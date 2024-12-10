Bana Tunç'tan yeni açıklama geldi: DEM Parti'nin İmralı başvurusu ne aşamada?

© AA / Cem Genco Adalet Bakanı Yılmaz Tunç © AA / Cem Genco

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DEM Parti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin Adalet Bakanı Tunç, değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyledi. Tunç, "Uygun bir gün için çalışmamız olacak" dedi.