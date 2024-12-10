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Bilim insanlarından çarpıcı açıklama, 'tüm bildiklerinizi unutun': Günlük doz söylendi, uzun ömrün sırrı kahve mi?
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama, 'tüm bildiklerinizi unutun': Günlük doz söylendi, uzun ömrün sırrı kahve mi?
Sputnik Türkiye
Portekiz’deki Coimbra Üniversitesi’nin yaptığı araştırma, düzenli kahve tüketiminin sağlıklı yaşlanmayı destekleyebileceğini ortaya koydu. Günde üç fincan... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T09:25+0300
2024-12-10T09:27+0300
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filtre kahve
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Portekiz’in Coimbra Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı bir araştırma, kahvenin sağlık üzerindeki etkilerini masaya yatırdı. Avrupa, Amerika, Avustralya ve Asya’dan yüz binlerce gönüllünün dahil olduğu 85 farklı çalışma incelendi. Bulgular, düzenli kahve tüketiminin yalnızca yaşam süresini uzatmakla kalmayıp, aynı zamanda ciddi hastalıklardan uzak geçirilen sağlıklı yaşam süresini de artırabileceğini gösteriyor.Günde üç fincan kahve, 1.84 yıl ekliyorAraştırmaya göre, günde yaklaşık üç fincan kahve tüketen bireylerin yaşam süresi, ortalama olarak 1,84 yıl uzayabiliyor. Düzenli kahve içmek, kas, kardiyovasküler, zihin ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarının korunmasıyla ilişkilendirilirken, felç, diyabet, bunama ve bazı kanser türleri gibi sık görülen hastalıkların riskini de azaltabilir.Coimbra Üniversitesi’nden nörobilimci Rodrigo Cunha, “Geleneksel öneriler, kahvenin sağlıklı yaşlanmadaki potansiyel rolünü göz ardı etti. İncelememiz, düzenli ve ölçülü kahve tüketiminin biyolojik mekanizmalara olumlu etkilerini ortaya koyuyor” dedi.Kahvenin etkileri bireyden bireye değişiyorAraştırmada ele alınan geniş veri seti, kahve tüketiminin etkilerinin bireylerin genetik yapısı, yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıklarına göre farklılık gösterebileceğini de ortaya koyuyor. Araştırmacılar, iltihaplanma, metabolizma hızı, sigara ve alkol tüketimi gibi faktörlerin kahvenin faydalarını etkileyebileceğini belirtti.Kahveye Destek: Yaşlılarda Sık Görülen Hastalıklarla BağlantıBilimsel dergi Ageing Research Reviews’da yayımlanan araştırmaya göre, düzenli kahve tüketimi yaşlıları etkileyen birçok ciddi hastalığın görülme sıklığıyla ters orantılı. Bu hastalıklar arasında:Araştırma kim tarafından desteklendi?Araştırmanın Kahve Bilimsel Bilgi Enstitüsü tarafından finanse edildiği belirtildi. Uzmanlar, kahve tüketimi ile uzun yaşam arasındaki ilişkiyi daha kesin bir şekilde doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.Kahve tüketirken nelere dikkat etmeliyiz?Araştırmada, kahvenin tek başına uzun yaşamın garantisi olmadığı vurgulandı. Uzmanlar, ölçülü tüketimin önemine dikkat çekiyor ve şu noktaları hatırlatıyor:
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kahve tüketimi sağlık, kahve ömrü uzatıyor mu, düzenli kahve içmek faydaları, coimbra üniversitesi kahve araştırması, sağlıklı yaşlanma için kahve, kahve ve biyolojik mekanizmalar, kahve tüketimi yaşlılık, kahve içmenin faydaları, kahve bilimsel bilgi enstitüsü, kahve uzun yaşam ilişkisi
kahve tüketimi sağlık, kahve ömrü uzatıyor mu, düzenli kahve içmek faydaları, coimbra üniversitesi kahve araştırması, sağlıklı yaşlanma için kahve, kahve ve biyolojik mekanizmalar, kahve tüketimi yaşlılık, kahve içmenin faydaları, kahve bilimsel bilgi enstitüsü, kahve uzun yaşam ilişkisi

Bilim insanlarından çarpıcı açıklama, 'tüm bildiklerinizi unutun': Günlük doz söylendi, uzun ömrün sırrı kahve mi?

09:25 10.12.2024 (güncellendi: 09:27 10.12.2024)
© AASafranbolu'da kahve kolonyası üretildi
Safranbolu'da kahve kolonyası üretildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AA
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Portekiz’deki Coimbra Üniversitesi’nin yaptığı araştırma, düzenli kahve tüketiminin sağlıklı yaşlanmayı destekleyebileceğini ortaya koydu. Günde üç fincan kahve içmek, ortalama bir insanın yaşam süresine yaklaşık 1.84 yıl ekleyebilir. Ancak kahve ve sağlık arasındaki ilişki, bireysel farklılıklara göre değişebiliyor.
Portekiz’in Coimbra Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı bir araştırma, kahvenin sağlık üzerindeki etkilerini masaya yatırdı. Avrupa, Amerika, Avustralya ve Asya’dan yüz binlerce gönüllünün dahil olduğu 85 farklı çalışma incelendi. Bulgular, düzenli kahve tüketiminin yalnızca yaşam süresini uzatmakla kalmayıp, aynı zamanda ciddi hastalıklardan uzak geçirilen sağlıklı yaşam süresini de artırabileceğini gösteriyor.

Günde üç fincan kahve, 1.84 yıl ekliyor

Araştırmaya göre, günde yaklaşık üç fincan kahve tüketen bireylerin yaşam süresi, ortalama olarak 1,84 yıl uzayabiliyor. Düzenli kahve içmek, kas, kardiyovasküler, zihin ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarının korunmasıyla ilişkilendirilirken, felç, diyabet, bunama ve bazı kanser türleri gibi sık görülen hastalıkların riskini de azaltabilir.
Coimbra Üniversitesi’nden nörobilimci Rodrigo Cunha, “Geleneksel öneriler, kahvenin sağlıklı yaşlanmadaki potansiyel rolünü göz ardı etti. İncelememiz, düzenli ve ölçülü kahve tüketiminin biyolojik mekanizmalara olumlu etkilerini ortaya koyuyor” dedi.

Kahvenin etkileri bireyden bireye değişiyor

Araştırmada ele alınan geniş veri seti, kahve tüketiminin etkilerinin bireylerin genetik yapısı, yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıklarına göre farklılık gösterebileceğini de ortaya koyuyor. Araştırmacılar, iltihaplanma, metabolizma hızı, sigara ve alkol tüketimi gibi faktörlerin kahvenin faydalarını etkileyebileceğini belirtti.

Kahveye Destek: Yaşlılarda Sık Görülen Hastalıklarla Bağlantı

Bilimsel dergi Ageing Research Reviews’da yayımlanan araştırmaya göre, düzenli kahve tüketimi yaşlıları etkileyen birçok ciddi hastalığın görülme sıklığıyla ters orantılı. Bu hastalıklar arasında:
Kardiyovasküler Hastalıklar
Solunum Yolu Rahatsızlıkları
Felç
Bazı Kanser Türleri
Diyabet
Bunama ve Majör Depresyon

Araştırma kim tarafından desteklendi?

Araştırmanın Kahve Bilimsel Bilgi Enstitüsü tarafından finanse edildiği belirtildi. Uzmanlar, kahve tüketimi ile uzun yaşam arasındaki ilişkiyi daha kesin bir şekilde doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kahve tüketirken nelere dikkat etmeliyiz?

Araştırmada, kahvenin tek başına uzun yaşamın garantisi olmadığı vurgulandı. Uzmanlar, ölçülü tüketimin önemine dikkat çekiyor ve şu noktaları hatırlatıyor:
Günlük kahve miktarını sınırlayın (3 fincan öneriliyor).
Sağlıklı bir diyet ve egzersizle kahve tüketimini dengeleyin.
Uyku düzenini olumsuz etkileyebileceği için akşam saatlerinde kafein tüketiminden kaçının.
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