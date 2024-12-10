https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/bana-tunctan-yeni-aciklama-geldi-dem-partinin-imrali-basvurusu-ne-asamada--1091352483.html
Bana Tunç'tan yeni açıklama geldi: DEM Parti'nin İmralı başvurusu ne aşamada?
Bana Tunç'tan yeni açıklama geldi: DEM Parti'nin İmralı başvurusu ne aşamada?
Sputnik Türkiye
DEM Parti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin Adalet Bakanı Tunç, değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyledi. Tunç, "Uygun bir gün... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T11:08+0300
2024-12-10T11:08+0300
2024-12-10T11:08+0300
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bakan tunç son dakika, yılmaz tunç imralı açıklama, adalet bakanı imralı görüşme açıklaması, dem parti imralı görüşme ne zaman
bakan tunç son dakika, yılmaz tunç imralı açıklama, adalet bakanı imralı görüşme açıklaması, dem parti imralı görüşme ne zaman
Bana Tunç'tan yeni açıklama geldi: DEM Parti'nin İmralı başvurusu ne aşamada?
Ayrıntılar geliyor
DEM Parti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin Adalet Bakanı Tunç, değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyledi. Tunç, "Uygun bir gün için çalışmamız olacak" dedi.