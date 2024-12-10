https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/bilim-insanlarindan-carpici-aciklama-tum-bildiklerinizi-unutun-gunluk-doz-soylendi-uzun-omrun-sirri-1091347250.html

Bilim insanlarından çarpıcı açıklama, 'tüm bildiklerinizi unutun': Günlük doz söylendi, uzun ömrün sırrı kahve mi?

Bilim insanlarından çarpıcı açıklama, 'tüm bildiklerinizi unutun': Günlük doz söylendi, uzun ömrün sırrı kahve mi?

Sputnik Türkiye

Portekiz’deki Coimbra Üniversitesi’nin yaptığı araştırma, düzenli kahve tüketiminin sağlıklı yaşlanmayı destekleyebileceğini ortaya koydu. Günde üç fincan... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T09:25+0300

2024-12-10T09:25+0300

2024-12-10T09:27+0300

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Portekiz’in Coimbra Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı bir araştırma, kahvenin sağlık üzerindeki etkilerini masaya yatırdı. Avrupa, Amerika, Avustralya ve Asya’dan yüz binlerce gönüllünün dahil olduğu 85 farklı çalışma incelendi. Bulgular, düzenli kahve tüketiminin yalnızca yaşam süresini uzatmakla kalmayıp, aynı zamanda ciddi hastalıklardan uzak geçirilen sağlıklı yaşam süresini de artırabileceğini gösteriyor.Günde üç fincan kahve, 1.84 yıl ekliyorAraştırmaya göre, günde yaklaşık üç fincan kahve tüketen bireylerin yaşam süresi, ortalama olarak 1,84 yıl uzayabiliyor. Düzenli kahve içmek, kas, kardiyovasküler, zihin ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarının korunmasıyla ilişkilendirilirken, felç, diyabet, bunama ve bazı kanser türleri gibi sık görülen hastalıkların riskini de azaltabilir.Coimbra Üniversitesi’nden nörobilimci Rodrigo Cunha, “Geleneksel öneriler, kahvenin sağlıklı yaşlanmadaki potansiyel rolünü göz ardı etti. İncelememiz, düzenli ve ölçülü kahve tüketiminin biyolojik mekanizmalara olumlu etkilerini ortaya koyuyor” dedi.Kahvenin etkileri bireyden bireye değişiyorAraştırmada ele alınan geniş veri seti, kahve tüketiminin etkilerinin bireylerin genetik yapısı, yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıklarına göre farklılık gösterebileceğini de ortaya koyuyor. Araştırmacılar, iltihaplanma, metabolizma hızı, sigara ve alkol tüketimi gibi faktörlerin kahvenin faydalarını etkileyebileceğini belirtti.Kahveye Destek: Yaşlılarda Sık Görülen Hastalıklarla BağlantıBilimsel dergi Ageing Research Reviews’da yayımlanan araştırmaya göre, düzenli kahve tüketimi yaşlıları etkileyen birçok ciddi hastalığın görülme sıklığıyla ters orantılı. Bu hastalıklar arasında:Araştırma kim tarafından desteklendi?Araştırmanın Kahve Bilimsel Bilgi Enstitüsü tarafından finanse edildiği belirtildi. Uzmanlar, kahve tüketimi ile uzun yaşam arasındaki ilişkiyi daha kesin bir şekilde doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.Kahve tüketirken nelere dikkat etmeliyiz?Araştırmada, kahvenin tek başına uzun yaşamın garantisi olmadığı vurgulandı. Uzmanlar, ölçülü tüketimin önemine dikkat çekiyor ve şu noktaları hatırlatıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/sabahlari-yorgun-uyananlar-dikkat-tehlike-canlariniz-caliyor-olabilir-belirtilere-gore-5-gizli-1091344603.html

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