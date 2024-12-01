Acun Ilıcalı servetine dair konuştu: 'Şuursuz para harcamam'

"Benim şu anda ürettiğim ekonomik büyüklük, benim harcamalarımla sarsılacak bir büyüklük değil. Şuursuz diyebileceğimiz harcamalarım da yok. Ama hayatımdaki en ciddi masraf uçak ve tekne. Bakmakla mükellef olduğum en az 10 kişi de var. Onun dışında sadece bana bakan bizim şirkette yaklaşık 20 kişi var. O 20 kişinin sorumluluğu var. Ben kendim harcayarak bizim şirketi deviremem. Tabii ki şuursuz paralar harcamıyorum. Ben kullanmadığım evi ve arabayı almam. Gösteriş için de bir şey almam. Ben hızlı tekne seviyorum. Sevdiğim için onu alıyorum, hava atmak için almıyorum."