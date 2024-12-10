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Bana Tunç'tan yeni açıklama geldi: DEM Parti'nin İmralı başvurusu ne aşamada?
Bana Tunç'tan yeni açıklama geldi: DEM Parti'nin İmralı başvurusu ne aşamada?
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DEM Parti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin Adalet Bakanı Tunç, değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyledi. Tunç, "Uygun bir gün... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
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bakan tunç son dakika, yılmaz tunç imralı açıklama, adalet bakanı imralı görüşme açıklaması, dem parti imralı görüşme ne zaman
bakan tunç son dakika, yılmaz tunç imralı açıklama, adalet bakanı imralı görüşme açıklaması, dem parti imralı görüşme ne zaman

Bana Tunç'tan yeni açıklama geldi: DEM Parti'nin İmralı başvurusu ne aşamada?

11:08 10.12.2024
© AA / Cem Genco Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AA / Cem Genco
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Ayrıntılar geliyor
DEM Parti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin Adalet Bakanı Tunç, değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyledi. Tunç, "Uygun bir gün için çalışmamız olacak" dedi.
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