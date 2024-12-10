https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/sabahlari-yorgun-uyananlar-dikkat-tehlike-canlariniz-caliyor-olabilir-belirtilere-gore-5-gizli-1091344603.html

Sabahları yorgun uyananlar dikkat, tehlike çanlarınız çalıyor olabilir: Belirtilere göre 5 gizli düşmana veda edin

Sabahları yorgun uyananlar dikkat, tehlike çanlarınız çalıyor olabilir: Belirtilere göre 5 gizli düşmana veda edin

Sputnik Türkiye

Sabahları yorgun ve halsiz uyanmak birçok kişinin ortak problemi. Peki, bu durumun arkasında neler yatıyor? Uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları, stres ve... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T07:56+0300

2024-12-10T07:56+0300

2024-12-10T07:56+0300

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Her sabah yorgun uyanıyorsanız, bu durumu ciddiye almalısınız. Sabah yorgunluğu bazen yaşam alışkanlıklarınızdan kaynaklanırken, kimi zaman ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Uyku bozuklukları, beslenme hataları ve kronik hastalıklar bu duruma neden olan başlıca faktörlerdir.Hangi hastalıklar sabah yorgunluğuna yol açabilir?Sabahları yorgun uyanmak bir hastalık değil, ancak bazı hastalıkların belirtisi olabilir. İşte sabah yorgunluğunun olası sağlık nedenleri:Yaşam tarzınız sabah yorgunluğunu tetikliyor olabilirBazı günlük alışkanlıklar da sabahları yorgun uyanmanıza neden olabilir:Sabahları daha zinde uyanmak i̇çin önerilerYorgun uyanmamak için hayatınıza küçük ama etkili değişiklikler ekleyebilirsiniz:Vitamin eksiklikleri ve sabah yorgunluğuB12, D vitamini ve demir eksiklikleri, sabahları halsizlik ve enerji düşüklüğüne neden olabilir. Beslenmenizde bu vitamin ve minerallere dikkat etmeniz, gerekirse doktorunuzdan takviye almanız önemlidir.Doktora ne zaman başvurmalısınız?Sabah yorgunluğu iki haftadan uzun süre devam ediyorsa ve konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, kas ağrıları gibi ek belirtiler yaşıyorsanız mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurun. Altta yatan bir sağlık sorununuz olabilir.Sabahları yorgunlukla vedalaşınYorgunluğunuzu azaltmak için kendinize şu soruları sorun:

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