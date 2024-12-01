https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/acun-ilicali-servetine-dair-konustu-suursuz-para-harcamam-1091032062.html
Acun Ilıcalı servetine dair konuştu: 'Şuursuz para harcamam'
Acun Ilıcalı servetine dair konuştu: 'Şuursuz para harcamam'
Sputnik Türkiye
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, konuk olduğu programda yaptığı harcamalara dair açıklamada bulundu. Ilıcalı "Ben kendim harcayarak bizim şirketi deviremem... 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T15:18+0300
2024-12-01T15:18+0300
2024-12-01T15:18+0300
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Hülya Avşar'ın Youtube programına konuk olan Acun Ilıcalı servetine dair açıklamalarda bulundu. Avşar, Acun Ilıcalı’ya “Çok zenginsin değil mi? diye sordu. Ilıcalı “Fena değilim. İşler iyi" yanıtını verdi.Acun Ilıcalı: Cüzdan taşımamAvşar, Ilıcalı'ya "Harcama limitin var mı?" diye sordu.Yanında para ve cüzdan taşımadığını belirten Ilıcalı "Harcama limitim yok. Kendi şahsi dünyamda bir şeyi harcamakla ilgili ne limitim olabilir? Ama bu iyi bir şey diye de anlatmıyorum. Her şeyi alabiliyor olmanın getirdiği bazı dezavantajlar da oluyor" yanıtını verdi.'Ekonomim harcamayla sarsılmaz'Acun Ilıcalı açıklamalarına şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/57-yasindaki-unlu-sarkici-teoman-instagramda-guzel-kizlari-vazo-seyreder-gibi-seyrediyorum-1090730110.html
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acun ılıcalı, acun ılıcalı servet, acun ılıcalı hülya avşar
acun ılıcalı, acun ılıcalı servet, acun ılıcalı hülya avşar
Acun Ilıcalı servetine dair konuştu: 'Şuursuz para harcamam'
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, konuk olduğu programda yaptığı harcamalara dair açıklamada bulundu. Ilıcalı "Ben kendim harcayarak bizim şirketi deviremem. Tabii ki şuursuz paralar harcamıyorum" dedi.
Hülya Avşar'ın Youtube programına konuk olan Acun Ilıcalı servetine dair açıklamalarda bulundu. Avşar, Acun Ilıcalı’ya “Çok zenginsin değil mi? diye sordu. Ilıcalı “Fena değilim. İşler iyi" yanıtını verdi.
Acun Ilıcalı: Cüzdan taşımam
Avşar, Ilıcalı'ya "Harcama limitin var mı?" diye sordu.
Yanında para ve cüzdan taşımadığını belirten Ilıcalı "Harcama limitim yok. Kendi şahsi dünyamda bir şeyi harcamakla ilgili ne limitim olabilir? Ama bu iyi bir şey diye de anlatmıyorum. Her şeyi alabiliyor olmanın getirdiği bazı dezavantajlar da oluyor" yanıtını verdi.
'Ekonomim harcamayla sarsılmaz'
Acun Ilıcalı açıklamalarına şöyle devam etti:
"Benim şu anda ürettiğim ekonomik büyüklük, benim harcamalarımla sarsılacak bir büyüklük değil. Şuursuz diyebileceğimiz harcamalarım da yok. Ama hayatımdaki en ciddi masraf uçak ve tekne. Bakmakla mükellef olduğum en az 10 kişi de var. Onun dışında sadece bana bakan bizim şirkette yaklaşık 20 kişi var. O 20 kişinin sorumluluğu var. Ben kendim harcayarak bizim şirketi deviremem. Tabii ki şuursuz paralar harcamıyorum. Ben kullanmadığım evi ve arabayı almam. Gösteriş için de bir şey almam. Ben hızlı tekne seviyorum. Sevdiğim için onu alıyorum, hava atmak için almıyorum."