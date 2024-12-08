https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/cumhurbaskani-erdogan-acikladi-2025-kyk-burs-ne-ucreti-ne-kadar-olacak-1091302360.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2025 KYK Burs ücreti ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2025 KYK Burs ücreti ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te düzenlenen Gençlik Buluşmaları'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılında üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarını canlı yayında... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T22:28+0300

2024-12-08T22:28+0300

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ekonomi

burs

gaziantep

kyk

türkiye

para

üniversite

üniversite sınavı

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

gençlik ve spor bakanlığı yüksek öğretim kredi ve yurtlar kurumu genel müdürlüğü (kyk)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen Gençlik Buluşmaları'nda KYK burs ücretini açıkladı.Üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ocak ayında burs miktarımız 3 bin lira olacak'' açıklamasında bulundu. KYK Burs ve Kredi nedir?KYK bursu, Türkiye'deki yükseköğretim öğrencilerine sunulan karşılıksız maddi destek programına verilen isim olarak bilinir. Öğrenciler, akademik başarılarına veya ihtiyaç durumlarına göre bu destekten faydalanabilir. KYK kredisi ise geri ödemeli bir sistemle öğrencilere verilen finansal desteği ifade eder.Kimler KYK bursu alabilir?KYK bursu, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için açılır. Öncelikli başvuru grupları arasında şehit ve gazi çocukları, yetim öğrenciler ve engelli bireyler yer alır. Her yıl belirlenen kriterlere göre burs başvuruları değerlendirilir.KYK Burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılır. Başvuru tarihleri her yıl GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) tarafından duyurulur.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/cumhurbaskani-erdogan-liderler-arasinda-ben-ve-putin-kaldik-1091301891.html

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