorum. Bunu ispatlayamazsan 'en adi ...........' diyeceğim, o da iltifat gibi kalacak. İkincisi, ben değil ulaştırma bakanına hayatımda hiç kimseye yalakalık yapmadım. 22 senelik şirket yönetimimde hiç ulaştırma bakanı görmedim veya telefonda da görüşmedim. Kendin gibi bildiğindendir herkesi. Gitmen konusunda da fikrimi değiştirdim. ........ de ülke cahil, terbiyesiz ve iftiracı bir gazeteci (!) bozuntusundan kurtulsun" ifadelerini kullandı.
Haskoloğlu da bu sefer Aydın'ın paylaşımının ekran görüntüsünü paylaşarak "Yemeksepeti'nin kurucusu, 30 milyon vatandaşın verisini çaldırdığını ortaya çıkardığım için bana ve aileme hakaret etti. Bu şahıs dönemin ulaştırma bakanını arayıp konuyu kapattırmaya çalıştı ve bana da 2 milyon TL para teklif ettiler ancak ben haberlere devam ettim ve ceza yediler. Ülkede parayla her istediğini yapabilen bu varoşler nedeniyle ülkeden gidiyorum. Bu şahsı ve yönettiği şirketleri tanıyın. Sürekli veri sızdıran Yemeksepetini de kullanmayın" ifadelerini yer verdi.
Deniz Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
TÜRKİYE
Deniz Akkaya için yakalama kararı
12:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала