https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/miss-global-yarismasinda-turkiyeyi-ilayda-anik-temsil-edecek-1091331479.html

Miss Global yarışmasında Türkiye'yi İlayda Anık temsil edecek

Miss Global yarışmasında Türkiye'yi İlayda Anık temsil edecek

Sputnik Türkiye

Tayland'da düzenlenecek 2024 Miss Global yarışmasında Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında ikinci olan 27 yaşındaki İlayda Anık'ın temsil edeceği açıklandı... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T17:29+0300

2024-12-09T17:29+0300

2024-12-09T17:29+0300

türkiye

miss turkey

miss world

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Miss Global 2024 yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek isim İlayda Anık olarak belirlendi.2024 Miss Global yarışması 24 Şubat 2025 tarihinde Tayland'da düzenlenecek. Türkiye adına Kaliforniya Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun olan 27 yaşındaki İlayda Anık'ın yarışmaya katılacağı açıklandı. Sosyal medyada gündem olan İlayda Anık ''Ülkemi temsil etmek gurur verici bir şey'' açıklamasında bulundu.İlayda Anık kimdir?1997 yılında dünyaya gelen İlayda Anık, Kaliforniya Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun oldu. Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil ederek ikinci olan İlayda Anık 24 Şubat 2025 yılında Miss Global yarışmasına katılacak.

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