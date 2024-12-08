https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/cumhurbaskani-erdogan-acikladi-2025-kyk-burs-ne-ucreti-ne-kadar-olacak-1091302360.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2025 KYK Burs ücreti ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2025 KYK Burs ücreti ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te düzenlenen Gençlik Buluşmaları'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılında üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarını canlı yayında... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T22:28+0300
2024-12-08T22:28+0300
2024-12-08T22:31+0300
ekonomi
burs
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üniversite sınavı
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
gençlik ve spor bakanlığı yüksek öğretim kredi ve yurtlar kurumu genel müdürlüğü (kyk)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen Gençlik Buluşmaları'nda KYK burs ücretini açıkladı.Üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ocak ayında burs miktarımız 3 bin lira olacak'' açıklamasında bulundu. KYK Burs ve Kredi nedir?KYK bursu, Türkiye'deki yükseköğretim öğrencilerine sunulan karşılıksız maddi destek programına verilen isim olarak bilinir. Öğrenciler, akademik başarılarına veya ihtiyaç durumlarına göre bu destekten faydalanabilir. KYK kredisi ise geri ödemeli bir sistemle öğrencilere verilen finansal desteği ifade eder.Kimler KYK bursu alabilir?KYK bursu, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için açılır. Öncelikli başvuru grupları arasında şehit ve gazi çocukları, yetim öğrenciler ve engelli bireyler yer alır. Her yıl belirlenen kriterlere göre burs başvuruları değerlendirilir.KYK Burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılır. Başvuru tarihleri her yıl GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) tarafından duyurulur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/cumhurbaskani-erdogan-liderler-arasinda-ben-ve-putin-kaldik-1091301891.html
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kyk burs, burs ne kadar oldu, 2025 kyk burs ücreti, kyk kredi ne kadar
kyk burs, burs ne kadar oldu, 2025 kyk burs ücreti, kyk kredi ne kadar
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2025 KYK Burs ücreti ne kadar olacak?
22:28 08.12.2024 (güncellendi: 22:31 08.12.2024)
Gaziantep'te düzenlenen Gençlik Buluşmaları'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılında üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarını canlı yayında açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren KYK Burs ücretinin 3 bin lira olacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen Gençlik Buluşmaları'nda KYK burs ücretini açıkladı.
Üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ocak ayında burs miktarımız 3 bin lira olacak'' açıklamasında bulundu.
KYK bursu, Türkiye'deki yükseköğretim öğrencilerine sunulan karşılıksız maddi destek programına verilen isim olarak bilinir. Öğrenciler, akademik başarılarına veya ihtiyaç durumlarına göre bu destekten faydalanabilir. KYK kredisi ise geri ödemeli bir sistemle öğrencilere verilen finansal desteği ifade eder.
Kimler KYK bursu alabilir?
KYK bursu, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için açılır. Öncelikli başvuru grupları arasında şehit ve gazi çocukları, yetim öğrenciler ve engelli bireyler yer alır. Her yıl belirlenen kriterlere göre burs başvuruları değerlendirilir.
KYK Burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?
KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılır. Başvuru tarihleri her yıl GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) tarafından duyurulur.