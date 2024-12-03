https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bakan-tunctan-yeni-imrali-aciklamasi-1091117979.html
Bakan Tunç'tan yeni İmralı açıklaması
Bakan Tunç'tan yeni İmralı açıklaması
Sputnik Türkiye
DEM Parti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin Adalet Bakanı Tunç, değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyledi. 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T16:29+0300
2024-12-03T16:29+0300
2024-12-03T16:29+0300
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine yönelik açıklama yaptı. Dilekçenin geçen hafta bakanlığa ulaştığını söyleyen Bakan Tunç, "Değerlendirme sürecimiz devam ediyor. Makul bir süre içinde yanıt verilecektir" dedi. DEM Parti başvuruda bulunmuştuMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çağrı yaptı ve "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığını gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti milletvekilleri, aralarında siyasetçiler, sendikacılar ve gazetecilerin de bulunduğu uluslararası bir heyetle birlikte, İmralı Adası'ndaki "tecridin" sona erdirilmesi ve teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı'na resmî başvuru yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/adalet-bakanligi-dem-partinin-imrali-gorusmesine-izin-verdi-1090899403.html
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abdullah öcalan, haberler, mhp, tbmm, adalet bakanlığı
abdullah öcalan, haberler, mhp, tbmm, adalet bakanlığı
Bakan Tunç'tan yeni İmralı açıklaması
DEM Parti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin Adalet Bakanı Tunç, değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine yönelik açıklama yaptı. Dilekçenin geçen hafta bakanlığa ulaştığını söyleyen Bakan Tunç, "Değerlendirme sürecimiz devam ediyor. Makul bir süre içinde yanıt verilecektir" dedi.
DEM Parti başvuruda bulunmuştu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çağrı yaptı ve "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığını gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullanmıştı.
Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti milletvekilleri, aralarında siyasetçiler, sendikacılar ve gazetecilerin de bulunduğu uluslararası bir heyetle birlikte, İmralı Adası'ndaki "tecridin" sona erdirilmesi ve teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı'na resmî başvuru yaptı.