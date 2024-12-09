https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/miss-global-yarismasinda-turkiyeyi-ilayda-anik-temsil-edecek-1091331479.html
Miss Global yarışmasında Türkiye'yi İlayda Anık temsil edecek
Miss Global yarışmasında Türkiye'yi İlayda Anık temsil edecek
Sputnik Türkiye
Tayland'da düzenlenecek 2024 Miss Global yarışmasında Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında ikinci olan 27 yaşındaki İlayda Anık'ın temsil edeceği açıklandı... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T17:29+0300
2024-12-09T17:29+0300
2024-12-09T17:29+0300
türkiye
miss turkey
miss world
miss universe
miss international
güzellik yarışması
doğal güzellik
güzellik
manken
yarışma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091330780_0:48:547:356_1920x0_80_0_0_cb04a68c2041d3efa8d98f05dc3bf072.jpg
Miss Global 2024 yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek isim İlayda Anık olarak belirlendi.2024 Miss Global yarışması 24 Şubat 2025 tarihinde Tayland'da düzenlenecek. Türkiye adına Kaliforniya Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun olan 27 yaşındaki İlayda Anık'ın yarışmaya katılacağı açıklandı. Sosyal medyada gündem olan İlayda Anık ''Ülkemi temsil etmek gurur verici bir şey'' açıklamasında bulundu.İlayda Anık kimdir?1997 yılında dünyaya gelen İlayda Anık, Kaliforniya Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun oldu. Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil ederek ikinci olan İlayda Anık 24 Şubat 2025 yılında Miss Global yarışmasına katılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/2024-miss-earth-guzeli-jessica-lane-oldu-1090770198.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091330780_0:8:547:418_1920x0_80_0_0_c9cfceb94732e557255423042d519ec8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
miss turkey, miss world, miss universe, miss international, güzellik yarışması, doğal güzellik, güzellik, manken, yarışma, yarışma programı, kainat güzeli yarışması, kainat güzellik yarışması
miss turkey, miss world, miss universe, miss international, güzellik yarışması, doğal güzellik, güzellik, manken, yarışma, yarışma programı, kainat güzeli yarışması, kainat güzellik yarışması
Miss Global yarışmasında Türkiye'yi İlayda Anık temsil edecek
Tayland'da düzenlenecek 2024 Miss Global yarışmasında Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında ikinci olan 27 yaşındaki İlayda Anık'ın temsil edeceği açıklandı. Kaliforniya Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun olan güzel isim sosyal medyada gündem oldu.
Miss Global 2024 yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek isim İlayda Anık olarak belirlendi.
2024 Miss Global yarışması 24 Şubat 2025 tarihinde Tayland'da düzenlenecek. Türkiye adına Kaliforniya Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun olan 27 yaşındaki İlayda Anık'ın yarışmaya katılacağı açıklandı. Sosyal medyada gündem olan İlayda Anık ''Ülkemi temsil etmek gurur verici bir şey'' açıklamasında bulundu.
1997 yılında dünyaya gelen İlayda Anık, Kaliforniya Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun oldu. Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil ederek ikinci olan İlayda Anık 24 Şubat 2025 yılında Miss Global yarışmasına katılacak.