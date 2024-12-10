https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/hakemlikte-yeni-duzene-geciliyor-ibrahim-haciosmanoglu-projenin-iki-ayagini-duyurdu-1091359507.html
Hakemlikte yeni düzene geçiliyor: İbrahim Hacıosmanoğlu projenin iki ayağını duyurdu
Hakemlikte yeni düzene geçiliyor: İbrahim Hacıosmanoğlu projenin iki ayağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlik sistemine ilişkin yepyeni bir düzenine geleceğini duyurdu ve "Bu projemizin iki ayağı... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T13:37+0300
2024-12-10T13:37+0300
2024-12-10T13:37+0300
spor
ibrahim hacıosmanoğlu
türkiye futbol federasyonu (tff)
hakem
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni hakemlik sistemine geçileceğini açıkladı ve birçok farklı ülkenin modelinin yerinde incelendiğini belirtti.Yeni hakemlik sistemiHacıosmanoğlu, yeni hakemlik sisteminin 2 ayağını şu şekilde açıkladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/acun-ilicali-servetine-dair-konustu-suursuz-para-harcamam-1091032062.html
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ibrahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), hakem
ibrahim hacıosmanoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff), hakem
Hakemlikte yeni düzene geçiliyor: İbrahim Hacıosmanoğlu projenin iki ayağını duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlik sistemine ilişkin yepyeni bir düzenine geleceğini duyurdu ve "Bu projemizin iki ayağı var. Önümüzdeki günlerde atacağımız adımlar ve yapacağımız bildirimlerle daha detaylı açıklayacağız. Yepyeni bir düzen tesis ediyoruz." dedi.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni hakemlik sistemine geçileceğini açıkladı ve birçok
farklı ülkenin modelinin yerinde incelendiğini belirtti.
Hacıosmanoğlu, yeni hakemlik sisteminin 2 ayağını şu şekilde açıkladı:
"Son projemizi ise saha içindeki rekabeti tesis etmek için hazırlıyoruz. O da hakemlik sisteminin yeniden yapılanması. Bu projemizin iki ayağı var. İlk ayağında performans değerlendirmeler, hakem atamaları. Önümüzdeki günlerde atacağımız adımlar ve yapacağımız bildirimlerle daha detaylı açıklayacağız. Yepyeni bir düzen tesis ediyoruz. İkinci ayağında ise kurumsal bir yapılanma mevcut. İngiltere ve Almanya modellerini yerinde inceleme, Portekiz ve İspanya modellerini raporlar üzerinden incelenmesiyle Kulüpler Birliği'ne anlatıldı. Kendilerinden gelecek bilgilere göre hemen karar alıp değişikliğe başlayacak durumdayız."